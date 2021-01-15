В Миннесоту прибыл Мессия. Его зовут Кирилл Капризов

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Баффало Сэйбрз 4 Вашингтон Кэпиталз 6
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Рейнджерс 0 Нью-Йорк Айлендерс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Сиксерс 125 Майами Хит 108
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Джерси Дэвилз 2 Бостон Брюинз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Сан-Антонио Спёрс 105 Хьюстон Рокетс 109
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Детройт Ред Уингз 0 Каролина Харрикейнз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 111 Шарлотт Хорнетс 108
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Виннипег Джетс 4 Калгари Флэймз 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 3 Коламбус Блю Джекетс 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Аризона Койотс 3 Сан-Хосе Шаркс 4
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 5 Ванкувер Кэнакс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 5 Анахайм Дакс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 3 Миннесота Уайлд 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Денвер Наггетс 114 Голден Стэйт Уорриорз 104
НБА - регулярный чемпионат окончен Портленд Трэйл Блэйзерс 87 Индиана Пэйсерс 111
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 2 4.2 3.2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Северсталь 0 Динамо Р 0 1.46 5.4 5.5
КХЛ - регулярный чемпионат 19:10 Динамо Мн 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Йокерит 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Динамо М 0 Торпедо 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Унион 0 Байер 0
Италия - Серия А 22:45 Лацио 0 Рома 0 3 3.6 2.35
Франция - Лига 1 23:00 Монпелье 0 Монако 0 3.8 3.7 1.98
В Миннесоту прибыл Мессия. Его зовут Кирилл Капризов
15 января 10:48
автор: Виталий Славин

В Миннесоту прибыл Мессия. Его зовут Кирилл Капризов

Вообще-то дебют в НХЛ экс-армеец должен был отметить минимум пятью очками. Но дважды только в третьем периоде «Лос-Анджелес» выручила штанга.

В овертайме россиянин все сделал сам – 4:3. Гол и две передачи – суперстарт №97.

С подачи коллеги Домрачева посмотрел вчера КХЛ («Локомотив» - ЦСКА – 3:0), а сегодня ночью – НХЛ («Рейнджерс» - «Айлендерс» - 0:4 и «Лос-Анджелес» - «Миннесоты» - 3:4 ОТ). Увы и ах: земля и небо!

Совершенно не понял, зачем ЦСКА нужен этот шведский крысолов Юханссон – три шайбы после 14 бросков?! И все на совести легионера. К чему это лукавство главного тренера москвичей Игоря Никитина: мы, мол, пропустили необязательные голы? Да гнать взашей нужно этого скомороха, тем более вскормленного на деньги госкомпании!

Другое дело, красно-синие на три укола ярославцев вообще ничем не ответили. Тут и с нападением требуется разбираться едва ли не от печки. Что я увидел? Движение вроде нормальное. Однаковсе как-то слишком просто, а порой и бестолково. Очень много атак через тупой вброс шайбы из средней зоны. Лично для меня такой хоккей невыносим. Потому и сладко задремал по ходу третьего периода. Проснулся, когда Андрей Скабелка объяснял, как его железнодорожники без особого напряга и нерва укатали действующего чемпиона России.

Что значит один игрок и как его не хватает ЦСКА, ярко показал матч в Лос-Анджелесе. Правда, я начал смотреть его с третьего периода, когда гости горели 1:3. Стоило на льду появиться новичку из России, как игра моментально перетекала в зону «королей». В конце концов Кирилл из – последовательно! – Брауна, Даути, Копитара, Квика сделал в овертайме корольков. Причем забил издевательски – щечкой левой ноги меж щитков двукратного обладателя Кубка Стэнли. Конечно, получилось непроизвольно. Но выглядело эффектно, хотя судьи в киношку на предмет удара по шайбе ногой все-таки сходили. Разумеется, такую красотищу Мессии из Новокузнецка никто отменить не посмел.

Ну а первое очко в НХЛ Капризов набрал на 17-й минуте, хотя и не хотел этого. Влетел на дальнем пятаке в кучу «кингов», шайба пришла к шведу Бродину, а тот ее тут же вколотил в сетку. Вот какие хоккею нужны скандинавы – не юханссоны!

