Красно-белые в погоне за красно-белыми. Выдавит ли «Витязь» «Спартак» из зоны плей-офф? (видео)

Мозякин: есть 500 ассистов в КХЛ
Юбилейная, 500-я в КХЛ результативная передача Сергея Мозякина получилась вовсе не эффектной, а самой что ни насесть рабочей. Андрей Нестаршил выиграл в уфимской зоне вбрасывание, капитан «Магнитки» поборолся в углу площадки и по борту отбросил шайбу под синюю линию защитнику Дронову. Тот отпасовал на противоположный борт новичку команды Филипу Хольму. У шведа не было времени на замах, он сделал наброс на ворота Юхи Метсолы и оказался в объятиях партнеров. Этот гол, забитый за четыре минуты до конца третьего периода, оказался победным для «сталеваров».
В 820 матчах в КХЛ Мозякин набрал 912 (412+500) результативных баллов. В этом сезоне, который может стать для главного бомбардира отечественных чемпионатов последним, на его счету 15 (7+8) очков при показателе полезности «–13».
Скоро планку «500 передач» может покорить Вадим Шипачев, сейчас у капитана московского «Динамо» в сумме 488 и 36 в текущем чемпионате.
Привет Даугавиньша «Спартаку»
В Сочи «леопарды» с 7-й до 54-й минуты выигрывали у «Витязя» 1:0 благодаря голу Сергея Шмелева. Сухой футбольный счет мог увеличиться, но стеной стояли вратари Иван Кульбаков и Илья Ежов.
Однако в третьем периоде судьи обложили хозяев штрафами. И гости наказали Дмитрия Колготина за толчок на борт. Александр Дергачев с пятачка подправил шайбу в сетку после броска Линуса Хультстрема.
Овертайм не затянулся. Уже через 24 секунды Каспарс Даугавиньш принес гостям вожделенную победу. Атаковал латвиец с приличной дистанции, трафика перед белорусским вратарем не было, но он не выкатился из краски и, как показалось, потерял ворота, приоткрыв левый от себя нижний угол, куда и залетела шайба после не самого сильного кистевого броска.
Даугавиньш подарил «Витязю» очень нужные два очка, что позволило подмосковной команде приблизиться к занимающему восьмое место «Спартаку» на три балла. При этом у москвичей на одну игру больше. Напомним, прошлый сезон автор победного гола в сегодняшнем матче провел в команде Олега Знарка, стал ее лучшим снайпером, но предложения продлить контракт не дождался.
Ждем очной встречи красно-белых 27 февраля, в последний игровой день регулярного чемпионата. Вероятно, в этом матче определится обладатель путевки в плей-офф. Было бы красиво и справедливо.
ТАБЛО
- Металлург – Салават Юлаев – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Голы: Земченок, Прохоркин, Хольм – Гранлунд, А.Алексеев
- ХК Сочи – Витязь – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). Голы: Шмелев – Дергачев, Даугавиньш