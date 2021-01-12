Владимир Крикунов: Знали, что соперник будит играть от ножа, поэтому больше внимания уделили обороне

- Мы понимали, что соперник играет от ножа и ему надо набирать очки, поэтому больше внимания уделили обороне, - рассказал Крикунов. - Могли забить больше, чем два гола. После счета 1:1 пошли в атаку, забили вторую шайбу и дальше сохранили этот результат.
- Победный гол соорудило звено Шипачева, но в остальном оно выглядит не так ярко, как перед новым годом. Довольны состоянием звена?
- Пока они не играют в свою силу. Они живые люди и не могу все время быть лучше всех. Физическое состояние и форма важны, а они тратят много сил, поэтому хорошо восстанавливаться не успевают, потому что матчей было много. В этом месяце матчи с небольшими перерывами. Они отойдут и будут играть нормально.
- Вы сказали, что Шипачев, Кагарлицкий и Яшкин устали, но они продолжают играть в меньшинстве. Может пусть другие играют?
- В меньшинстве они играют немного, просто сегодня один хоккеист получил травму, и приходилось их ставить.
- Как оцените игру Сергеева, который был сегодня в первой паре, вместо Хиетанена?
- Он играет большинство в звене Шипачева. В связи с тем, что Хиетанена нет, поставили его не только на большинство, но и на игру в это звено. Пока нормально у них получается.
- В «Динамо» много травм, вот и Хиетанен выбыл. Почему так много повреждений в этом сезоне?
- Это только из-за того, что не было нормальной предсезонной подготовки. Две недели здоровые ребята просидели в карантине.
- Верещагин провел первый полноценный матч. Он прогрессирует?
- Он играет пока на своем уровне.
«Мы заслуживали в матче с «Динамо» хотя бы одно очко»
- Была интересная, напряженная игра, - рассказал Кравец. - Со стороны нашей команды игра тоже получилась интересной. Мы заслуживали сегодня хотя бы одно очко. Надо лучше использовать большинство. Возможности были. Я благодарен ребята за бойцовские качества. Они боролись против сильной команды, создали хорошие моменты и практически ни в чем не уступали на протяжении почти трех периодов. Надо цепляться за такую игру и стараться играть дальше в таком же стиле. Но один гол – маловато.
- Интересное удаление Ларичева заставило поменять планы на игру, менять тройки. Что произошло в том эпизоде
- Для меня это тоже странное удаление. Я его не увидел. Но как сказали судьи, он выбросил сломанную клюшку после свистка за пределы. Этого делать нельзя. Он это сделал на эмоциях, потому что от этой клюшки шайба полетела в ворота. За это удаляют. У нас был тринадцатый нападающий, и он очень хорошо вошел в игру. Его игра оказалась удачной.
- Видно, что команда играет хорошо и бьется в каждом игровом эпизоде. Что надо добавить в игре, чтобы обыгрывать такие команды, как «Динамо»?
- Добавить надо в голах, в игре в большинстве, чтобы реализовывать моменты при численном преимуществе. Это дает возможность команде быть более уверенной и побеждать. Один гол - маловато. Тем более его забил защитник. У нас двенадцать нападающих.
- Третий период дался вашей команде неплохо, но после того как вы сравняли счет, сразу получили удаление. Насколько такие моменты ломают игровой ритм?
- Конечно, это удаление было не вовремя. После гола, забитого или пропущенного надо играть еще лучше в обороне. Не всегда это получается. Было удаление – неаккуратная игра. Нам было бы лучше, если бы после гола мы играли в большинстве. Но ребята выстояли. Мы не пропустили в сложной ситуации, и это дает положительные эмоции.