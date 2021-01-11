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Знарок показал, что будет в плей-офф. «Спартак» победил «Локомотив»
11 января 22:47
автор: Владислав Домрачев

Знарок показал, что будет в плей-офф. «Спартак» победил «Локомотив»

«Спартак», уступая 0:2 и 1:3 на «ЦСКА Арене», сумел в конце третьего периода перевернуть игру и одержать волевую победу над «Локомотивом» 4:3.

Возможно, сегодняшние соперники встретятся в первом кубковом раунде.

Возвращение в строй капитана красно-белых Анатолия Никонцева встряхнуло команду. Сегодня он вернул ее в игру, сократив разрыв в счете. После первого периода москвичи, несмотря на территориальное преимущество, горели 0:2. Обе шайбы гости забили после отскока от вратаря Юлиуса Гудачека. В первом случае отличился Андре Петерссон, во втором – молодой Александр Дарьин (отметим и чудо-передачу на пустые ворота Антона Ландера).

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок ответил тайм-аутом.

В начале второй 20-минути напарил защитник железнодорожников Даниил Мисюль. Его ошибка, кстати, стоила молодежной сборной России решающей пропущенной шайбы в финале с канадцами на МЧМ-2020 в Ванкувере. Никонцев вышел один на один с голкипером Эдди Паскуале и запустил шайбу в домик канадцу.

В средине периода защитник Максим Осипов среагировал на передачу Владимира Ткачева из-за ворот и щелчком вогнал шайбу в нижний угол. 3:1.

Казалось, теперь победу «Локомотива» не упустит. С таким выводом не согласился форвард Илья Талалуев. Под занавес большинства он бросил с острого угла. Не с лопаты, как недавно капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк по воротам ЦСКА. С форхэнда. Шайба вонзилась в дальнюю девятку. Габаритный Паскуале думал, что она летит мимо.

Гол послужил сигналом к штурму. Гости же стали хватать глупые удаления. В большинстве москвичи на преуспели, но стали еще злее и настойчивее.

Защитник Евгений Кулик прочувствовал ситуацию, двинул к воротам гостей и подкараулил отскок от клюшки форварда Дениса Алексеева. Бросил воспитанник «Крыльев Советов» неотразимо. В свое время его отчислил из «Авангарда» Федор Канарейкин со словами: «Это не защитник». Да и Знарок этого парня под 44-м номером воспитывал, опуская в фарм-клуб из Воскресенска.

Наставник «Локомотива» Андрей Скабелка почувствовал беду. Он как в лед смотрел. Не прошло и минуты, как шайба опять побывала в сетке Паскуале. На бросок со средней дистанции вратарь среагировал, но шайба от его щитка отскочила в конек Сергея Широкова и заползла в ворота. Спартаковец вступил в контакт с Паскуале в его зоне, однако туда его втолкнул защитник Алексей Марченко.

После затяжного «киносеанса» судьи легализовали гол. Для помощника капитана красно-белых он стал 18-м в сезоне. Столько же он забивал в ЦСКА и Омске, 19 – в СКА, 22 – в том же «Авангарде». Так что есть стимул установить личный снайперский рекорд.

За оставшиеся 86 секунд обескураженные гости создали полумомент, но на большее не сподобились.

После финальной сирены Знарок сиял от счастья, а Гудачек подарил болельщикам новую серию своего шоу – теперь словак, перевоплотившись в Санта-Клауса, разъезжал по льду на санях, которые вез новичок красно-белых 18-летний Данил Авершин. На льду он провел всего 2,5 минуты и сохранил силы поработать лошадью.

Победа позволила «Спартаку» обойти в турнирной таблице «Северсталь» и подняться в восьмого на седьмое место Запада. Чем завтра ответит еще один претендент на путевку в плей-офф «Витязь», который в Москве сразится с «Динамо»?

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