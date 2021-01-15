Кови продолжает набирать очки. «Авангард» - проигрывать

Илья Ковальчук начал результативную атаку «Авангарда», войдя в зону и переадресовав шайбу Денису Зернову, а точный бросок нанес почувствовавший вкус гола защитник Алексей Береглазов. У Кови 7 (3+4) очков в семи матчах, лишь в домашней игре с «Северсталью» (4:3) ему не удалось разжиться баллами за результативность.
«Ястребы» открыли счет, но развить успех им было не суждено. Помешали… вратари - Адам Рейдеборн у хозяев и свой Шимон Грубец. Первый выручал, второй – пускал «бабочки». Ладно, гол Станислава Гилиева, когда голкипера экранировал фактурный Дмитрий Воронков. Но с дальним броском защитника Андрея Педана чех должен был справиться.
В огненном матче отличились капитаны Артем Лукоянов (в отсутствие Даниса Зарипова) и Алексей Емелин – оба заставили зазвенеть перекладину, потом казанец забил и весьма оригинально отпраздновал гол. «Авангард» потерпел второе поражение подряд.
Такими же «успехами» теперь может похвастать «Спартак», который на «ЦСКА Арене» уступил «Йокериту», причем с таким же счетом – 1:3. А ведь недавно в Хельсинки команда Олега Знарка нанесла «шутам» чувствительное поражение 4:1.
Показалось, что после неудачи в предыдущем матче с «Автомобилистом» (0:1) красно-белым не хватило эмоций.
В третьем периоде при счете 1:2 вратарь гостей Янис Калниньш, выйдя за ворота, сделал подарок Павлу Чернову, однако новичок москвичей не сумел подстроиться под шайбу и смазал бросок по пустым воротам.
Во вторник «Спартак» ждет дерби с ЦСКА, четвертое в регулярном чемпионате. Поражение может пошатнуть позиции красно-белых в зоне плей-офф. «Северсталь», победив дома рижское «Динамо» 3:2, обошло в турнирной таблице и «Спартак», и минское «Динамо». Лелеет надежды зайти в кубковую восьмерку и «Витязь». Завтра подмосковная команда сыграет в Сочи, а потом проведет домашнюю серию из четырех матчей.
…Когда говорим о московском «Динамо» - подразумеваем Дмитрия Яшкина. Сегодня русский чех не сумел разменять четвертый десяток голов. На его счет только ассистентский балл. У капитана бело-голубых Вадима Шипачева, ведущего борьбу за первенство в бомбардирской гонке, два результативных очка.
Обидно за Петра Кочеткова, лучшего вратаря МЧМ-2019 в Ванкувере. После пропущенной издалека шайбы от защитника москвичей Михала Чайковски голкипер автозаводцев сел на лавку. Не впечатлил и динамовский воротчик Иван Бочаров, вышедший в стартовом составе второй раз подряд. «Пенка» от «Витязя», теперь три гола от нижегородцев – вряд ли неистовый Иван заслужил доверие своего тренера Владимира Крикунова.
ТАБЛО
- Ак Барс – Авангард – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Голы: Галиев, А.Педан, Лукоянов – Береглазов
- Северсталь – Динамо Р – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Голы: Петунин, Казаков, Берглунд – Лайпон, Скарлетт
- Динамо М – Торпедо – 5:3 (0:1, 4:2, 1:0). Голы: Круглов, Кагарлицкий, Чайковски, Тарасов, А.А. Волков – Чехович, Миле, Шварц
- Динамо Мн – Автомобилист – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Голы: Фальковский – Холланд (2)