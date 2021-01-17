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Бучневич и Панарин испортили дебют Сорокину. «Рейнджерс» выиграл дерби Нью-Йорка
17 января 07:00
автор: Владислав Домрачев

Бучневич и Панарин испортили дебют Сорокину. «Рейнджерс» выиграл дерби Нью-Йорка

«Нью-Йорк Рейнжерс» взяли убедительный реванш у «Нью-Йорк Айлендерс» за сухое позавчерашнее поражение (0:3), забросив пять безответных шайб в ворота Ильи Сорокина. Четыре из которых на счету россиян – по дублю оформили Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Варламову прилетело в шею

Ворота в повторной игре в «Мэдисон Сквер Гарден» должен был защищать герой первой встречи этих соперников Семен Варламов, оформивший позавчера шат-аут. Однако на предматчевой раскатке он с трудом покинул лед после прямого попадания шайбы в шею. Пришлось в срочном порядке раздевать в запас третьего голкипера – Кори Шнайдера.

А пост номер один занял дебютант НХЛ Илья Сорокин. Похоже, лучший вратарь КХЛ подобного развития событий не ожидал и перегорел.

Да и вся его команда не являла собой образец системности-надежности, бросив вратаря-новичка на растерзание соперников. Даже не припомню, когда Сорокин попадал под ковровую бомбардировку в ЦСКА и становился заложником кошмарных ошибок защитников. Даже Богдан Киселевич и Артем Блажиевский не позволяли себе подобных вольностей, как 8-й номер «островитян» Ноа Добсон. Это долговязый праворукий 20-летний оборонец то и дело включал Бобби Орра или Дени Потвена (4-кратного обладателя Кубка Стэнли), дважды в безобидных ситуациях дарил шайбу соперникам, которые наказывали за потери голами.

Сорокину не повезло и по другой причине. Позавчера «айлы» разделали «рейнджеров» под орех (4:0), заколотив три шайбы в ворота Игоря Шестеркина уже в первом периоде. Ни в одной из них обвинить вратаря язык не поворачивается. Разве что бросок из обводки Мэтью Барзала (это третий гол) с большой натяжкой можно назвать берущимся. Надо понимать, с каким настроем вышли на повторный матч хозяева и особенно их лидеры Панарин и Мика Зибанежад. Даже не вышли, а вылетели подобно тем самым гориллам, вырвавшимся из клетки в олимпийском четвертьфинале в Ванкувере против сборной России.

Георгиев контролировал отскоки

…На второй минуте Сорокин отбил блином шайбу после первого броска перед собой. На протяжении всей игры складывалось впечатление, что он плохо контролирует отскоки. На третьей минуте тот самый Добсон решил у своей лавки обыграть самого себя, его легко обокрал Зибанежад и бережно выложил шайбу на пятачок под бросок с пяти метров Бучневичу. Все произошло стремительно, так что шансов выручить было мало. И все-таки… Шайба пролетела под мышкой вратаря и оказалась в сетке. Микроскопическая неудача Сорокина.

На 14-й минуте потеря на чужой синей линии обернулась кинжальной контратакой: передачей через две линии Панарина вывели один в ноль, форвард неотразимо бросил под ловушку вратаря. Но почему Сорокин застрял в «краске», не лучше было бы чуть выдвинуться навстречу соотечественнику? Впрочем, Хлебушек разогнался и мог попросту объехать голкипера.

Гости же таких жирных моментов не имели, обстреливая владения Александра Георгиева с дальней и средней дистанции. Российский вратарь, поймав кураж, действовал четко, не позволяя шайбе отскакивать от себя. К тому же трижды за матч ему на помощь приходила перекладина. Совершенно разладилось у команды Барри Троца и большинство, хотя позавчера она дважды реализовала численное преимущество. Барзал полировал скамейку штрафников, схватив три глупых удаления. Немудрено, что сменщик Шестеркина справился со всеми 23 бросками и засушил «сухарь».

Даже лайнсмен сыграл за хозяев

Во втором периоде хозяевам помог… лайнсмен, оказавшись на пути устремившегося к шайбе защитника Скотта Мейфилда. В результате человек в полосатой рубашке не только помог Бучневичу овладеть шайбой, но и лишил «островитянина» краги. Она улетела в сторону, а Павел словно ждал подарка – пальнул с приличного угла точно в дальнюю девятку. На беду обескураженного Сорокина.

А ведь они вместе играли на МЧМ-2015 в Канаде, дошли до финала, в котором уступили канадцам 4:5. Тот решающий матч начинал Шестеркин, но после двух подряд пропущенных шайб уступил ворота Сорокину, который, впрочем, тоже не выручил. Возможно, гол от борта Макса Доми оказался лишним, не позволившим отчаянной погоне увенчаться успехом. Неужели Бучневич помнит слабые места Сорокина?

Под занавес второго периода опять начудил Добсон, решивший на тихом ходу обыграть соперника. Его обокрали и быстро конвертировали выход «3 в 1» в гол. Завершил нехитрую комбинацию броском в пустой угол Каапо Какко. Пусть этот гол-подарок поможет ему отработать щедро выданные ему в недалеком прошлом авансы.

За четыре минуты до финальной сирены Панарин забил пятый гвоздь в гроб «островитян» после броска Бучневича (ему записали ассист) и скидки накоротке Адама Фокса.

Гости эпизодически взрывались, стремясь размочить счет. Но хозяева во главе с блистательным Георгиевым защищались самоотверженно и помогли россиянину сохранить «сухарь». Форвард гостей Росс Джонстон хотел было приструнить синерубашечников, сцепившись сразу с двумя соперниками, но судьи быстро погасили потасовку и выписали забияке 14 (2+2+10) минут штрафа.

СТАТИСТИКА

Рейнджерс – Айлендерс – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Мэдисон Сквер Гарден. Без зрителей.

Голы: Бучневич (2), Панарин, Какко, Панарин (Бучневич)

Вратари: Георгиев – Сорокин

Броски: 32 (10+14+8) – 23 (10+7+6)

Штраф: 8-26

источник: «Советский спорт»
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