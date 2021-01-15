Владимир Крикунов: Не могу сказать, что мы прибавляем от игры к игре

- Мы говорили нашим игрокам перед матчем, что эта команда опасна своими контратаками, и, сделав счет 3:1, мы тут же пропустили две шайбы… Мы дали сопернику возможность вернуться обратно в игру. Хорошо, что потом сумели забросить одну шайбу, выдержали третий период, сохранили результат, и Волков в конце матча поставил точку, - рассказал Крикунов.

- Если 35 неудачных секунд вынести за скобки, есть ли у вас ощущение, что команда в ходе домашней серии прибавляет от игры к игре?

- Не сказал бы, что мы прибавляем. У нас постоянно кто-то травмируется, тройки меняются, кроме первого звена. Не скажу, что мы прибавляем, но стараемся выполнять установку и бороться по-настоящему.

- Так получилось, что из-за коллизий календаря вы десять матчей проводите дома за 26 дней. У вас были особые планы на эту длинную домашнюю серию?

- Не было. Это не очень хорошо играть десять матчей подряд дома. И для болельщиков не так просто найти деньги на билеты. Лучше, когда есть выезды. Мы на выездах лучше играем, чем дома. Нам было бы лучше провести по пять матчей дома и на выезде.

- То есть, всегда лучше чередовать и дробить такие серии?

- Считаю, что да.

- Ожидается ли Кучерявенко на матч с «Сибирью»?

- Кучерявенко - нет. А вот Магнус, возможно, появится.