Билл Питерс: Не позволили «Спартаку» спокойно возить шайбу

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Италии окончен Фиорентина 1 Интер М 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Авангард 3 Торпедо 5
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Нефтехимик 3 Йокерит 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Спартак 0 Автомобилист 1
Кубок Италии окончен Наполи 3 Эмполи 2
Еврокубок окончен Виртус Болонья 90 Цедевита Олимпия 76
Англия - Премьер-лига окончен Манчестер Сити 1 Брайтон энд Хоув Альбион 0
Еврокубок 4-я четверть Андорра 66 УНИКС 73
Еврокубок 4-я четверть Партизан 54 Доломити Энергия 30
Кубок Италии 2-й тайм, 50' Ювентус 2 Дженоа 1 1.12 9.1 20
Еврокубок 3-я четверть Уникаха 58 Ховентуд 51
Еврокубок перерыв Нантер 29 Монако 46 10 1.05
Еврокубок перерыв Гран Канария 43 Морнар 47
Суперкубок Испании перерыв Реал Сосьедад 0 Барселона 1
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 38' Тоттенхэм Хотспур 1 Фулхэм 0
НХЛ - регулярный чемпионат 01:30 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Монреаль Канадиенс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистонс 0 Милуоки Бакс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Шарлотт Хорнетс 0 Даллас Маверикс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Нью-Йорк Никс 0 Бруклин Нетс 0
Бразилия - Серия А 03:30 Коринтианс 0 Флуминенсе 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Мемфис Гриззлиз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Лос-Анджелес Лейкерс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Портленд Трэйл Блэйзерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Ванкувер Кэнакс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:30 Колорадо Эвеланш 0 Сент-Луис Блюз 0
Билл Питерс: Не позволили «Спартаку» спокойно возить шайбу
13 января 22:00
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Спартак»

Билл Питерс: Не позволили «Спартаку» спокойно возить шайбу

После матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Автомобилистом» (0:1), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Олег Знарок и Билл Питерс.

– Очень хорошая игра, – считает Питерс. – Обе команды показали высокий уровень. Во втором периоде после обоюдных удалений у соперника был опасный момент. А в третьем периоде мы сыграли строже и не дали создать моментов.

– В этом году «Спартак» забросил 17 шайб, но ворота вашей команды распечатать не смог. Как это удалось?
– Мы старались делать правильные вещи и надежно играть в защите. Хорошо отработали во втором периоде, когда было несколько удалений подряд. Коварж сыграл на высоте в очередной раз и оставил ворота сухими. Мы старались лишить соперника возможности спокойно возить шайбу. За счет этого и победили.

– Удивило, что Дацюк играет и в большинстве, и в меньшинстве. Хватает ли у него сил?
– У него хватает сил играть во всех звеньях. Получилось так, что было несколько удалений подряд. В том числе удалился Мэйсек. У нас шесть форвардов, которые играют в меньшинстве. Павел тут не основной, но его пришлось задействовать из-за удаления Мэйсека. Я доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Ребята отработали как следует.

– В прошлом матче вы обыграли «Йокерит» (2:0), а Гросс сделал «сухарь». Почему решили выпустить Коларжа?
– Изначально у нас был план: в спаренных матчах против «Йокерита» мы хотели поставить на второй матч Гросса. Он проделал хорошую работу, но до этого у него был большой перерыв. Мне понравилось, как он тренируется. Используем его в ближайших матчах, потому что у нас сложное расписание. Он сыграет или в Минске, или в одном из домашних матчей. Кроме того, на предматчевой тренировке травму получил один игрок, и нам пришлось менять звенья и выпускать Секстона, которому мы хотели дать передышку.

«НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ШАЙБУ В БОЛЬШИНСТВЕ»

– В прошлых матчах «Спартак» показал очень высокую результативность. Чего не хватило сегодня, чтобы забить «Автомобилисту» хотя бы одну шайбу?
– Просто забивать надо было. Этого и не хватило. Играем три раза в большинстве, и хотя бы одну надо забивать, – сказал Знарок.

– Ваша команда в этом году смотрится здорово по сравнению с последними матчами прошлого года. Как удалось достучаться до игроков, чтобы они показывали хороший хоккей?
– Ребята сами поняли, что нужно начинать играть в хороший хоккей.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Победителем девятого этапа "Дакара" стал Мартин МацикРоналду забил 759-й гол в своей профессиональной карьереРПЛ. Итоги первой части чемпионата. "Краснодар": право на "понять и простить"Фото Алины Кабаевой стало настоящей сенсацией: "Ничего себе!"«Голый клининг» набирает популярностьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.
В «Динамо» новый гендир. Человек из «Зенита», уход которого может затронуть Аршавина
Московское «Динамо» объявило о перестановках в высшем руководстве клуба.
Бетон Хуммельса и изящество Месси. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Почему «Локомотив» оставляет Николича до лета, но не возвращает Семина
Новое руководство «Локомотива», как сообщает источник, даст возможность доработать до конца сезона главному тренеру Марко Николичу.
«Делай так, как лучше для хоккея». О чем могли договориться Лукашенко и Фазель
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель наконец-то добрался до Минска, чтобы обсудить лично с Александром Лукашенко вопрос проведения чемпиона мира 2021 года.
Рамос в снегу, текучка «Спартака» и запутавшийся Орлов. «Телега едет»#2
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск второй.
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика