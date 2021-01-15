Дмитрий Кагарлицкий: Знали, что торпедовцы умеют вытаскивать сложные матчи, готовились серьезно

- Матч был очень напряженный и тяжелый. Играли против хорошего соперника и готовились к нему. Знаем, как торпедовцы хорошо умеют играть в атаке и вытаскивать матчи. Поэтому подошли со всей серьезностью, - рассказал Кагарлицкий.

- Часто говорят, что в хоккее самая важная смена это та, которая идет после заброшенной шайбы. Но у «Динамо» в этом сезоне очень часто возникают проблемы именно с этими сменами и сегодня тоже пропустили быстрые два гола. В чем причина?

- Мы это обсудим, потому что такое происходит неоднократно. Завтра тренеры заострят наше внимание на этом. Ну и мы с ребятами поговорим. Все время разговариваем, что надо играть строже после забитой или пропущенной шайбы, но что-то сегодня пошло не так. Торпедовцы очень хорошо умеют отыгрываться. Возможно, сегодня была их заслуга в этих двух шайбах.

- Если говорить об игре вашего звена, казалось, что было тяжеловато после нового года. Но сегодня вроде бы сыграли получше. Есть такое ощущение?

- Думаете, что был тяжелый новый год? Нет, игры разные бывают. Немного накопилась усталость, но мы работаем над этим. Стараемся выводить себя на прежний уровень. Понимаем, что можем играть лучше и быстрее. Нам дали выходной и сегодня были свежее. Нам надо давать выходные почаще.

«Нам тренеры говорят, что надо строже играть после забитых голов, а мы такое пропустили»

- Рад, что мы выиграли. Повели 3:1, а потом совершили две нелепые ошибки за тридцать секунд. Это непозволительно для нашей команды. Нам тренеры говорят, что надо строже играть после забитых голов, а мы такое пропустили. Могло все перевернуться. Хорошо, что Тарасов на пятаке «догрыз» шайбу. Рад, что положили очки в копилку, - рассказал Шипачев.

- Идет необычная десятиматчевая домашняя серия. В ней есть только плюсы или минусы тоже?

- Да нет. Мы только что играли четыре матча на выезде. Есть такие серии. Ничего страшного Это календарь.