15 вопросов о новом сезоне НХЛ

1. Кто играет в первый день?
- 1:30 (мск). Филадельфия – Питтсбург
- 3:00. Торонто – Монреаль
- 4:00. Тампа – Чикаго
- 6:00. Эдмонтон – Ванкувер
- 6:30. Колорадо – Сент-Луис
2. Где смотреть?
Игру открытия регулярного чемпионата «Филадельфия» – «Питтсбург» в прямом эфире покажет Матч ТВ. В ночь с 16 на 17 января можно посмотреть встречу «Рейнджерс» – «Айлендерс» (3:05 мск), 17 января в 20:20 по московскому времени начнется трансляция игры «Питтсбург» – «Вашингтон». Всего Матч ТВ планирует выдать в эфир 56 матчей регулярки.
Полностью все матчи в прямом эфире покажет «Яндекс». Но, в отличие от прошлого сезона, платно. Права на трансляцию игр НХЛ также приобрел видеосервис Wink.
3. Сколько туров в регулярке?
Каждая команда сыграет по 56 матчей. Финиширует чемпионат 8 мая.
4. Когда будет дедлайн на обмены?
Трансферное окно закроется 12 апреля в 22:00 по московскому времени.
5. Как будут играть команды?
Строго внутри четырех дивизионов, встретившись между собой восемь-десять раз.
6. Каковы новые дивизионы?
Из-за сложностей пересечения границы США и Канады во время пандемии все четыре дивизиона на один сезон переформатированы по географическому признаку с соответствующими названиями.
- Северный (канадский) дивизион: «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег».
- Западный дивизион: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».
- Центральный дивизион: «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа».
- Восточный дивизион: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Вашингтон», «Питтсбург», «Филадельфия».
7. Каков будет график игр?
Чтобы уменьшить количество переездов, команды будут играть в основном сериями по два матча с одним соперником в течение двух или трех дней. Например, «Торонто» 16 и 17 января сыграет в столице Канады с «Оттавой», 20 и 22 января «сенаторы» примут «Виннипег», а затем отправятся на западное побережье и проведут подряд четыре матча с «Ванкувером» – 24, 26, 28 и 29 января.
8. Что нового в правилах?
Главное изменение – трактовка офсайда. Теперь атакующему игроку не обязательно касаться коньком синей линии. Положения «вне игры» не будет, если проекция поднятой ноги находится над синей линией.
9. Когда стартует плей-офф?
Ориентировочно – 11 мая, а завершится не позднее 9 июля. Серии первого и второго раундов пройдут внутри дивизионов. Далее четыре победителя дивизионов расставляются по очкам, набранным в чемпионате: в полуфиналах первая команда играет с четвертой, вторая – с третьей. Все серии – до четырех побед.
10. Каковы будут составы команд?
Официальная заявка остается прежней – 23 игрока. Но разрешено иметь такси-резерв из четырех-шести игроков, которые будут тренироваться и ездить с основным составом, чтобы оперативно заменить получивших травму.
11. Каковы антивирусные меры?
Все игроки и персонал будут регулярно сдавать тесты. При вспышке заболеваемости возможны переносы матчей. Как, в частности, случилось с «Далласом», три стартовые игры которого уже отменены. Сначала в «Старз» выявили шесть заболевших игроков и двоих сотрудников. Сегодня появилась новая информация – в команде Радулова, Худобина, Гурьянова уже 17 инфицированных!
Тренеры будут работать на скамейке в масках. Игроки на выезде будут жить в одноместных номерах. Все передвижения только вместе с командой, питаться отдельно нельзя.
12. Можно ли запускать на трибуны зрителей?
Пока только в трех городах – с болельщиками (25-30 процентов от максимальной вместимости) сыграют «Флорида», «Аризона», «Даллас». Планировала запустить на трибуны ограниченное количество зрителей и «Тампа». Однако в связи с ростом заболеваемости в регионе действующие чемпионы вынуждены были отказаться от этой идеи.
13. Будут ли какие-либо особые матчи?
Игры на больших стадионах на открытом воздухе, разумеется, отменены. Равно как Матч всех звезд. Однако две необычные игры все-таки запланированы. Они состоятся у южного побережья озера Тахо, самого крупного горного озера Америки, которое расположено в районе горного хребта Сьерра-Невада на границе штатов Калифорния и Невада.
«Колорадо» и «Вегас» встретятся в 23:00 мск в субботу, 20 февраля, а матч «Бостон» – «Филадельфия» состоится в это же время на следующий день – в воскресенье 21 февраля. Хоккейную площадку смонтируют у поля для гольфа, принадлежащего местному курорту.
14. Сколько ожидается российских новичков?
Считаем вместе:
- вратарь Илья Сорокин («Айлендерс»)
- вратарь Михаил Бердин («Виннипег»)
- защитник Александр Романов («Монреаль»)
- защитник Артем Зуб («Оттава»)
- нападающий Александр Барабанов («Торонто»)
- нападающий Андрей Алтыбармакян («Чикаго»)
- нападающий Кирилл Капризов («Миннесота»)
- нападающий Василий Пономарев («Каролина»)
- нападающий Григорий Денисенко («Флорида»)
Итого – 9 возможных новичков.
Еще двое вернулись в НХЛ после нескольких сезонов в ЦСКА – нападающий Михаил Григоренко («Коламбус»), защитник Никита Нестеров («Калгари»).
15. Что будет по окончании Кубка Стэнли-2021?
Дедлайн для защиты игроков перед драфтом расширения – 17 июля. Драфт расширения, на котором 32-й клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» будет набирать команду, пройдет 21 июля. 23 и 24 июля – драфт новичков. 28 июля открывается рынок свободных агентов. Следующий регулярный чемпионат планируют открыть, как обычно, в начале октября.