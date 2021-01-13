«Меньшевики» рулят! Три гола в трех матчах были забиты в меньшинстве (видео)

Кочетков возвращается

«Ястребы» дважды вели в счете, но проиграли, дважды пропустив в большинстве. Илья Ковальчук отметился голевой передачей – шайбу после его броска добил в сетку Рид Буше, продлив личную результативную серию до пяти матчей.

Но начал чудить вратарь хозяев Шимон Грубец. За воротами он решил накоротке сыграть со своим защитником Алексеем Береглазовым, далеко не самым умелым укротителем шайб. Как результат потеря и гол гостей.

Впрочем, потом Береглазов реабилитировался, пробив новичка автозаводцев Петра Кочеткова, между прочим, лучшего вратаря МЧМ-2019. Увы, талантливый парень поколесил по клубам, став заложником локальных неудач. Особенно подкосил его отрезок карьеры в СКА.

Но сегодня он победил. Решающую шайбу забросил Антон Шенфельд, когда гости держали оборону в меньшинстве. Гол в пустые ворота Дамира Жафярова позволил форварду взять высоту «50 (18+22) очков», повторить клубный рекорд и догнать в бомбардирской гонке чемпионата лидера – уфимца Теему Хартикайнена. На третьем месте капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев с 49 (15+34) очками.

У Кови 6 (3+3) результативных балла в шести матчах за «Авангард», но показатель полезности «-6». Вот и сегодняшний матч он завершил в «минусе» («-1»). И только в одном из них он носил на джерси буковку «С», в остальных – «А». Видно, не заслужил.