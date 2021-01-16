Ови и Джино, забивайте ногой, если клюшкой не получается. Такие голы в НХЛ засчитывают

В обороне – сущий мрак. Вратарь Джерри снова подтвердил, что на первого номера ну никак не тянет. К 12-й минуте запустил бедолага три шайбы и уселся в запас. Еще пару заглотнул 29-летний сменщик Десмит , к третьему десятку лет отыгравший в НХЛ жалкие 50 матчей.

Конечно, дело не в двух этих, на мой взгляд, странных голах – все-таки в хоккее, в отличие от футбола, забивают клюшкой, а не ногой, хотя мячи от рук и там порой засчитывают. У «Питтсбурга» – полный раздрай во всех линиях. Разве что Малыш Сид держит хоть какой-то уровень – вот и на сей раз Кросби отметился голом. Малкин? А что Малкин – он сегодня разве играл? Надо подумать.

Меня поражает толерантность НХЛ. Гляньте в интернете хайлайты из Филадельфии. Это уму непостижимо: Конекны вслед за Макдэвидом нарисовал хет-трик, но две из трех шайб он забил… ногой! Да-да, шайба не просто попала «летчику» в конек – он делал сознательное движение навстречу шайбе. Не бил по ней откровенно, но в первом случае подтолкнул снаряд из краски в ворота (2:0), а во втором – резко выкинул конек в сторону пустого угла ворот под прострел Хейза . То есть, если бы Конекны не манипулировал направленно ногой, этих двух голов бы не было. Рефери, не моргнув глазом, оба засчитали. В первом эпизоде Майк Салливан еще пытался как-то протестовать, однако челлендж не взял, а во втором – вообще промолчал. Понял, что бесполезно. Таковы правила.

Малкин и Ко второй раз кряду слили «Филадельфии» Проворова (2:5), «Баффало» снова ничего не смог поделать с супербетоном «Вашингтона» (1:2), в котором блестяще дебютировал чешский вратарь Ванечек . Ну а для вывода о никакущем потенциале «Рейнджерс» хватило одной вчерашней звонкой оплеухи от «Айлендерс» (0:4).

Именно этот дивизион для нас самый интересной, ибо в здешней восьмерке уже сыграли 12 россиян из 31, отметившегося в нынешнем чемпионате. В том числе такие глыбы, как Овечкин и Малкин , Панарин и Кузнецов , Варламов и Проворов , Гусев и Орлов . Кого-то из них мы почти наверняка увидим в Минске на ЧМ-2021, если, конечно, наш большой друг Фазель под давлением темных сил мирового закулисья не сдаст наших белорусских братьев.

Защитники – тотальные неумехи. Пятак сторожить не научились. Опять три штуки оттуда получили. После накачки Салливана решили обороняться не уменьем, а числом. В результате, когда Проворов делал счет 3:0, все пятеро полевых «пингвинов» столпились у собственных ворот, и Ваня просто расстрелял Джерри. У которого еще – вот умора! – черенок «гитары» отломился в том месте, где клюшка расширяется, и он защищал рамку с каким-то огрызком. Однако судьи свисток не дали за нарушение экипировки по примеру удаления полевого игрока, если он продолжает играть сломанной клюшкой.

Говорю же: вечер судейских чудес в первой столице США – не пропустите!

Ну а теперь перейдем к «Нашему все» – Александру Михайловичу. Есть две новости: хорошая и не очень. Начнем с положительной.

Сколько раз еще полтора года назад я умолял хозяина «Вашингтона» Леонсиса уволить Рирдена. Солидный клуб, только что взявший чашку, не место для экспериментов и стажировки начинающих тренеров. До руководства «столичных» это дошло только прошлым летом, когда победители Кубка Стэнли-2018 повторно вылетели из плей-офф в первом раунде, а потому гнать взашей нужно уже было и тренера, и генменеджера Маклеллана.

