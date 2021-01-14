«Локомотив» прокатил Армию. Чемпион всухую проиграл в Ярославле

Не попал в заявку и 18-летний защитник Даниил Чайка, вернувшийся из Эдмонтона с МЧМ-2021 и в предыдущей встрече с Ригой открывший личный снайперский счет в КХЛ. В феврале Чайка может вернуться за океан.

Странно, но на матч с прямым конкурентом в борьбе за победу в дивизионе тренерский штаб ЦСКА оставил в запасе форвардов первого звена Брендэна Лайпсика и Марио Кемпе. Неужели легионеров утомил разгром в столице Латвии «Динамо» 7:1?! Их заменили 40-летний Александр Попов и 20-летний Максим Соркин. По-прежнему отсутствуют нападающие Антон Слепышев и Павел Карнаухов. Возможно, армейцы держат в уме ближайшие игры с принципиальными соперниками – СКА в воскресенье и «Спартаком» во вторник, считая этих соперников более принципиальными, чем «Локомотив».

Лучшая оборона в КХЛ справилась с лучшей атакой лиги. Победу хозяев предопределили странная ротация состава армейцев и ошибки вратаря гостей. 25 февраля эти же соперники опять встретятся в Ярославле.

Железнодорожники начали 2021-й год с убедительной виктории над СКА 4:1. Однако во вторник озадачили поражением 3:4 в Москве от «Спартака». Гости упустили перевес 3:1 в третьем периоде. Понятное дело, у них накопилась злость и желание реабилитироваться. А тут еще сам ЦСКА пособил сомнительной ротацией состава.

Правда, первый период прошел с небольшим преимуществом гостей. Но без голевых моментов. Армейцы чаще владели шайбой и… пропустили в контратаке. Иван Телегин потерял шайбу в средней зоне, хозяева быстро доставили ее во владения гостей, и Аверин, воспользовавшись заминкой обороняющихся, точно бросил со средней дистанции под перекладину над левым плечом вратаря Ларса Юханссона.

Вторая 20-мирнутка началась с бабочки шведского голкипера. Он была поймал шайбу после щелчка от синей линии экс-армейца Алексея Марченко, но она выскользнула из вратарской экипировки и заползла за ленточку. Этот гол вдохнул в железнодорожников новые силы и эмоции. А тут еще ошибся надежный защитник-домосед Дмитрий Саморуков, не заметив подкравшегося сзади форварда хозяев Егора Коршкова. Тот подбил армейцу клюшку, завладел шайбой, умчался на свидание с Ларсом и изящно запустил ее между щитков. 3:0! Швед тут же отправился на лавку, не снимая маску.

Армейцев с Невы «Локомотив» обыграл тоже с разницей в три шайбы (4:1). Но при этом беспрерывно штурмовал ворота Александра Самонова, который не успевал выручать. Теперь же голы железнодорожникам дались на удивление легко.

Надо признать: в двух московских матчах, проигранных ярославцами, из вратарь Эдди Паскуале тоже делал подарки красно-синим. Но Юханссон, много пропустивший на старте сезона, с таким трудом вернувший уверенность, оказался на щите. На его сменщика Александра Шарыченкова надежды нет. Тревожно! Плей-офф ведь не за горами.

Конечно, чемпионы бросились отыгрываться, заработали численное преимущество, однако хозяева защищались самоотверженно и без паники. Гости кружили у ворот Паскуале, но все вокруг да около. Кулачный мастер-класс Максима Мамина для Антона Ландера не помог. Полезнее было б пустить нерастраченную энергию на голы-передачи. Но автор золотого гола в плей-офф-2019 не верный шанс в начале третьего периода, чем лишил москвичей вернуться в игру.

ТАБЛО

Локомотив – ЦСКА – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Голы: Аверин, А.Марченко, Коршков

Барыс – Салават Юлаев – 3:6 (0:1, 3:2, 0:3). Голы: Панюков, Лилья, Михайлис – Ларсен, Маннинен, Плэтт, А.Алексеев, Гранлунд, Хохряков

Трактор – Витязь – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Голы: Основин, Бодров - Даугавиньш