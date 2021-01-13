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50 главных интриг сезона НХЛ-2021 одним предложением
13 января 16:00
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL. На фото: Артемий Панарин

50 главных интриг сезона НХЛ-2021 одним предложением

Вариант обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина (расстановка – рандомная).
  1. Подпишет ли Александр Овечкин новый контракт на 12,5 млн долларов за сезон?
  2. Покорит ли Овечкин рубеж в 750 шайб за карьеру, сейчас у капитана «Вашингтона» 706 голов?
  3. Сумеют ли вратари «Айлендерс» Илья Сорокин и «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, а также нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов побороться за титул лучшего новичка?
  4. Сумеет ли нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со второй попытки стать MVP регулярного чемпионата, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский вернуть себе «Везину Трофи»?
  5. Удастся ли «Рейнджерс» Панарина, Бучневича, Шестеркина, Георгиева попасть в плей-офф?
  6. Кто выиграет российскую вратарскую дуэль в «Рейнджерс» (Шестеркин/Георгиев) и в «Айлендерс» (Варламов/Сорокин)?
  7. Когда вернутся в основной состав «Тампы» Никита Кучеров и «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко?
  8. Реабилитируется ли во «Флориде» за провальный прошлый сезон вратарь Сергей Бобровский?
  9. Сможет ли в «Монреале» защитник Александр Романов стать достойным продолжателем дела Андрея Маркова?
  10. Продолжит ли в «Торонто» в окружении Мэтьюза, Тавареса, Марнера, Нюландера рисовать фирменные кораблики Александр Барабанов?
  11. Когда прервет голевое молчание его одноклубник Илья Михеев, последнюю шайбу он забросил 27 декабря позапрошлого года?
  12. Выиграет ли Евгений Малкин рекордный для россиян четвертый Кубок Стэнли?
  13. Сумеет ли вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов справиться без Холтби и Лундквиста?
  14. Выберется ли наконец из кризиса его одноклубник Евгений Кузнецов, скатившийся в яму после скандала с белым порошком?
  15. Как суперветеран «Гулливер» Хара впишется в команду своего до того злейшего конкурента Овечкина?
  16. Сумеет ли чудовищный контракт – 46 млн долларов до 2025 года хоть как-то отработать подносчик снарядов для Ови 33-летний швед Никлас Бэкстрем?
  17. Заработает ли прибавку к новому контракту в «Чикаго» Никита «Русский крушитель» Задоров?
  18. Перезапустят ли карьеру в «Детройте» Влад Наместников и в «Оттаве» Евгений Дадонов?
  19. Выиграет ли в 10-й раз «Морис Ришар Трофи» сами знаете кто?
  20. Попадут ли наконец в плей-офф два крутейших перца из «Эдмонтона» – сами знаете кто?
  21. Как справится в «Филадельфии» защитник Иван Проворов без верного напарника Нисканена, который решил завершить карьеру?
  22. Как дебютирует в «Рейнджерс» MVP МЧМ-2020 Алексис Лафреньер?
  23. Потянет ли ношу лидера в «Нью-Джерси» Никита Гусева с новым тренером Линди Раффом, но без вечно недовольного Холла?
  24. Сумеет ли в обороне «Нью-Джерси» задвинуть Суббана и Ватанена новичок клуба Дмитрий Куликов?
  25. Подтвердит ли в «Далласе» неслучайность успеха в Кубке Стэнли-2020 вратарь Антон Худобин?
  26. Станет ли Денис Гурьянов снова лучшим снайпером «Далласа»?
  27. Забудет ли в новом сезоне о финансовом фиаско на родине форвард «Старз» Александр Радулов?
  28. Пробьется ли в основной состав «Флориды» вице-чемпион мира-2020 среди молодежи Григорий Денисенко, а вратарь Михаил Бердин – в основу «Виннипега»?
  29. Выиграет ли в «Тампе» конкуренцию у MVP Кубка Стэнли-2020 шведа Хедмана защитник Михаил Сергачев, в частности, первым выходить в большинстве?
  30. Сколько матчей в этом сезоне проведет капитан «Тампы» Стивен Стэмкос?
  31. Как проявит себя в «Оттаве» русская колония – Дадонов, Зайцев, Анисимов, Зуб, Соколов, Абрамов?
  32. Помогут ли новички-вундеркинды немец Штюцле и американец Зеграс прорваться в плей-офф соответственно «Оттаве» и «Анахайму»?
  33. Удержится ли Павел Бучневич в первом звене «Рейнджерс» с центром Зибанежадом, чем поднимет себе цену перед новым контрактом?
  34. Когда забросит первую шайбу в сезоне нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин?
  35. Как обживется в команде Гаврикова у страшного и ужасного предводителя «колумбов» Тортореллы вернувшийся в НХЛ из ЦСКА нападающий Михаил Григоренко?
  36. Сможет ли вылезти из четвертого звена «Сент-Луиса» Иван Барбашев?
  37. Сколько лакросс-голов забьет нападающий «Каролины» Андрей Свечников?
  38. Заслужит ли в «Аризоне» долгосрочный контракт защитник Илья Любушкин?
  39. Сможет ли «Тампа» повторно выиграть Кубок Стэнли?
  40. Кто выиграет первый чемпионат Канады – все канадские команды вплоть до полуфиналов Кубка Стэнли играют в одном – Северном дивизионе?
  41. Сколько матчей выиграет Шестеркин, который в сезон дебюта в «Рейнджерс» умудрился взять верх в десяти матчах из 12?
  42. Сумеет ли «Вашингтон» попасть в плей-офф и пройти хотя бы первый раунд?
  43. Проведет ли хотя бы один матч за «Чикаго» экс-форвард ХК «Сочи» и ХК «Тамбов» Андрей Алтыбармакян?
  44. Сыграют ли, несмотря на пандемию, все клубы по 56 запланированных матчей?
  45. Когда откроет сезон «Даллас», в котором выявили 17 инфицированных?
  46. Сколько команд к концу чемпионата будут играть со зрителями – пока объявили о допуске болельщиков в количестве 25-30 процентов от вместимости «Даллас», «Аризона», «Флорида»?
  47. Сумеет ли в компании с экс-динамовцем и капитаном команды Джиордано закрепиться в «Калгари» вернувшийся в НХЛ защитник Никита Нестеров, подписавшийся на минимальный годичный контракт в 700 тысяч долларов?
  48. Когда «Сан-Хосе» вернется на родную арену, к сезону «Шаркс» готовились на базе «Аризоны»?
  49. Откроют ли в новом сезоне россияне шестой десяток, в прошлом чемпионате сыграли ровно 50 наших представителей семь вратарей, десять защитников, 33 нападающих?
  50. Состоится ли ЧМ-2021 и сколько энхаэловцев приедут в Минск, если, конечно, Фазель не предаст Батьку?

источник: «Советский спорт»
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