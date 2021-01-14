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«Питтсбург» и Матч ТВ провалили старт регулярного чемпионата НХЛ
14 января 06:07
автор: Виталий Славин, Владислав Домрачев

«Питтсбург» и Матч ТВ провалили старт регулярного чемпионата НХЛ

Матч открытия чемпионата НХЛ «Филадельфия» - «Питтсбург» мы решили отметить новой рубрикой — перестрелкой обозревателей «Советского спорта» Виталия Славина (ВС) и Владислава Домрачева (ВД).

ДО МАТЧА

ВС: Влад, лично я в 2021 году в шоке. Конечно, применительно к хоккею. А ты?
ВД: А я нет. МЧМ провели, пусть и без зрителей. Чемпионат КХЛ скоро выйдет на финишную прямую. Стартует сезон в НХЛ. Хоккея хватает, правда, разного качества.

ВС: Вот именно. Хоккея не просто хватает, наша любимая игра окончательно стала в России спортом номер один. Ты мог хотя бы пару лет назад представить, что матч молодежной (!) сборной России будут показывать 2 января (!) в прямом эфире в самый прайм-тайм — в 20:00 по главному каналу страны?! И не против Канады или США, а против Германии! Такого не было даже при СССР! Помнишь, из-за программы «Время» даже при фанате хоккея Леониде Брежневе вечно обрезали третий период, шепотом говоря счет для тех, кто не хочет смотреть хоккей после программы «Время».

Когда Союз рухнул, о хоккее вообще забыли. С золотой Олимпиады-1992 все матчи россиян, кроме финала, показывали без первого, а то и второго периода. Финал Нагано-1998 Россия – Чехия выдали на Первом в записи. О победе юниоров на МЧМ-1992 даже в новостях не сказали, а взрослый ЧМ-1997 вообще хотели полностью на спутник засунуть, если бы я не выступил. Но с того финского чемпионата только шесть матчей команды Игоря Дмитриева показали.

А сейчас мало того, что Первый все матчи россиян на МЧМ показал, а также выставочную встречу против Канады, на федеральном канале будет 56 матчей НХЛ! Это немало! Почти 15 игр в месяц! Только на этой неделе — три суперматча в прямом эфире!

ВД: Взорвал информационное поле Ларионов. Не столько работой во главе молодежной сборной, сколько как спикер. Готов обсудить каждую букву из сказанного Профессором.

Добавлю к сказанному тобой о российских теледелах. ТВ игнорировало золотой финал МЧМ-1999, когда сборная России покончила с гегемонией канадцев на U20. Теперь, когда НХЛ прорвалась на Матч ТВ, интересно будет сравнить лиги. Тем более что количество матчей в регулярных чемпионатах будет примерно равным. Когда НХЛ транслировал канал «Россия 2», телерейтинги оказались микроскопическими. Но это дела давно минувших дней. За десять лет интерес к сильнейшей лиге мира вырос в разы. Благодаря...

ВС: Благодаря тому, что все стали писателями и блогерами. Кто похоронил хоккей в РФ? Кучка мазохистов, отколовшихся от «Советского спорта» и учредивших новую молодую динамичную газету, с какого-то перепуга ставшую в северной стране пропагандировать, точнее, навязывать неокрепшим умам совершенно чуждый нам вид спорта. Это как в Бразилии круглогодично полгазеты посвящать хоккею в отсутствие в СМИ всякой конкуренции.

Сейчас, когда роль привычных СМИ резко упала, ситуация приняла реальный вид. Уже четко ясно, что хоккей, по крайней мере, зимой задавил футбол. Даже Игорь Ларионов признал, что в Канаде и США не пишут сейчас о хоккее и МЧМ, в частности, столько, сколько в России.

ВД: Я сегодня смотрю на Матч ТВ два матча: дерби Пенсильвании «Филадельфия» — «Питтсбург» и сшибку лидеров Запада в КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. И сравниваю. А в воскресенье в стык две трансляции: ЦСКА — СКА и «Питтсбург» — «Вашингтон». Что перевесит — КХЛ или НХЛ?

ВС: Хорошо. Но чего ты ждешь от сезона НХЛ в целом и матча «Филадельфия» - «Питтсбург» в частности? Мне интересно, насколько быстро команды войдут в игру, не проведя ни одной выставочной встречи? Любопытно, кроме того, как тренеры в масках будут рулить на скамейке подопечными? Ну и, естественно, что покажут сегодня Малкин и Проворов?

