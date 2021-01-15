Пример Капризова накроет КХЛ. Нужны мозговой штурм и кардинальные перемены

Прав президент ЦСКА Игорь Есмантович, когда возмущается обрезанием платежных ведомостей с нынешнего сезона. Мы же делаем это искусственно. Хотим сэкономить государственные деньги, выделяемые на хоккей? Урежьте количество команд в чемпионате на треть – и бухгалтерия срастется. Чего дала КХЛ уравниловка? Уронили только уровень лидеров, а они все равно остались теми же. Но только теперь их финансовые возможности не могут позволить себе содержание звезд.

Много ли внимания было к защитнику Романову, который в ЦСКА играл в третьей паре. У нас среднего уровня финнам и шведам доверяют больше. И платят тоже. Ввели на энхаэловский манер потолки, драфты, контракты новичков. Это НХЛ они нужны, чтобы регулировать у себя отношения между сливками мирового хоккея. А нам-то зачем? Нам наоборот надо создать для немногочисленных звезд особые условия, чтобы их сохранять. Здесь равенство вредно.

Как теперь убеждать лидеров сегодняшней молодежки, чтобы они подождали? Что мы способны предложить им взамен? Молодые хотят внимания, похвалы за рост своего мастерства. Доверия и любви. Отношения к ним, как к будущим звездам. Но в России не научились ценить свои таланты.

Десять месяцев Капризов вынужденно сидел без хоккея из-за пандемии и правил НХЛ, запретившим российским новичкам после окончания сезона КХЛ играть за свои новые клубы в Кубке Стэнли-2020. Ему предрекали сложности с быстрой адаптацией. Говорили, куда ты собрался, молодой да неотесанный, поиграй еще сезон в КХЛ за ЦСКА. А то долгий простой прихлопнет твою энхаэловскую карьеру в зародыше – и дело с концом. Кирилл не послушал и уехал. И в первом же матче засверкал.

В последние годы дорога из КХЛ в НХЛ и другие североамериканские хоккейные лиги и так была оживленной. В Госдуме даже озаботились тем, чтобы ввести налоги за отъезд из нашего чемпионата молодых талантов. А нынче, глядя на свежие примеры Кирилла Капризова с Александром Романовым, засобираются даже те, кто еще сомневался уезжать.

Если тому же Капризову предложили бы крутой контракт лет на 5-6, может, он призадумался бы, уезжать или нет. Хотя, конечно, одними деньгами молодых не удержать. Им нужен высокий соревновательный уровень. А мы продолжаем цепляться за клубы типа «Куньлуня» и рижского «Динамо», чтобы рассказать всем, какая у нас широкая география лиги. Тем временем планка хоккея в КХЛ не стремится вверх.

Нам не за протяженность кахаэловских границ переживать надо, а за то, что завтра последние таланты навострят лыжи в НХЛ. Василий Подколзин уже заявил, что не будет продлевать контракт со СКА и весной отправится в «Ванкувер Кэнакс». За капитаном ларионовской молодежки обязательно потянутся другие. В Питере надеялись, что при жестком потолке сделают ставку на молодых и тем самым окажутся прозорливее конкурентов. Даже тренера под свою новую философию поменяли. Позвали Валерия Брагина, через руки которого в последние годы проходила вся наша молодежь с серьезными задатками. Но не сработает, похоже, эта ставка. Уедут молодые. Нет у нас при сегодняшней организации чемпионата доводов, которые могли бы побить энхаэловские заманушки.

«В городе новая звезда» - уже пишут болельщики «Миннесоты» на радость себе и российским любителям хоккея. Капризов не успел понять, куда попал, а всех уже переполняет гордость за него. В дебютном матче в НХЛ он забил победный гол в овертайме и сделал две передачи. В раздевалке были шумные поздравления героя, а он сам пытался что-то сказать на английском. Хотя с точки зрения хоккейной статистики и уровня показанной игры ничего особенного Кирилл пока не сделал. Да, молодец, не стушевался, обнадежил, что способен стать в новом клубе лидером. Его команда с трудом победила одного из прошлогодних неудачников НХЛ. Но шуму-то сколько. Это подкупает. Молодым это нравится. Почему у нас не так?

Народ уже бросился изучать историю «Миннесоты Уайлд» в надежде на то, что скоро она станет столь же популярной в России как «Вашингтон» Овечкина или «Питтсбург» Малкина. Хоккей в Миннесоте имеет глубокие корни. Ледовая игра в этом регионе США популярна. Олимпийская сборная США 1980 года более чем на половину состояла из студентов Миннесоты, когда сотворила «чудо на льду», выиграв золото в борьбе с великой командой из СССР. Ценители классного хоккея там есть, а потому можно быть уверенным в том, что пресса у нашего легионера будет хорошая. Если, конечно, он сам не подведет.

Но вот о чем подумалось в момент удачного старта Капризова, а днем ранее - Романова в «Монреале». Представьте, какой удар по умам молодых хоккеистов, которые сегодня растут в России, нанесли два матча с участием наших новичков. И последовавшая восторженная реакции на игру наших легионеров. Подколзин уже наверняка на себя капризовскую историю примеряет. Как и Амиров с Чинаховым, другие лидеры молодежки.

С этого сезона матчи НХЛ в России транслирует не только «Яндекс», но и телеканал «Матч ТВ». Это означает, что аудитория зрителей, которая будет смотреть заокеанский хоккей, серьезно возрастет. В их числе, конечно, будут и наши юные хоккеисты, которые сегодня размышляют над своим будущим. На фоне беднеющей на звезды КХЛ контраст в уровне двух лиг будет очевиден.

Ситуация развиваются не в пользу нашей лиги. Лет десять назад она реально начала создавать угрозу гегемонии монополиста, но с каждым годом все больше сдает позиции. Лишняя реклама НХЛ – а показ матчей с участием Овечкина, Панарина и компании безусловно продвигает в нашей стране заокеанскую лигу – способна еще больше задвинуть российский чемпионат. Глупо в таком случае просто сидеть и смотреть за чужим праздником.

Надо срочно что-то противопоставлять этому мощнейшему информационному энхаэловскому натиску. Требуется мозговой штурм и кардинальные перемены. Только запретительными мерами тут точно ничего не добиться. Подумайте, как следует, чем будем удерживать молодых, уважаемые товарищи руководители российского хоккея.