«Вы никогда не побьете североамериканцев их оружием». Сериал: «Мы/я – Игорь Ларионов». Часть 4

- Лу, никогда не воруй! Заимствуй хорошие идеи, но всегда меняй их, подстраивай под ваш - американский - характер. Тогда ты будешь выделяться, тогда ты будешь прогрессировать. А копия, даже точная, - всегда хуже оригинала. Если будешь воровать - выше второго места не поднимешься.

Знаменитый американец Лу Вайро, возглавлявший сборную США на молодежном ЧМ, ЧМ для взрослых, Олимпийских играх, давний поклонник советского хоккея. Того самого, к которому твердо намерен вернуться Игорь Ларионов. При этом Вайро любит при каждом удобном случае вспоминать когда-то сказанные ему слова Анатолия Тарасова (эту тему мы подробно осветили в части 2):

Любая теория поверяется практикой, а в спорте – результатом. Потому для затравки прелюбопытные и показательные цифры. А именно - медали пяти ведущих хоккейных держав на ЮЧМ (до 18 лет) и МЧМ (до 20 лет) в XXI веке.

И в интервью, данном еще до того, как мы в Квебеке-2008 вернули себе мировую корону после 15-летнего перерыва, добавил:

- Вы сейчас пытаетесь побить североамериканцев их же оружием, но никогда этого сделать не сможете. Перенимать то, что у канадцев получается хорошо, надо. Но не просто слепо перенимать, а работать и подстраивать эти вещи под российский хоккей.

Именно так и поступили, приняв сборную России в 2006 году, Вячеслав Быков, выдающийся представитель именно советской школы, и профессор Игорь Захаркин, прилежный ученик Анатолия Владимировича. А проводником идей, мостиком между прошлым и настоящим стал Сергей Федоров, дважды выигрывавший ЧМ еще в форме СССР. Атакующий, комбинационный, скоростной хоккей Быкова – Захаркина покорил страну еще на московском ЧМ-2007. Хотя мы взяли только бронзу, сборную России впервые после ЧМ пригласили на правительственный прием в Белый дом, где Сергей Нарышкин в адрес команды сказал много добрых слов. Все было предельно искренне, свидетельствую как непосредственный участник.

Что случилось потом, болельщики прекрасно помнят. Две замечательные победы – отмечу, в разных стилях! – над Канадой в финалах ЧМ-2008 и ЧМ-2009. И последовавшее затем головокружение тандема от успехов, попытавшихся объять необъятное.

С экс-динамовцами Зинэтулой Билялетдиновым и Олегом Знароком россияне выиграли еще два ЧМ, причем в обоих случаях победили во всех матчах на турнире. Но главное – опять торжествовал тот самый корневой отечественный стиль: на ЧМ-2012 в Боброва/Якушева/Харламова/Мальцева/Макарова превратился Евгений Малкин, на ЧМ-2014 капитанскую роль под стать Боброву/Майорову/Старшинову/Михайлову/Быкову исполнил Александр Овечкин.

А далее… Далее, по общему мнению, в лучших советских традициях на ЧМ-2015 катком по всем соперникам прошлись канадцы: десять побед в десяти матчах с общей разностью шайб 66 – 15! В финале Кленовые нас просто раздавили – 1:6?! После этого до главного матча ЧМ россияне не добирались.

Но родился и успешно работает проект «Красная машина», в основе которого подготовка всех юных хоккеистов страны по единым методикам. Осталось сделать последний, но, пожалуй, самый важный шаг. По примеру американцев создать из наиболее одаренных 15-16-летних мальчишек юниорскую сборную, функционирующую на постоянной основе. Выпускной экзамен этой команды - чемпионат мира для игроков до 18 лет. У нас уже был подобный опыт, когда юниорской сборной руководил Виталий Прохоров. Однако великолепную идею в решающий момент зарубил мельдониевый скандал.

Лично я так и не понял, почему на этом все и закончилось. Почему этот по сути несчастный случай похоронил все благие помыслы ФХР, откинув нас на годы назад? Почему американцы благодаря такому подходу доминируют на ЮЧМ весь XXI век, а мы на успешную практику США, скопированную, по признанию Вайро, у Советского Союза, не обращаем никакого внимания?!

Потому я и начал с медалей. Да, на ЮЧМ канадцы не могут пригласить всех сильнейших – в это время в их молодежной лиге разыгрывают Мемориальный Кубок. Но десять золотых наград США, медали на 17 турнирах из 19 – это что-то невероятное! Если не знать подоплеки. А она в том, что американцы готовятся к этому турниру в одном составе минимум год. Заметьте, на МЧМ, куда они приезжают уже из разных клубов, у звездно-полосатых 11 безмедальных турниров.

Вот что нужно Игорю Николаевичу, чтобы воплотить его задумки, чтобы научить молодых играть так, как его учили Николай Эпштейн и Юрий Морозов, Виталий Давыдов и Виктор Тихонов, Вячеслав Фетисов и Скотти Боумен. МЧМ-2021 однозначно дал понять: при нынешней системе ничего советского близко не получится, только разрушим то, что имеем. Просто физически невозможно и нереально за пару недель перед турниром соорудить Красную машину из юниоров, прибывших в этот раз в Новогорск из 15 клубов с двух континентов. А вот за сезон – легко!

Пусть вас не смущают нынешние команды чемпионов из США, где в основном указаны университеты. Почти все эти ребята прекрасно знают друг друга с 15 – 16 лет! Ибо, к примеру, все шестеро игроков 2002 года рождения еще в летнем тренировочном лагере молодежки числились как представители юниорской сборной до 18 лет. Из 19 остальных игроков профильного 2001 г.р. – более десятка выпускников программы американской федерации. Все, в том числе MVP МЧМ-2021 Тревор Зеграс и сделавший три сухаря Спенсер Найт, участвовали в ЮЧМ-2019, где взяли бронзу, уступив в полуфинале по буллитам россиянам. А Джек Хьюз уже сезон откатал в «Нью-Джерси».

Почему бы нам оперативно не скопировать этот американский суперконвейер, бесперебойно выдающий качественный продукт уже четверть века?

Где взять деньги? Вообще не вопрос! Весь наш хоккей, включая КХЛ, висит так или иначе на шее государства. Если я правильно понимаю, для ФХР сейчас нет задачи важнее, кроме как возродить исконный стиль. Ну и сократите лимит на легионеров в клубах КХЛ до четырех, а лучше трех персон, а высвободившиеся от их аморальных контрактов сотни миллионов рублей перенаправьте на содержание юниорской сборной.

Я же и говорю: даже выдумывать ничего не нужно. Просто возьмите давно оправдавший себя зарубежный/советский опыт и перенесите на нашу почву.