ВД: Меня персонально интересует вратарь «летчиков» Харт, два года назад вызвавший фурор-восхищение. А также тонус команд. Как они стартуют без выставочных матчей? И, конечно, Малкин, Кросби, Проворов. Кто-то из экспертов зачислил «Филли» к группе команд, способных выстрелить в плей-офф из засады.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

ВС: Ха-ха-ха. Никогда не было – и вот опять! Вот что значит, когда на общедоступном спортивном ТВ нет конкуренции, а каналом руководят дилетанты! Какими же надо быть профанами, чтоб не показать первые пять минут матча открытия чемпионата и проспать первый гол сезона?! Неужели нельзя было показывать игру в записи и наверстать пропущенные пять минут из-за испанского (!!!) футбола в первом перерыве?

Что касается Харта, почему-то при первом голе «Питтсбурга» он упал вперед, а не реагировал на шайбу. Проворов тоже заржавел – долго разворачивался, мог помешать Янковски открыть счет с пятака. Кстати, Иван проводит первый матч как ассистент капитана.

В целом скорости очень хорошие. Удивила громадная реклама на пустых трибунах. В Кубке Стэнли-2020 такого не было.

ВД: Так проще — в кастрированном, а не «хоккейном» варианте. Кстати, в прошлое воскресенье из-за лыж пострадало армейское дерби СКА — ЦСКА, трансляцию из Питера включили на 13-й минуте. Хорошо, что голов не успели забить.

ВС: Снова ха-ха-ха. За 3.11 до конца первого периода у меня зависла картинка на канале Матч ТВ HD. Еле успел перейти на их страницу в интернете, чтоб увидеть второй гол «Филли». А у тебя как?

ВД: Это на HD. Там профилактика с 2:00 до 10:00. На обычном Матче все нормально. Так что смотрим и обсуждаем. Скорости поражают. Да и мастерство повыше, чем в КХЛ. Это очевидно. Так что в гипотетической суперсерии КХЛ против НХЛ у нашей лиги шансов нет.

К слову, 45-летие первого клубного противостояния СССР — НХЛ прошло незамеченным. Только «Советский спорт» посвятил этому событию заметку. «Питтсбург» и «Филадельфия», между прочим, были участниками Суперсерии-1975/76.

ВС: А почему никто на Матч ТВ не предупредил о засаде на HD?

Ладно. Смотри, в большинстве оба гола хозяев организовал шведский защитник Густафссон. Причем как под копирку после дальних набросов. А где при численном преимуществе Проворов? Проиграл конкуренцию скандинаву?

ВД: Помню этого шведа по игре за «Авангард» и немножко «Нефтехимик». Добротный, но негабаритный защитник. Быстрый, что важно в бригаде большинства с четырьмя нападающими.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

ВС: Скорости заметно упали. И брака стало много. А Кросби просто волшебник. Хотя Харт, конечно, опять напорол. Нельзя выбрасывать шайбу через центр.

Почему комментатор говорит ПровОров, а не ПрОворов?

ВД: Комментатор Магранов правильно ставит ударение. Это эксперт Вайсфельд полсезона называл вратаря «Витязя» ТОдыкова ТодЫковым. А Харт - авантюрист, конечно. При всей гениальности Малыша Сида, который не выключился из эпизода и ловко сработал черенком клюшки.

ВС: Не, я буду говорить, как привык – ПрОворов! У «Питтсбурга» большинство нулевое. Малкин тяжеловат. При численном преимуществе «пингвинов» от Малыча легко убежал 14-й номер – Кутюрье.

ВД: Твое право. Никто же не говорит ЮрзинОв — это правильный вариант. Теперь о Проворове. После МЧМ-2021 «доброжелатели» уничтожают 18-летнего защитника ЦСКА Чайку. А Брагин в свое время в редакции «Советского спорта» признался, что Проворов в этом возрасте играл на МЧМ с грубыми ошибками. Кстати, во вторник Чайка забил в Риге первый для себя гол в КХЛ. Поздравления!

ВС: Равно как знаменитого тренера первого немосковского чемпиона страны из Тольятти никто не называл ЦыгурОв.

Кстати, при голе Кросби Проворов опять проявил нерасторопность. Не успел подстраховать Харта – снова слишком долго разворачивался. Да и мог с другой стороны попробовать поднять клюшку Сиду.

К концу периода «Питтсбург» здорово подсел. Гол Фараби назревал. Поразительно, как №5 (Мэтисон) и №6 (Марино) оставили на пятаке совершенно одного нападающего «Флайерз»!

