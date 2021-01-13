15 вопросов о новом сезоне НХЛ

Полностью все матчи в прямом эфире покажет «Яндекс». Но, в отличие от прошлого сезона, платно. Права на трансляцию игр НХЛ также приобрел видеосервис Wink.

Игру открытия регулярного чемпионата «Филадельфия» – «Питтсбург» в прямом эфире покажет Матч ТВ. В ночь с 16 на 17 января можно посмотреть встречу «Рейнджерс» – «Айлендерс» (3:05 мск), 17 января в 20:20 по московскому времени начнется трансляция игры «Питтсбург» – «Вашингтон». Всего Матч ТВ планирует выдать в эфир 56 матчей регулярки.

6. Каковы новые дивизионы?

Из-за сложностей пересечения границы США и Канады во время пандемии все четыре дивизиона на один сезон переформатированы по географическому признаку с соответствующими названиями.

Северный (канадский) дивизион: «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег».

«Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег». Западный дивизион: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас».

«Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас». Центральный дивизион: «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа».

«Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа». Восточный дивизион: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Вашингтон», «Питтсбург», «Филадельфия».

7. Каков будет график игр?

Чтобы уменьшить количество переездов, команды будут играть в основном сериями по два матча с одним соперником в течение двух или трех дней. Например, «Торонто» 16 и 17 января сыграет в столице Канады с «Оттавой», 20 и 22 января «сенаторы» примут «Виннипег», а затем отправятся на западное побережье и проведут подряд четыре матча с «Ванкувером» – 24, 26, 28 и 29 января.

8. Что нового в правилах?

Главное изменение – трактовка офсайда. Теперь атакующему игроку не обязательно касаться коньком синей линии. Положения «вне игры» не будет, если проекция поднятой ноги находится над синей линией.

9. Когда стартует плей-офф?

Ориентировочно – 11 мая, а завершится не позднее 9 июля. Серии первого и второго раундов пройдут внутри дивизионов. Далее четыре победителя дивизионов расставляются по очкам, набранным в чемпионате: в полуфиналах первая команда играет с четвертой, вторая – с третьей. Все серии – до четырех побед.

10. Каковы будут составы команд?

Официальная заявка остается прежней – 23 игрока. Но разрешено иметь такси-резерв из четырех-шести игроков, которые будут тренироваться и ездить с основным составом, чтобы оперативно заменить получивших травму.

11. Каковы антивирусные меры?

Все игроки и персонал будут регулярно сдавать тесты. При вспышке заболеваемости возможны переносы матчей. Как, в частности, случилось с «Далласом», три стартовые игры которого уже отменены. Сначала в «Старз» выявили шесть заболевших игроков и двоих сотрудников. Сегодня появилась новая информация – в команде Радулова, Худобина, Гурьянова уже 17 инфицированных!

Тренеры будут работать на скамейке в масках. Игроки на выезде будут жить в одноместных номерах. Все передвижения только вместе с командой, питаться отдельно нельзя.

12. Можно ли запускать на трибуны зрителей?

Пока только в трех городах – с болельщиками (25-30 процентов от максимальной вместимости) сыграют «Флорида», «Аризона», «Даллас». Планировала запустить на трибуны ограниченное количество зрителей и «Тампа». Однако в связи с ростом заболеваемости в регионе действующие чемпионы вынуждены были отказаться от этой идеи.

13. Будут ли какие-либо особые матчи?

Игры на больших стадионах на открытом воздухе, разумеется, отменены. Равно как Матч всех звезд. Однако две необычные игры все-таки запланированы. Они состоятся у южного побережья озера Тахо, самого крупного горного озера Америки, которое расположено в районе горного хребта Сьерра-Невада на границе штатов Калифорния и Невада.

«Колорадо» и «Вегас» встретятся в 23:00 мск в субботу, 20 февраля, а матч «Бостон» – «Филадельфия» состоится в это же время на следующий день – в воскресенье 21 февраля. Хоккейную площадку смонтируют у поля для гольфа, принадлежащего местному курорту.

14. Сколько ожидается российских новичков?

Считаем вместе:

вратарь Илья Сорокин («Айлендерс»)

(«Айлендерс») вратарь Михаил Бердин («Виннипег»)

(«Виннипег») защитник Александр Романов («Монреаль»)

(«Монреаль») защитник Артем Зуб («Оттава»)

(«Оттава») нападающий Александр Барабанов («Торонто»)

(«Торонто») нападающий Андрей Алтыбармакян («Чикаго»)

(«Чикаго») нападающий Кирилл Капризов («Миннесота»)

(«Миннесота») нападающий Василий Пономарев («Каролина»)

(«Каролина») нападающий Григорий Денисенко («Флорида»)

Итого – 9 возможных новичков.

Еще двое вернулись в НХЛ после нескольких сезонов в ЦСКА – нападающий Михаил Григоренко («Коламбус»), защитник Никита Нестеров («Калгари»).

15. Что будет по окончании Кубка Стэнли-2021?

Дедлайн для защиты игроков перед драфтом расширения – 17 июля. Драфт расширения, на котором 32-й клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» будет набирать команду, пройдет 21 июля. 23 и 24 июля – драфт новичков. 28 июля открывается рынок свободных агентов. Следующий регулярный чемпионат планируют открыть, как обычно, в начале октября.