В Миннесоту прибыл Мессия. Его зовут Кирилл Капризов

Что значит один игрок и как его не хватает ЦСКА, ярко показал матч в Лос-Анджелесе. Правда, я начал смотреть его с третьего периода, когда гости горели 1:3. Стоило на льду появиться новичку из России, как игра моментально перетекала в зону «королей». В конце концов Кирилл из – последовательно! – Брауна, Даути, Копитара, Квика сделал в овертайме корольков. Причем забил издевательски – щечкой левой ноги меж щитков двукратного обладателя Кубка Стэнли. Конечно, получилось непроизвольно. Но выглядело эффектно, хотя судьи в киношку на предмет удара по шайбе ногой все-таки сходили. Разумеется, такую красотищу Мессии из Новокузнецка никто отменить не посмел.

Другое дело, красно-синие на три укола ярославцев вообще ничем не ответили. Тут и с нападением требуется разбираться едва ли не от печки. Что я увидел? Движение вроде нормальное. Однаковсе как-то слишком просто, а порой и бестолково. Очень много атак через тупой вброс шайбы из средней зоны. Лично для меня такой хоккей невыносим. Потому и сладко задремал по ходу третьего периода. Проснулся, когда Андрей Скабелка объяснял, как его железнодорожники без особого напряга и нерва укатали действующего чемпиона России.

Совершенно не понял, зачем ЦСКА нужен этот шведский крысолов Юханссон – три шайбы после 14 бросков?! И все на совести легионера. К чему это лукавство главного тренера москвичей Игоря Никитина: мы, мол, пропустили необязательные голы? Да гнать взашей нужно этого скомороха, тем более вскормленного на деньги госкомпании!

С подачи коллеги Домрачева посмотрел вчера КХЛ («Локомотив» - ЦСКА – 3:0), а сегодня ночью – НХЛ («Рейнджерс» - «Айлендерс» - 0:4 и «Лос-Анджелес» - «Миннесоты» - 3:4 ОТ). Увы и ах: земля и небо!

Ну а первое очко в НХЛ Капризов набрал на 17-й минуте, хотя и не хотел этого. Влетел на дальнем пятаке в кучу «кингов», шайба пришла к шведу Бродину, а тот ее тут же вколотил в сетку. Вот какие хоккею нужны скандинавы – не юханссоны!

В те отрезки игры, что я видел, Кирилл конкретно доминировал на льду. Как когда-то из вечера в вечер - Сергей Федоров, сейчас порой - Евгений Малкин, чаще - Никита Кучеров. В подобных случаях говорят: отдайте ему шайбу – и не мешайте, он все сделает сам. Каждый пас автора золотого гола Пхенчхана был обостряющим. Этим, согласен, не удивишь. Артемий Панарин в прошлом сезоне приучил к такому даже в убогом «Рейнджерс». Но если уралец играет на аритмии, то сибиряк ногу с педали газа вообще снимает. Капризов работает от ворот до ворот на предельной скорости, да еще в одной контратаке успевает дважды начертить кораблики. Что сразу же – вот профессионалы! – отметили американские телевизионщики: в повторе сконцентрировали внимание именно на фигурных па дебютанта.

На 44-й минуте Капризов организовал еще один шведский гол – теперь от Раска, передав повторный привет КХЛ с ее бесконечными юханссонами. А затем после двух его передач «дикари» попадали в перекладину и штангу. В дополнительной пятиминутке Кириллу пришлось, как и положено Мессии, все сделать самому.

Правда, до этого «Миннесота» имела численное преимущество – минуту в конце третьего периода играли пять на четыре и минуту в овертайме – четыре на три. Подкачали тренеры «Уайлд»: зачем-то запихнули суперновобранца на левый фланг. А как помнит вся прогрессивная общественность планеты, точку в финале Олимпиады-2018 Капризов поставил щелчком в касание из правого круга вбрасывания.

Российский форвард «Миннесоты», поддержавший Александра Романова в притязаниях на «Колдер Трофи», разумеется, признан первой звездой матча. Кирилл откатал больше всех форвардов обеих команд – 21 минуту 52 секунды, причем 7:42 в большинстве, и заработал полезность «плюс 3». С первого же матча Капризов утвердил себя в роли неприкасаемого лидера «Миннесоты», какового вчера и близко не наблюдалось в ЦСКА.

Так держать, Кирилл!

А вот Игорь Шестеркин, похоже, вычеркнул себя из списка претендентов на титул лучшего новичка сезона. Уже к 14-й минуте «рейнджеры» запустили от «Айлендерс» три шайбы. В принципе во всех трех случаях россиянин мог выручить ньюйоркцев. Но все-таки основные претензии к защитникам: как был в самой богатой хоккейной команде мира в обороне проходной двор, так и остался. Да и в целом сошлись будто клубы разных лиг. Работяги Троца после Кубка Стэнли-2020 словно в отпуск и не уходили. Настолько у них все выверено, настолько каждый маневр отработан и согласован. Барзал – просто красавец. Ну а все огрехи полевых «островитян» подчистил Семен Варламов. Он стал вторым вратарем «Айлендерс» после Гленна Реша (1976 год), сыгравшим на ноль в матче открытия чемпионата.

«Рейнджерс», судя по старту, стал еще хуже, чем был. Опять провалился второй номер драфта-2019 Какко. Разочаровал победитель драфта-2020 Лафреньер. Зибанежад тоже не готов. Да никто ничего не показал. Даже зацепиться не за что.

Панарин, как всегда, легко укрощал шайбу и раздавал пасы. Но и Хлебушек далек от оптимальных физических кондиций – ни одного реального шанса забить у него не было.

Прямо скажу, просто не представляю, за счет чего «рейнджеры» могут зацепить у вышколенных «островитян» хотя бы одну из восьми игр в этой регулярке. Может, Александр Георгиев сумеет что-то изменить? Очевидно, что следующий матч в воротах «Рейнджерс» начнет он.