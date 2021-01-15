Владимир Крикунов: Не могу сказать, что мы прибавляем от игры к игре

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Северсталь 3 Динамо Р 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Ак Барс 3 Авангард 1
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Динамо Мн 1 Автомобилист 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Спартак 1 Йокерит 3
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Динамо М 5 Торпедо 3
Германия - Бундеслига овертайм Хемниц 99 87 Баскетс Бонн 92
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Унион 0 Байер 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 12' Лацио 0 Рома 0 2.75 3.5 2.6
Франция - Лига 1 не начался Монпелье 0 Монако 0 3.3 3.4 2.26
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Вашингтон Кэпиталз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Торонто Мэйпл Лифс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Орландо Мэджик 0
Бразилия - Серия А 03:30 Палмейрас 0 Гремио 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Милуоки Бакс 0 Даллас Маверикс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Чикаго Буллз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Мемфис Гриззлиз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Колорадо Эвеланш 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Атланта Хоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
Владимир Крикунов: Не могу сказать, что мы прибавляем от игры к игре
15 января 22:49
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Крикунов: Не могу сказать, что мы прибавляем от игры к игре

После матча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Торпедо» (5:3), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Владимир Крикунов и Дэвид Немировски.

- Мы говорили нашим игрокам перед матчем, что эта команда опасна своими контратаками, и, сделав счет 3:1, мы тут же пропустили две шайбы… Мы дали сопернику возможность вернуться обратно в игру. Хорошо, что потом сумели забросить одну шайбу, выдержали третий период, сохранили результат, и Волков в конце матча поставил точку, - рассказал Крикунов.

- Если 35 неудачных секунд вынести за скобки, есть ли у вас ощущение, что команда в ходе домашней серии прибавляет от игры к игре?
- Не сказал бы, что мы прибавляем. У нас постоянно кто-то травмируется, тройки меняются, кроме первого звена. Не скажу, что мы прибавляем, но стараемся выполнять установку и бороться по-настоящему.

- Так получилось, что из-за коллизий календаря вы десять матчей проводите дома за 26 дней. У вас были особые планы на эту длинную домашнюю серию?
- Не было. Это не очень хорошо играть десять матчей подряд дома. И для болельщиков не так просто найти деньги на билеты. Лучше, когда есть выезды. Мы на выездах лучше играем, чем дома. Нам было бы лучше провести по пять матчей дома и на выезде.

- То есть, всегда лучше чередовать и дробить такие серии?
- Считаю, что да.

- Ожидается ли Кучерявенко на матч с «Сибирью»?
- Кучерявенко - нет. А вот Магнус, возможно, появится.

«Динамо» много бросало по воротам, а мы не могли довести шайбу до ворот»

- «Динамо» хорошо играло, много бросало по воротам. А мы в каких-то моментах не могли довести шайбу до ворот, - рассказал Немировски. - Сегодня победило «Динамо», а мы готовимся дальше. У нас на очереди выездной матчи в Казани.

- После трех пропущенных шайб вы заменили Кочеткова. Вы считаете, что он допускал какие-то ошибки или просто хотели встряхнуть команду?
- И то, и другие.

- А в целом как могли бы оценить игру Кочеткова. Он провел три разных матча. Вы довольны тем, как он вписался в состав команды?
- Доволен.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Поединок Ковалева с Меликузиевым отмененФранцузский гонщик Александр Жиру снялся с "Дакара""Сент-Луис" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (видео)Мужчин заинтересует: вот в чем особенность широкобедрых дамФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярность
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика