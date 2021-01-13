Билл Питерс: Не позволили «Спартаку» спокойно возить шайбу

– Очень хорошая игра, – считает Питерс. – Обе команды показали высокий уровень. Во втором периоде после обоюдных удалений у соперника был опасный момент. А в третьем периоде мы сыграли строже и не дали создать моментов.

– В этом году «Спартак» забросил 17 шайб, но ворота вашей команды распечатать не смог. Как это удалось?

– Мы старались делать правильные вещи и надежно играть в защите. Хорошо отработали во втором периоде, когда было несколько удалений подряд. Коварж сыграл на высоте в очередной раз и оставил ворота сухими. Мы старались лишить соперника возможности спокойно возить шайбу. За счет этого и победили.

– Удивило, что Дацюк играет и в большинстве, и в меньшинстве. Хватает ли у него сил?

– У него хватает сил играть во всех звеньях. Получилось так, что было несколько удалений подряд. В том числе удалился Мэйсек. У нас шесть форвардов, которые играют в меньшинстве. Павел тут не основной, но его пришлось задействовать из-за удаления Мэйсека. Я доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Ребята отработали как следует.

– В прошлом матче вы обыграли «Йокерит» (2:0), а Гросс сделал «сухарь». Почему решили выпустить Коларжа?

– Изначально у нас был план: в спаренных матчах против «Йокерита» мы хотели поставить на второй матч Гросса. Он проделал хорошую работу, но до этого у него был большой перерыв. Мне понравилось, как он тренируется. Используем его в ближайших матчах, потому что у нас сложное расписание. Он сыграет или в Минске, или в одном из домашних матчей. Кроме того, на предматчевой тренировке травму получил один игрок, и нам пришлось менять звенья и выпускать Секстона, которому мы хотели дать передышку.

«НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ШАЙБУ В БОЛЬШИНСТВЕ»

– В прошлых матчах «Спартак» показал очень высокую результативность. Чего не хватило сегодня, чтобы забить «Автомобилисту» хотя бы одну шайбу?

– Просто забивать надо было. Этого и не хватило. Играем три раза в большинстве, и хотя бы одну надо забивать, – сказал Знарок.