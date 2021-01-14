ЦСКА, учись у «Монреаля», как доверять молодым! Почему Романова дома мариновали в третьей паре?

В 43 матчах регулярного чемпионата-2018/19 находился в среднем за игру на льду 11:23 при 16 сменах.

Тем не менее в родном клубе получал крохи игрового времени.

Что имел лучший защитник поколения Александр Романов в ЦСКА? Кстати, не только российской генерации. На МЧМ-2019, где наши парни взяли бронзу, 18-летнего внука Билла признали лучшим защитником турнира и включили в «Олл Старз»! И на следующем - серебряном для нас МЧМ-2020 он снова попал в символическую сборную.

После этого кто-то еще будет удивляться, почему наш молодняк спит и видит, как покинуть родину и сбежать за границу?!

В чемпионате-2019/20 – 43 игры, 12:53 на льду, 18 смен.

В Кубке Гагарина-2020 – 4 игры, 4:56 на льду, 7 смен.

В этих 94 матчах защитник набрал жалкие 11 (1+10) очков, но при солидном показателе полезности – плюс 39.

Спрашивается, какого черта Романову было делать в России, бесконечно куря бамбук где-то в глубоком запасе в ожидании пресловутого шанса?!

Сравните с его сегодняшними цифрами в легендарном канадском клубе:

Время на льду – 21:48. Больше в «Монреале» только у капитана «Канадиенс» Уэбера – 24:35 и Питри – 23:10.

Время в большинстве – 2:58. Впереди только Уэбер – 3:03. В ЦСКА Александра на реализацию численного преимущества вообще не выпускали.

Время в меньшинстве – 2:17. Пятый показатель в команде. Кстати, и при лишнем у соперника Романову в армейском клубе доверяли крайне редко.

Иначе говоря, в КХЛ в ключевые отрезки матчей молодой талантливый защитник прочно и безнадежно куковал на лавке. Но как при подобном подходе игроку расти?

Ясно как! Бежать что есть мочи за океан!

Что Романов при первой возможности и сделал. И с ходу повторил достижения Петра Свободы и Андрея Маркова. Как чех в 1984 году и россиянин в 2000-м, экс-армеец набрал первое очко в карьере в дебютном матче в НХЛ. Это третий такой случай среди защитников «Монреаля» за последние 40 сезонов.

Вчера в «50 главных интригах нового сезона» мы как раз акцентировали внимание на паре Марков – Романов в смысле: сумеет ли экс-армеец продолжить в «Канадиенс» дело экс-динамовца? Фиксируем: по крайней мере на старте Саша не подкачал.

Лицевой счет он открыл на 28-й минуте как раз в большинстве, когда пасом из своей зоны под дальнюю синюю бросил в отрыв Татара. Так счет стал 3:1. Однако перевес «Монреаль» удержать не сумел и в овертайме проиграл «Торонто» - 4:5.

Отметим, что в дополнительной пятиминутке, когда Романов находился на льду, все закончить мог Михеев. Но с убойной позиции не сумел пробить Прайса и очков в игре не набрал. Последний гол, если кто забыл, Илья забил 27 декабря позапрошлого года?!

Не удалось отметить дебют в «Торонто» результативными действиями и олимпийскому чемпиону Александру Барабанову, сыгравшему лишь пять минут 27 секунд.