Яшкин выбил 30! В честь 15-летнего юбилея победы «Динамо» в КЕЧ

Мухамадуллин подарил надежду

Когда «Сибирь» в третьем периоде распечатала ворота Данила Тарасова и открыла счет, показалось, что шансов на спасение у «Салавата Юлаева» нет. Финская тройка после феерии в победном матче с «Ак Барсом» (у Тему Хартикайнена - покер!) ушла в тень. Выручил молодогвардеец Шакир Мухамадуллин. За пять минут до сирены 19-летний защитник (10 января отпраздновал день рождения) предвосхитил развитие событий и поддержал контратаку. Большое искусство предугадывать отскок шайбы. Мухамадуллин приехал на добивание и с лопаты поразил цель. Не менее эффектно, чем это сделал Павел Дацюк в московском матче с ЦСКА. Дело Волшебника живет и процветает!

Гол уфимцев деморализовал команду со снежинкой. На 59-й минуте шайба дважды залетела в ее ворота. «Сибирь» уступила 1:3 и не смогла приблизиться к зоне плей-офф. Шансы сибиряков зацепиться за кубковую восьмерку тают. Отыграть девять очков за семь матчей до конца регулярного чемпионата архисложно, даже при посредничестве соперников.

Дебют Аскарова в новом году

Ярослав Аскаров впервые защищал ворота после возвращения из Эдмонтона с МЧМ-2021. Соперники СКА – сочинские леопарды редко докучали юниору. Впрочем, во втором периоде его ворота выручила штанга после броска экс-армейца Василия Глотова. А потом Аскаров совершил фантастический сэйв левой рукой, предварительно отбросив клюшку, как ящерица хвост. Форвард Игорь Руденков отправлял шайбу в пустой угол, однако на ее пути выросла перчатка распластавшегося на льду вратаря. «Гитара» вряд ли позволила бы так быстро скоординироваться и предотвратить гол.

Увы, партнеры не сохранили «сухарь». В начале третьего периода шайба запорхнула в сетку хозяев после массированной атаки «леопардов». Аскаров опять остался без клюшки, однако теперь ее разоружили соперники.

Капитан молодежной сборной Василий Подколзин, засобиравшийся по окончании этого сезона в «Ванкувер», провел на льду без малого 12 минут, заработал численное преимущество, но результативными действиями не отметился.