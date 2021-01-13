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«Меньшевики» рулят! Три гола в трех матчах были забиты в меньшинстве (видео)
13 января 22:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Авангард»

«Меньшевики» рулят! Три гола в трех матчах были забиты в меньшинстве (видео)

В Балашихе «Торпедо» прервало серию «Авангарда» с набранными очками (3:5), а «Автомобилист» – в Москве победную поступь «Спартака» (0:1). Аутсайдер «Нефтехимик» оказался сильнее «Йокерита» (3:2 ОТ).

Кочетков возвращается

«Ястребы» дважды вели в счете, но проиграли, дважды пропустив в большинстве. Илья Ковальчук отметился голевой передачей – шайбу после его броска добил в сетку Рид Буше, продлив личную результативную серию до пяти матчей.

Но начал чудить вратарь хозяев Шимон Грубец. За воротами он решил накоротке сыграть со своим защитником Алексеем Береглазовым, далеко не самым умелым укротителем шайб. Как результат потеря и гол гостей.

Впрочем, потом Береглазов реабилитировался, пробив новичка автозаводцев Петра Кочеткова, между прочим, лучшего вратаря МЧМ-2019. Увы, талантливый парень поколесил по клубам, став заложником локальных неудач. Особенно подкосил его отрезок карьеры в СКА.

Но сегодня он победил. Решающую шайбу забросил Антон Шенфельд, когда гости держали оборону в меньшинстве. Гол в пустые ворота Дамира Жафярова позволил форварду взять высоту «50 (18+22) очков», повторить клубный рекорд и догнать в бомбардирской гонке чемпионата лидера – уфимца Теему Хартикайнена. На третьем месте капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев с 49 (15+34) очками.

У Кови 6 (3+3) результативных балла в шести матчах за «Авангард», но показатель полезности «-6». Вот и сегодняшний матч он завершил в «минусе» («-1»). И только в одном из них он носил на джерси буковку «С», в остальных – «А». Видно, не заслужил.

Зато Кочетков, справившийся с 43 бросками, с лихвой отработал выданный Дэвидом Немировски аванс. Этот матч стал для него вторым в его команде, а в первом (5 января в Нижнекамске) голкипер порадовал «сухарем» (при поражении по буллитам).

«Авто» прокатил «Спартак»

Красно-белые не смогли продлить победную серию. Она составила три матча. Команда Олега Знарка выиuрала в Челябинске – 6:2, в Хельсинки – 4:1 и в Москве у «Локомотива» – 4:3. Впечатлил камбэк спартаковцев в игре с Ярославлем, забросивших в третьем периоде три безответные шайбы.

Однако сегодня атака хозяев промолчала. Не сработало большинство, а оно у красно-белых очень зубастое. Единственный гол был забит на 13-й минуте первого периода. Гости огрызнулись контратакой, которую эффектно завершил Вячеслав Литовченко. Форвард уральцев убрал на паузе защитника, сместился с правого фланга в центр и неотразимо бросил под ловушку вратарю Юлиусу Гудачеку. Как известно, она у словака на правой руке.

Во втором периоде этот фокус хотел повторить нападающий хозяев Максим Цыплаков, но вратарь-правша Якуб Коварж исхитрился отразить шайбу блином. Блистательное спасение!

На заключительном отрезке матча счет не изменился. Гости действовали дисциплинированно и сохранили минимальную победу 1:0.

Увы, не поможет «Автомобилисту» его новичок Сергей Шумаков. Форвард, перешедший из «Авангарда», на тренировке получил травму, перенес операцию и выбыл до конца сезона. После силового приема капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина – атаки в голову – Шумаков так и не пришел в себя.

Табло

  • Авангард – Торпедо – 3:4 (1:1, 1:1, 1:3). Голы: Каски, Буше, Береглазов – Шварц, Терри, Миле, Шенфельд, Жафяров.
  • Нефтехимик – Йокерит – 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: Энлунд, Макмиллан, Бикмуллин – О’Нилл, Савинайнен.
  • Спартак – Автомобилист – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Гол: Литовченко.

источник: «Советский спорт»
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