ВД: А вратарь что? На такой бросок не надо было реагировать по шайбе. Достаточно было щитки на лед положить и перекрыть низ ворот. Видно, у этого парня проблемы с растяжкой. А Малкина совсем не видно.

ВС: По Джерри согласен. Вообще у «пингвинов» точно возникнут проблемы с вратарями. Этого Джерри они явно переоценили, дав 25-летнему канадцу трехлетний контракт на 10,5 млн долларов. Возможно, ошибочно распрощались с 26-летним Мюрреем, которому «Оттава» выложила 25 млн до 2024 года.

ВД: Помню этого Мюррея на Кубке мира в матче Россия — сборная молодых звезд НХЛ, где он запустил все, что летело в его ворота. Правда, потом выяснилось, что играл со сломанной рукой.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

ВС: А почему в перерывах нет обсуждения игры в студии? Кому нужны глубокой ночью одни и те же выпуски новостей?

У «Питтсбурга» совсем все разладилось – даже поменяться без нарушения численного состава не могут. Первым в большинстве на синюю линию опять вышел Густафссон. Проворов появился только на второй минуте.

Какой провал у «Филли» в обороне! Оставили при контратаке на краю одного Танева – 3:3. К Харту и сейчас вопросы – простой открытый бросок в дальний угол надо брать! Вот теперь очевидно, что игроки обеих команд далеко-далеко от оптимальных кондиций.

ВД: Кто пойдет ночью в студию? Думаю, этот матч единицы смотрят в прямом эфире. А «Филадельфия» забила в контратаке и снова вышла вперед – 4:3. Телевизионщики намекают на провал Кросби.

ВС: Да, потерял капитан шайбу в чужой зоне.

А кого волнует чье-то желание? Если состоишь в штате, обязан работать в любое время суток. Мы же в 3.35 утра трудимся отважно и кропотливо, причем в прямом эфире!

Четвертый гол «летчиков» - калейдоскоп детских ошибок гостей. Как подтверждение моего тезиса о неготовности игроков.

ВД: Комментатор разъяснил, почему отменили наш гол Канаде на МЧМ-2021. Оказывается, в ИИХФ пересечение синей линии фиксируют по касанию коньком льда, а в КХЛ и теперь в НХЛ — по проекции конька атакующего игрока. Спасибо.

В Филадельфии, согласен, водоворот ошибок, так в плей-офф там не играют.

ВС: Ха-ха-ха. Четыре игрока «Питтсбурга», включая вратаря, не могут выкинуть шайбу с пятака – 3:5. Джерри после легкого дальнего броска отбивает шайбу прямо на клюшку Хейзу – 3:6.

ВД: В любом случае бросок низом — потенциальное добивание.

А вот и Малкин прорезался. Нанес бросок, едва ли не впервые в матче. Кстати, в похожей ситуации московский армеец Окулов забил в овертайме СКА в прошлое воскресенье. Он развернулся и с той же точки отправил шайбу в левую от вратаря Самонова девятку.

ВС: Комментатор сказал, что у Малыча 4 броска в створ. Откуда?

Гол Окулова потрясающий! Вот что значит игроки в форме. В отличие от того, что мы увидели сегодня. Особенно в исполнении Малкина и Ко.

ВД: Ему приукрашивают статистику, как в свое время Гретцки. Это шутка. Оказывается, у Проворова день рождения. Он сильнее Сергачева?

ВС: Не сегодня, а вчера. Лично мне Михаил больше нравится. Моложе, лучше играет впереди, наглый. И уже чашку взял. Чем-то отдаленно Фетисова напоминает.

ВД: Девять голов — это плюс. Но сшибки я не увидел. Спишем брак на специфику старта окаянного сезона.

ВС: Меня старт сильно разочаровал. Жутко сырой летний хоккей. Наверное, пару недель такая ерунда продлится, пока команды не войдут как следует в сезон. При этом когда начнет «Даллас», вообще непонятно.

Не понял я и зачем тренеры решили надеть маски. Они постоянно сползают у них на подбородок. Приходится все время поправлять непродезинфицированными руками, что категорически недопустимо, а потому ношение масок теряет всякий смысл.

«Филадельфия» – «Питтсбург» – 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Голы: Ван Римсдайк, Патрик, Фараби, Раффль, Конекны, Хейз – Янковски, Кросби, Танев.
Наши: Проворов – 0 очков, 0 плюс/минус, 0 бросков, 0 хитов, 23:00 на льду; Малкин – 0, минус 1, 4, 0, 17:35.

источник: «Советский спорт»
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