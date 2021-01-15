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Дмитрий Кагарлицкий: Знали, что торпедовцы умеют вытаскивать сложные матчи, готовились серьезно
15 января 23:06
автор: Юлия Григорьевская

Дмитрий Кагарлицкий: Знали, что торпедовцы умеют вытаскивать сложные матчи, готовились серьезно

После матча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Торпедо» (5:3), своими впечатлениями поделились динамовцы Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев, а также торпедовец Иван Чехович.

- Матч был очень напряженный и тяжелый. Играли против хорошего соперника и готовились к нему. Знаем, как торпедовцы хорошо умеют играть в атаке и вытаскивать матчи. Поэтому подошли со всей серьезностью, - рассказал Кагарлицкий.

- Часто говорят, что в хоккее самая важная смена это та, которая идет после заброшенной шайбы. Но у «Динамо» в этом сезоне очень часто возникают проблемы именно с этими сменами и сегодня тоже пропустили быстрые два гола. В чем причина?
- Мы это обсудим, потому что такое происходит неоднократно. Завтра тренеры заострят наше внимание на этом. Ну и мы с ребятами поговорим. Все время разговариваем, что надо играть строже после забитой или пропущенной шайбы, но что-то сегодня пошло не так. Торпедовцы очень хорошо умеют отыгрываться. Возможно, сегодня была их заслуга в этих двух шайбах.

- Если говорить об игре вашего звена, казалось, что было тяжеловато после нового года. Но сегодня вроде бы сыграли получше. Есть такое ощущение?
- Думаете, что был тяжелый новый год? Нет, игры разные бывают. Немного накопилась усталость, но мы работаем над этим. Стараемся выводить себя на прежний уровень. Понимаем, что можем играть лучше и быстрее. Нам дали выходной и сегодня были свежее. Нам надо давать выходные почаще.

«Нам тренеры говорят, что надо строже играть после забитых голов, а мы такое пропустили»

- Рад, что мы выиграли. Повели 3:1, а потом совершили две нелепые ошибки за тридцать секунд. Это непозволительно для нашей команды. Нам тренеры говорят, что надо строже играть после забитых голов, а мы такое пропустили. Могло все перевернуться. Хорошо, что Тарасов на пятаке «догрыз» шайбу. Рад, что положили очки в копилку, - рассказал Шипачев.

- Идет необычная десятиматчевая домашняя серия. В ней есть только плюсы или минусы тоже?
- Да нет. Мы только что играли четыре матча на выезде. Есть такие серии. Ничего страшного Это календарь.

- Играли через два для. Это помогало лучше восстановиться между матчами?
- Да. У нас есть тренер по физподготовке и он корректирует нашу нагрузку. Иногда без льда тренируемся. Нас готовят опытные тренеры.

«Мне было обидно проиграть в моем первом матче против «Динамо»

- По такой игре и сказать-то особо нечего - очень обидный матч получился, потому что пропустили в самом конце. Неудачно получились, потому что недодавили соперника в конце, – рассказал Чехович.

- Это был ваш первый матч в карьере против московского «Динамо», воспитанником которого вы являетесь. Были какие-то эмоции от этого или для вас это был обычный матч?
- Да, конечно, эмоции были. Я считаюсь воспитанником «Динамо» и когда был маленький, выходил на лед, чистил его, смотрел на ребят постарше, которые играли в КХЛ. Конечно, это был особый матч для меня. Очень обидно проиграть в таком матче.

- В чем успешного сезона, вы ведь сегодня забили?
- Нет секрета. Партнеры помогают хорошо и команда. И все получается.

источник: «Советский спорт»
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