Скупой, как всегда, заплатил дважды, в данном случае – двумя бездарными кубковыми пролетами. Тем не менее Маклеллан умудрился сохранить рабочее место, свалив все на Рирдена. На продление контракта тренеру-чемпиону Троцу в 2018 году денег не нашлось. Зато теперь они откуда-то вдруг появились, чтоб пригласить маститого Питера Лавиолетта, бравшего Кубок Стэнли с «Каролиной» 15 лет назад.

Плоды работы американца уже видны. С чего начинает правильный специалист? Правильно – с приведения в порядок обороны. Основы основ в любой спортивной игре. «Питтсбург» и «Рейнджерс» не дадут соврать.

Меня сегодня работа «Кэпиталз» в тылу впечатлила. Это совсем другая команда по сравнению с той, что была при Рирдене.

Великолепно вписался в новый коллектив мой самый уважаемый хоккеист Здено Хара. В чем я и не сомневался. Словацкий 43-летний гулливер зацементировал оборону «Вашингтона» в меньшинстве. Почти две минуты не уходил со льда в конце матча в Буффало, когда хозяева при счете 1:2 сняли вратаря.

Для тех, кто плохо учился в школе, поясняю. Отныне я буду называть этот многострадальный американский город строго в соответствии с правилами русского языка. Команда – «Баффало», а город – Буффало. Как «Торино» и Турин, «Рома» и Рим, «Дженоа» и Генуя. Хватит издеваться над родным языком! Равно как теперь «Коламбус» будет играть исключительно в Колумбусе.

Но вернемся к Большому Зи. С его появлением и без того зубастая банда русского капитана стала, возможно, самой огненной в НХЛ. Телохранитель Ови Уилсон давно считается едва ли не лучшим силовиком лиги. Под стать ему приглашенные из «Сан-Хосе» Диллон и Шульц из «Питтсбурга», а также нападающие Дауд (экс-«Ванкувер») и Хатавей (экс-«Калгари»).

Важно – не перебарщивать с жесткостью. Сегодня в Буффало судьи буквально посадили гостей на свисток: они пять раз оставались в меньшинстве, причем трижды в первом периоде, а хозяев вообще не удаляли. В эти 10 минут и решилась судьба матча. «Столичные» забаррикадировали все подходы к владениям Ванечека, а когда «клинки» все же просачивались, все подчистил чешский дебютант. На месте Лавиолетта я в следующем туре поставил бы его, а не Самсонова.

Не виноват Витек и в единственной пропущенной шайбе – ее подправил в свои ворота Уилсон, да и вошла она рикошетом от штанги. Реабилитировался Уилсон спустя семь минут, когда с подачи Бекстрема забил победный гол. Канадец, кстати, организовал и первую шайбу гостей, когда бросил в отрыв Врану.

Да, по ходу игры Уилсон из второго звена с Кузнецовым и Враной перешел в первое к Овечкину и Бекстрему. Оши оттуда опустился в третью смену к Эллеру и Хагелину, а Паник стал выходить с Враной и Кузей. Вот этим – вовремя передернуть сочетания и отличается бывалый тренер типа Лавиолетта от начинающих вроде Рирдена и Ларионова.

Ну а теперь о той – другой – новости. Менее 15 минут на льду и четыре нуля (голы, передачи, полезность, штраф) – таков улов лучшего снайпера современности. Как мы выше упомянули, «Сейбрз» ни разу не посетили скамью штрафников, а потому офис №8 сегодня так и не открылся. Иного варианта поразить цель, кроме как стрельнуть в касание из левого круга вбрасывания, Овечкин в нынешнем сезоне пока не предъявил. Александр выглядит тяжеловато, в отличие, например, от Бекстрема. Осмысленных действий в исполнении Великой восьмерки, за исключением героического падения под шайбу, я не заметил. При этом Ови несколько раз оказывался на льду, когда и близко никого не было.

Спишем это на старт сезона. Лавиолетт быстро наладил оборону. Будем надеяться, вскоре и своей главной пушке поможет прицел настроить.