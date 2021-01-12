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Яшкин выбил 30! В честь 15-летнего юбилея победы «Динамо» в КЕЧ
12 января 22:19
автор: Владислав Домрачев

Яшкин выбил 30! В честь 15-летнего юбилея победы «Динамо» в КЕЧ

Заострим внимание на ярких моментах хоккейного вторника в КХЛ.

Мухамадуллин подарил надежду

Когда «Сибирь» в третьем периоде распечатала ворота Данила Тарасова и открыла счет, показалось, что шансов на спасение у «Салавата Юлаева» нет. Финская тройка после феерии в победном матче с «Ак Барсом» (у Тему Хартикайнена - покер!) ушла в тень. Выручил молодогвардеец Шакир Мухамадуллин. За пять минут до сирены 19-летний защитник (10 января отпраздновал день рождения) предвосхитил развитие событий и поддержал контратаку. Большое искусство предугадывать отскок шайбы. Мухамадуллин приехал на добивание и с лопаты поразил цель. Не менее эффектно, чем это сделал Павел Дацюк в московском матче с ЦСКА. Дело Волшебника живет и процветает!

Гол уфимцев деморализовал команду со снежинкой. На 59-й минуте шайба дважды залетела в ее ворота. «Сибирь» уступила 1:3 и не смогла приблизиться к зоне плей-офф. Шансы сибиряков зацепиться за кубковую восьмерку тают. Отыграть девять очков за семь матчей до конца регулярного чемпионата архисложно, даже при посредничестве соперников.

Дебют Аскарова в новом году

Ярослав Аскаров впервые защищал ворота после возвращения из Эдмонтона с МЧМ-2021. Соперники СКА – сочинские леопарды редко докучали юниору. Впрочем, во втором периоде его ворота выручила штанга после броска экс-армейца Василия Глотова. А потом Аскаров совершил фантастический сэйв левой рукой, предварительно отбросив клюшку, как ящерица хвост. Форвард Игорь Руденков отправлял шайбу в пустой угол, однако на ее пути выросла перчатка распластавшегося на льду вратаря. «Гитара» вряд ли позволила бы так быстро скоординироваться и предотвратить гол.

Увы, партнеры не сохранили «сухарь». В начале третьего периода шайба запорхнула в сетку хозяев после массированной атаки «леопардов». Аскаров опять остался без клюшки, однако теперь ее разоружили соперники.

Капитан молодежной сборной Василий Подколзин, засобиравшийся по окончании этого сезона в «Ванкувер», провел на льду без малого 12 минут, заработал численное преимущество, но результативными действиями не отметился.

СКА без особого напряжения одолел свой фарм-клуб 3:1 и теперь готовится к армейскому дерби. Матч в Москве против ЦСКА состоится в воскресенье, 17 января. Ждем в воротах Аскарова.

Ежову испортили день рождения

Сегодня вратарю «Витязя» Илье Ежову исполнилось 34 года. Как же вдохновенно он играл в этот вечер против «Динамо» на «ВТБ Арене»! Во втором периоде он не позволил вышедшему к воротам Дмитрию Яшкину переиграть себя. А в третьем, потеряв клюшку, именинник выловил-таки шайбу и от радости по-футбольному запулил ее вверх.

Счет к тому моменту был 1:1. Очки нужны всем, но гостям позарез. И все-таки русский чех испортил им обедню и день рождения Ежову. Главный снайпер почти с нулевого угла добил шайбу в сетку, вратарь как-то странно закрутился и не успел переместиться в дальний угол, лишь задев щитком шайбу. Этот гол стал 30-м для Яшкина в регулярном чемпионате, в прошлом сезоне он наколотил 31. «Динамо» победило 2:1.

Дмитрий мог и повторить свой рекорд, забив в пустые ворота, если бы Вадим Шипачев аккуратнее отдал ему передачу в средней зоне за полминуты до сирены. Посмотрим, чем Яшкину ответит главный снайпер НХЛ. Сезон в сильнейшей лиге мира стартует в ночь на четверг.

источник: «Советский спорт»
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