В те отрезки игры, что я видел, Кирилл конкретно доминировал на льду. Как когда-то из вечера в вечер - Сергей Федоров, сейчас порой - Евгений Малкин, чаще - Никита Кучеров. В подобных случаях говорят: отдайте ему шайбу – и не мешайте, он все сделает сам. Каждый пас автора золотого гола Пхенчхана был обостряющим. Этим, согласен, не удивишь. Артемий Панарин в прошлом сезоне приучил к такому даже в убогом «Рейнджерс». Но если уралец играет на аритмии, то сибиряк ногу с педали газа вообще снимает. Капризов работает от ворот до ворот на предельной скорости, да еще в одной контратаке успевает дважды начертить кораблики. Что сразу же – вот профессионалы! – отметили американские телевизионщики: в повторе сконцентрировали внимание именно на фигурных па дебютанта.

На 44-й минуте Капризов организовал еще один шведский гол – теперь от Раска, передав повторный привет КХЛ с ее бесконечными юханссонами. А затем после двух его передач «дикари» попадали в перекладину и штангу. В дополнительной пятиминутке Кириллу пришлось, как и положено Мессии, все сделать самому.

Правда, до этого «Миннесота» имела численное преимущество – минуту в конце третьего периода играли пять на четыре и минуту в овертайме – четыре на три. Подкачали тренеры «Уайлд»: зачем-то запихнули суперновобранца на левый фланг. А как помнит вся прогрессивная общественность планеты, точку в финале Олимпиады-2018 Капризов поставил щелчком в касание из правого круга вбрасывания.

Российский форвард «Миннесоты», поддержавший Александра Романова в притязаниях на «Колдер Трофи», разумеется, признан первой звездой матча. Кирилл откатал больше всех форвардов обеих команд – 21 минуту 52 секунды, причем 7:42 в большинстве, и заработал полезность «плюс 3». С первого же матча Капризов утвердил себя в роли неприкасаемого лидера «Миннесоты», какового вчера и близко не наблюдалось в ЦСКА.

Так держать, Кирилл!

А вот Игорь Шестеркин, похоже, вычеркнул себя из списка претендентов на титул лучшего новичка сезона. Уже к 14-й минуте «рейнджеры» запустили от «Айлендерс» три шайбы. В принципе во всех трех случаях россиянин мог выручить ньюйоркцев. Но все-таки основные претензии к защитникам: как был в самой богатой хоккейной команде мира в обороне проходной двор, так и остался. Да и в целом сошлись будто клубы разных лиг. Работяги Троца после Кубка Стэнли-2020 словно в отпуск и не уходили. Настолько у них все выверено, настолько каждый маневр отработан и согласован. Барзал – просто красавец. Ну а все огрехи полевых «островитян» подчистил Семен Варламов. Он стал вторым вратарем «Айлендерс» после Гленна Реша (1976 год), сыгравшим на ноль в матче открытия чемпионата.

«Рейнджерс», судя по старту, стал еще хуже, чем был. Опять провалился второй номер драфта-2019 Какко. Разочаровал победитель драфта-2020 Лафреньер. Зибанежад тоже не готов. Да никто ничего не показал. Даже зацепиться не за что.

Панарин, как всегда, легко укрощал шайбу и раздавал пасы. Но и Хлебушек далек от оптимальных физических кондиций – ни одного реального шанса забить у него не было.

Прямо скажу, просто не представляю, за счет чего «рейнджеры» могут зацепить у вышколенных «островитян» хотя бы одну из восьми игр в этой регулярке. Может, Александр Георгиев сумеет что-то изменить? Очевидно, что следующий матч в воротах «Рейнджерс» начнет он.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Перенос чемпионата мира из Минска грозит большими потерями для ИИХФПредставлен логотип Кубка Гагарина сезона 2020/21Кроссоверы Range Rover и Range Rover Evoque стали самыми продаваемыми моделями за 2020 год компании Jaguar Land RoverЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" Сеть«Голый клининг» набирает популярностьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика