50 главных интриг сезона НХЛ-2021 одним предложением

- Подпишет ли Александр Овечкин новый контракт на 12,5 млн долларов за сезон?
- Покорит ли Овечкин рубеж в 750 шайб за карьеру, сейчас у капитана «Вашингтона» 706 голов?
- Сумеют ли вратари «Айлендерс» Илья Сорокин и «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, а также нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов побороться за титул лучшего новичка?
- Сумеет ли нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со второй попытки стать MVP регулярного чемпионата, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский вернуть себе «Везину Трофи»?
- Удастся ли «Рейнджерс» Панарина, Бучневича, Шестеркина, Георгиева попасть в плей-офф?
- Кто выиграет российскую вратарскую дуэль в «Рейнджерс» (Шестеркин/Георгиев) и в «Айлендерс» (Варламов/Сорокин)?
- Когда вернутся в основной состав «Тампы» Никита Кучеров и «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко?
- Реабилитируется ли во «Флориде» за провальный прошлый сезон вратарь Сергей Бобровский?
- Сможет ли в «Монреале» защитник Александр Романов стать достойным продолжателем дела Андрея Маркова?
- Продолжит ли в «Торонто» в окружении Мэтьюза, Тавареса, Марнера, Нюландера рисовать фирменные кораблики Александр Барабанов?
- Когда прервет голевое молчание его одноклубник Илья Михеев, последнюю шайбу он забросил 27 декабря позапрошлого года?
- Выиграет ли Евгений Малкин рекордный для россиян четвертый Кубок Стэнли?
- Сумеет ли вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов справиться без Холтби и Лундквиста?
- Выберется ли наконец из кризиса его одноклубник Евгений Кузнецов, скатившийся в яму после скандала с белым порошком?
- Как суперветеран «Гулливер» Хара впишется в команду своего до того злейшего конкурента Овечкина?
- Сумеет ли чудовищный контракт – 46 млн долларов до 2025 года хоть как-то отработать подносчик снарядов для Ови 33-летний швед Никлас Бэкстрем?
- Заработает ли прибавку к новому контракту в «Чикаго» Никита «Русский крушитель» Задоров?
- Перезапустят ли карьеру в «Детройте» Влад Наместников и в «Оттаве» Евгений Дадонов?
- Выиграет ли в 10-й раз «Морис Ришар Трофи» сами знаете кто?
- Попадут ли наконец в плей-офф два крутейших перца из «Эдмонтона» – сами знаете кто?
- Как справится в «Филадельфии» защитник Иван Проворов без верного напарника Нисканена, который решил завершить карьеру?
- Как дебютирует в «Рейнджерс» MVP МЧМ-2020 Алексис Лафреньер?
- Потянет ли ношу лидера в «Нью-Джерси» Никита Гусева с новым тренером Линди Раффом, но без вечно недовольного Холла?
- Сумеет ли в обороне «Нью-Джерси» задвинуть Суббана и Ватанена новичок клуба Дмитрий Куликов?
- Подтвердит ли в «Далласе» неслучайность успеха в Кубке Стэнли-2020 вратарь Антон Худобин?
- Станет ли Денис Гурьянов снова лучшим снайпером «Далласа»?
- Забудет ли в новом сезоне о финансовом фиаско на родине форвард «Старз» Александр Радулов?
- Пробьется ли в основной состав «Флориды» вице-чемпион мира-2020 среди молодежи Григорий Денисенко, а вратарь Михаил Бердин – в основу «Виннипега»?
- Выиграет ли в «Тампе» конкуренцию у MVP Кубка Стэнли-2020 шведа Хедмана защитник Михаил Сергачев, в частности, первым выходить в большинстве?
- Сколько матчей в этом сезоне проведет капитан «Тампы» Стивен Стэмкос?
- Как проявит себя в «Оттаве» русская колония – Дадонов, Зайцев, Анисимов, Зуб, Соколов, Абрамов?
- Помогут ли новички-вундеркинды немец Штюцле и американец Зеграс прорваться в плей-офф соответственно «Оттаве» и «Анахайму»?
- Удержится ли Павел Бучневич в первом звене «Рейнджерс» с центром Зибанежадом, чем поднимет себе цену перед новым контрактом?
- Когда забросит первую шайбу в сезоне нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин?
- Как обживется в команде Гаврикова у страшного и ужасного предводителя «колумбов» Тортореллы вернувшийся в НХЛ из ЦСКА нападающий Михаил Григоренко?
- Сможет ли вылезти из четвертого звена «Сент-Луиса» Иван Барбашев?
- Сколько лакросс-голов забьет нападающий «Каролины» Андрей Свечников?
- Заслужит ли в «Аризоне» долгосрочный контракт защитник Илья Любушкин?
- Сможет ли «Тампа» повторно выиграть Кубок Стэнли?
- Кто выиграет первый чемпионат Канады – все канадские команды вплоть до полуфиналов Кубка Стэнли играют в одном – Северном дивизионе?
- Сколько матчей выиграет Шестеркин, который в сезон дебюта в «Рейнджерс» умудрился взять верх в десяти матчах из 12?
- Сумеет ли «Вашингтон» попасть в плей-офф и пройти хотя бы первый раунд?
- Проведет ли хотя бы один матч за «Чикаго» экс-форвард ХК «Сочи» и ХК «Тамбов» Андрей Алтыбармакян?
- Сыграют ли, несмотря на пандемию, все клубы по 56 запланированных матчей?
- Когда откроет сезон «Даллас», в котором выявили 17 инфицированных?
- Сколько команд к концу чемпионата будут играть со зрителями – пока объявили о допуске болельщиков в количестве 25-30 процентов от вместимости «Даллас», «Аризона», «Флорида»?
- Сумеет ли в компании с экс-динамовцем и капитаном команды Джиордано закрепиться в «Калгари» вернувшийся в НХЛ защитник Никита Нестеров, подписавшийся на минимальный годичный контракт в 700 тысяч долларов?
- Когда «Сан-Хосе» вернется на родную арену, к сезону «Шаркс» готовились на базе «Аризоны»?
- Откроют ли в новом сезоне россияне шестой десяток, в прошлом чемпионате сыграли ровно 50 наших представителей – семь вратарей, десять защитников, 33 нападающих?
- Состоится ли ЧМ-2021 и сколько энхаэловцев приедут в Минск, если, конечно, Фазель не предаст Батьку?
источник: «Советский спорт»