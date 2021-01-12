Владимир Крикунов: Знали, что соперник будит играть от ножа, поэтому больше внимания уделили обороне

- Мы понимали, что соперник играет от ножа и ему надо набирать очки, поэтому больше внимания уделили обороне, - рассказал Крикунов. - Могли забить больше, чем два гола. После счета 1:1 пошли в атаку, забили вторую шайбу и дальше сохранили этот результат.

- Победный гол соорудило звено Шипачева, но в остальном оно выглядит не так ярко, как перед новым годом. Довольны состоянием звена?

- Пока они не играют в свою силу. Они живые люди и не могу все время быть лучше всех. Физическое состояние и форма важны, а они тратят много сил, поэтому хорошо восстанавливаться не успевают, потому что матчей было много. В этом месяце матчи с небольшими перерывами. Они отойдут и будут играть нормально.

- Вы сказали, что Шипачев, Кагарлицкий и Яшкин устали, но они продолжают играть в меньшинстве. Может пусть другие играют?

- В меньшинстве они играют немного, просто сегодня один хоккеист получил травму, и приходилось их ставить.

- Как оцените игру Сергеева, который был сегодня в первой паре, вместо Хиетанена?

- Он играет большинство в звене Шипачева. В связи с тем, что Хиетанена нет, поставили его не только на большинство, но и на игру в это звено. Пока нормально у них получается.

- В «Динамо» много травм, вот и Хиетанен выбыл. Почему так много повреждений в этом сезоне?

- Это только из-за того, что не было нормальной предсезонной подготовки. Две недели здоровые ребята просидели в карантине.