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Очень приятно, царь. Александр Романов  круто дебютировал за «Монреаль»
14 января 12:39
автор: Александр Федоровский

Очень приятно, царь. Александр Романов  круто дебютировал за «Монреаль»

Наконец-то. Минувшей ночью стартовал регулярный чемпионат НХЛ. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор первых матчей нового сезона.

«Филадельфия» и «Питтсбург» основательно размяли друг друга в стартовом матче сезоне. Лидеры, как часто в таких случаях водится, остались чуть в стороне, а вот остальные распружинились как положено. Тут вам и под 60 силовых приемов на две команды, и три шайбы в большинстве, словом процесс пошел. «Питтсбург» повел первым, но в дальнейшем так и не сумел догнать противника, несмотря на чудачества голкипера Картера Харта - его стиль выброса шайба по достоинству оценил Сидни Кросби и в результате случился смешной гол.

Евгений «Джино из кувшина» Малкин закончил встречу с показателем полезности -1 и нанес 4 броска по воротам.

Защитник «Филли» Иван Проворов, с этого сезона являющийся ассистентом капитана команды, провел на льду ровно 23 минуты и сумел отметиться блоком.

Филадельфия - Питтсбург - 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Голы: Янковски (Танев, Маккэн) - 0:1. ван Римсдайк (Густафссон, Фараби) - 1:1. Питлик (Густафссон, Фараби) - 2:1. Кросби - 2:2. Фараби (Хэйз) - 3:2. Танев (Янковски) - 3:3. Раффл (Лоутон, Обе-Кубел) - 4:3. Линдблум (Конекны, Кутюрье) - 5:3. Хэйз (Фараби, Жиру) - 6:3.

Вратари: Харт - Джарри.

Тренд нового сезона «меньше девяти не забивать» был продолжен в Торонто. «Листья» сумели отскочить в домашнем матче против «Монреаля» и вырвать победу в овертайме, но главное событие - это дебют защитника гостей Александра Романова.

Россиянин провел классный матч по всем показателям и несмотря на поражение его игра произвела сильнейшее впечатление. Тут и крутое игровое время (защитник провел на льду без малого 22 минуты), 3 броска по воротам, силовой прием и 4 блокированных броска, ну и главное - роскошная длинная передача под чужую синюю линию на Томаша Татара, который забросил третью шайбу в ворота Андерсена. А если внимательно вчитаться в фамилии других оборонцев «Монреаля», то у Романова есть отличные шансы стать настоящим царем гораздо быстрее, нежели это могло произойти в условиях более жесткой конкуренции.

Александр Барабанов дебютировал в составе «Торонто», но провел на льду всего лишь пять минут, успев за это время дважды поймать на себя шайбу.

Илья Михеев отыграл 13 минут, нанес 4 броска и имел верный шанс закончить все в овертайме после удобной передачи Александра Керфута.

Торонто - Монреаль - 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сузуки (Друэн, Петри) - 0:1. Нюландер (Холл, Таварес) - 1:1. Андерсон (Друэн, Петри) - 1:2. Татар (Романов, Петри) - 1:3. Нюландер (Спецца, Хаймен) - 2:3. Таварес (Марнер, Андерсен) - 3:3. Андерсон (Эдмундсон) - 3:4. Веси (Нюландер) - 4:4. Райлли (Таварес, Мэтьюз) - 5:4.

Вратари: Андерсен - Прайс.

Действующий обладатель Кубка Стэнли в стартовом матче нового сезона гуманно обошелся с «Чикаго», решив все вопросы еще в первом периоде. Могли бы насыпать еще чуть больше, но в третьем периоде голкиперу «Чикаго» Малкольму Суббэну удалось фундаментальное спасение после броска Алекса Киллорна.

Андрей Василевский совсем немного не дотянул до «сухаря» в первом же матче сезона, но пропустил нелепую шайбу.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на площадке 20 минут (третий результат среди защитников команды), отметился результативной передачей и закончил встречу с показателем полезности +3.

Нападающий Александр Волков провел 9 игру в НХЛ, сыграв 13 минут.

Защитник «Чикаго» Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности -1.

Тампа Бэй - Чикаго - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Палат (Хедман, Стэмкос) - 1:0. Джозеф (Киллорн, Сирелли) - 2:0. Сирелли (Чернак, Киллорн) - 3:0. Стэмкос (Пойнт, Хедман) - 4:0. Пойнт (Стэмкос, Сергачев) - 5:0. Строум (Шоу, Боквист) - 5:1.

Вратари: Василевский - Суббэн.

С такой дырявой обороной «Эдмонтон» не спасут даже футбольные навыки от Коннора Макдэвида - эпизод со второй шайбой «нефтяников» вышел забавным. Микко Коскинена «расстреливали» с самых разнообразных позиций и потому победа «Ванкувера» совершенно закономерна.

Эдмонтон - Ванкувер - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Хорват (Пирсон) - 0:1. Ямомото (Драйзайтль) - 1:1. Хогландер (Пирсон, Хорват) - 1:2. Нарс (Кассиан, Бир) - 2:2. Годет (Руссель, Хамоник) - 2:3. Бузер (Хьюз) - 2:4. Ларссон (Джонс, Кахун) - 3:4. Бузер (Петтерссон, Хьюз) - 3:5.

Вратари: Коскинен - Холтби.

«Эвеланш» начали вроде бы неплохо, использовав большинство, но затем раз за разом начали проваливаться в обороне. Гости отыгрались после темповой атаки с завершением от Сундквиста, затем блеснул классной обратной передачей Тайлер Бозак, а в эпизоде с третьей шайбой нападающий-лесоруб Кайл Клиффорд не только успел угодить под силовой прием, но и отметиться точным броском.

Иван Барбашев провел на льду 13 минут и отметился голевой передачей, а Андрей Тарасенко продолжает восстанавливаться после травмы.

Валерий Ничушкин отыграл в формате эконом-класса - 8 минут на льду, 3 силовых приема.

Колорадо - Сент-Луис - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Бураковски (Комфер, Жирар) - 1:0. Сундквист (Шварц, Томас) - 1:1. Кайру (Бозак, Сэнфорд) - 1:2. Клиффорд (Барбашев) - 1:3. Сундквист (Томас) - 1:4.

Вратари: Грубауэр - Биннингтон.

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