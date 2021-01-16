Красно-белые в погоне за красно-белыми. Выдавит ли «Витязь» «Спартак» из зоны плей-офф? (видео)

Мозякин: есть 500 ассистов в КХЛ

Юбилейная, 500-я в КХЛ результативная передача Сергея Мозякина получилась вовсе не эффектной, а самой что ни насесть рабочей. Андрей Нестаршил выиграл в уфимской зоне вбрасывание, капитан «Магнитки» поборолся в углу площадки и по борту отбросил шайбу под синюю линию защитнику Дронову. Тот отпасовал на противоположный борт новичку команды Филипу Хольму. У шведа не было времени на замах, он сделал наброс на ворота Юхи Метсолы и оказался в объятиях партнеров. Этот гол, забитый за четыре минуты до конца третьего периода, оказался победным для «сталеваров».

В 820 матчах в КХЛ Мозякин набрал 912 (412+500) результативных баллов. В этом сезоне, который может стать для главного бомбардира отечественных чемпионатов последним, на его счету 15 (7+8) очков при показателе полезности «–13».

Скоро планку «500 передач» может покорить Вадим Шипачев, сейчас у капитана московского «Динамо» в сумме 488 и 36 в текущем чемпионате.

Привет Даугавиньша «Спартаку»

В Сочи «леопарды» с 7-й до 54-й минуты выигрывали у «Витязя» 1:0 благодаря голу Сергея Шмелева. Сухой футбольный счет мог увеличиться, но стеной стояли вратари Иван Кульбаков и Илья Ежов.