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Пример Капризова накроет КХЛ. Нужны мозговой штурм и кардинальные перемены
15 января 16:47
автор: Дмитрий Кузнецов

Пример Капризова накроет КХЛ. Нужны мозговой штурм и кардинальные перемены

Удачный старт в НХЛ российских новичков может спровоцировать новую волну отъезда в Северную Америку.

В последние годы дорога из КХЛ в НХЛ и другие североамериканские хоккейные лиги и так была оживленной. В Госдуме даже озаботились тем, чтобы ввести налоги за отъезд из нашего чемпионата молодых талантов. А нынче, глядя на свежие примеры Кирилла Капризова с Александром Романовым, засобираются даже те, кто еще сомневался уезжать.

Десять месяцев Капризов вынужденно сидел без хоккея из-за пандемии и правил НХЛ, запретившим российским новичкам после окончания сезона КХЛ играть за свои новые клубы в Кубке Стэнли-2020. Ему предрекали сложности с быстрой адаптацией. Говорили, куда ты собрался, молодой да неотесанный, поиграй еще сезон в КХЛ за ЦСКА. А то долгий простой прихлопнет твою энхаэловскую карьеру в зародыше – и дело с концом. Кирилл не послушал и уехал. И в первом же матче засверкал.

Как теперь убеждать лидеров сегодняшней молодежки, чтобы они подождали? Что мы способны предложить им взамен? Молодые хотят внимания, похвалы за рост своего мастерства. Доверия и любви. Отношения к ним, как к будущим звездам. Но в России не научились ценить свои таланты.

Много ли внимания было к защитнику Романову, который в ЦСКА играл в третьей паре. У нас среднего уровня финнам и шведам доверяют больше. И платят тоже. Ввели на энхаэловский манер потолки, драфты, контракты новичков. Это НХЛ они нужны, чтобы регулировать у себя отношения между сливками мирового хоккея. А нам-то зачем? Нам наоборот надо создать для немногочисленных звезд особые условия, чтобы их сохранять. Здесь равенство вредно.

Прав президент ЦСКА Игорь Есмантович, когда возмущается обрезанием платежных ведомостей с нынешнего сезона. Мы же делаем это искусственно. Хотим сэкономить государственные деньги, выделяемые на хоккей? Урежьте количество команд в чемпионате на треть – и бухгалтерия срастется. Чего дала КХЛ уравниловка? Уронили только уровень лидеров, а они все равно остались теми же. Но только теперь их финансовые возможности не могут позволить себе содержание звезд.

Если тому же Капризову предложили бы крутой контракт лет на 5-6, может, он призадумался бы, уезжать или нет. Хотя, конечно, одними деньгами молодых не удержать. Им нужен высокий соревновательный уровень. А мы продолжаем цепляться за клубы типа «Куньлуня» и рижского «Динамо», чтобы рассказать всем, какая у нас широкая география лиги. Тем временем планка хоккея в КХЛ не стремится вверх.

Нам не за протяженность кахаэловских границ переживать надо, а за то, что завтра последние таланты навострят лыжи в НХЛ. Василий Подколзин уже заявил, что не будет продлевать контракт со СКА и весной отправится в «Ванкувер Кэнакс». За капитаном ларионовской молодежки обязательно потянутся другие. В Питере надеялись, что при жестком потолке сделают ставку на молодых и тем самым окажутся прозорливее конкурентов. Даже тренера под свою новую философию поменяли. Позвали Валерия Брагина, через руки которого в последние годы проходила вся наша молодежь с серьезными задатками. Но не сработает, похоже, эта ставка. Уедут молодые. Нет у нас при сегодняшней организации чемпионата доводов, которые могли бы побить энхаэловские заманушки.

«В городе новая звезда» - уже пишут болельщики «Миннесоты» на радость себе и российским любителям хоккея. Капризов не успел понять, куда попал, а всех уже переполняет гордость за него. В дебютном матче в НХЛ он забил победный гол в овертайме и сделал две передачи. В раздевалке были шумные поздравления героя, а он сам пытался что-то сказать на английском. Хотя с точки зрения хоккейной статистики и уровня показанной игры ничего особенного Кирилл пока не сделал. Да, молодец, не стушевался, обнадежил, что способен стать в новом клубе лидером. Его команда с трудом победила одного из прошлогодних неудачников НХЛ. Но шуму-то сколько. Это подкупает. Молодым это нравится. Почему у нас не так?

Народ уже бросился изучать историю «Миннесоты Уайлд» в надежде на то, что скоро она станет столь же популярной в России как «Вашингтон» Овечкина или «Питтсбург» Малкина. Хоккей в Миннесоте имеет глубокие корни. Ледовая игра в этом регионе США популярна. Олимпийская сборная США 1980 года более чем на половину состояла из студентов Миннесоты, когда сотворила «чудо на льду», выиграв золото в борьбе с великой командой из СССР. Ценители классного хоккея там есть, а потому можно быть уверенным в том, что пресса у нашего легионера будет хорошая. Если, конечно, он сам не подведет.

Но вот о чем подумалось в момент удачного старта Капризова, а днем ранее - Романова в «Монреале». Представьте, какой удар по умам молодых хоккеистов, которые сегодня растут в России, нанесли два матча с участием наших новичков. И последовавшая восторженная реакции на игру наших легионеров. Подколзин уже наверняка на себя капризовскую историю примеряет. Как и Амиров с Чинаховым, другие лидеры молодежки.

С этого сезона матчи НХЛ в России транслирует не только «Яндекс», но и телеканал «Матч ТВ». Это означает, что аудитория зрителей, которая будет смотреть заокеанский хоккей, серьезно возрастет. В их числе, конечно, будут и наши юные хоккеисты, которые сегодня размышляют над своим будущим. На фоне беднеющей на звезды КХЛ контраст в уровне двух лиг будет очевиден.

Ситуация развиваются не в пользу нашей лиги. Лет десять назад она реально начала создавать угрозу гегемонии монополиста, но с каждым годом все больше сдает позиции. Лишняя реклама НХЛ – а показ матчей с участием Овечкина, Панарина и компании безусловно продвигает в нашей стране заокеанскую лигу – способна еще больше задвинуть российский чемпионат. Глупо в таком случае просто сидеть и смотреть за чужим праздником.

Надо срочно что-то противопоставлять этому мощнейшему информационному энхаэловскому натиску. Требуется мозговой штурм и кардинальные перемены. Только запретительными мерами тут точно ничего не добиться. Подумайте, как следует, чем будем удерживать молодых, уважаемые товарищи руководители российского хоккея.

источник: «Советский спорт»
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