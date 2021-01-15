Кови продолжает набирать очки. «Авангард» - проигрывать

Илья Ковальчук начал результативную атаку «Авангарда», войдя в зону и переадресовав шайбу Денису Зернову, а точный бросок нанес почувствовавший вкус гола защитник Алексей Береглазов. У Кови 7 (3+4) очков в семи матчах, лишь в домашней игре с «Северсталью» (4:3) ему не удалось разжиться баллами за результативность.

«Ястребы» открыли счет, но развить успех им было не суждено. Помешали… вратари - Адам Рейдеборн у хозяев и свой Шимон Грубец. Первый выручал, второй – пускал «бабочки». Ладно, гол Станислава Гилиева, когда голкипера экранировал фактурный Дмитрий Воронков. Но с дальним броском защитника Андрея Педана чех должен был справиться.

В огненном матче отличились капитаны Артем Лукоянов (в отсутствие Даниса Зарипова) и Алексей Емелин – оба заставили зазвенеть перекладину, потом казанец забил и весьма оригинально отпраздновал гол. «Авангард» потерпел второе поражение подряд.

Такими же «успехами» теперь может похвастать «Спартак», который на «ЦСКА Арене» уступил «Йокериту», причем с таким же счетом – 1:3. А ведь недавно в Хельсинки команда Олега Знарка нанесла «шутам» чувствительное поражение 4:1.

Показалось, что после неудачи в предыдущем матче с «Автомобилистом» (0:1) красно-белым не хватило эмоций.