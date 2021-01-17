Бучневич и Панарин испортили дебют Сорокину. «Рейнджерс» выиграл дерби Нью-Йорка

Варламову прилетело в шею

Ворота в повторной игре в «Мэдисон Сквер Гарден» должен был защищать герой первой встречи этих соперников Семен Варламов, оформивший позавчера шат-аут. Однако на предматчевой раскатке он с трудом покинул лед после прямого попадания шайбы в шею. Пришлось в срочном порядке раздевать в запас третьего голкипера – Кори Шнайдера.

А пост номер один занял дебютант НХЛ Илья Сорокин. Похоже, лучший вратарь КХЛ подобного развития событий не ожидал и перегорел.

Да и вся его команда не являла собой образец системности-надежности, бросив вратаря-новичка на растерзание соперников. Даже не припомню, когда Сорокин попадал под ковровую бомбардировку в ЦСКА и становился заложником кошмарных ошибок защитников. Даже Богдан Киселевич и Артем Блажиевский не позволяли себе подобных вольностей, как 8-й номер «островитян» Ноа Добсон. Это долговязый праворукий 20-летний оборонец то и дело включал Бобби Орра или Дени Потвена (4-кратного обладателя Кубка Стэнли), дважды в безобидных ситуациях дарил шайбу соперникам, которые наказывали за потери голами.

Сорокину не повезло и по другой причине. Позавчера «айлы» разделали «рейнджеров» под орех (4:0), заколотив три шайбы в ворота Игоря Шестеркина уже в первом периоде. Ни в одной из них обвинить вратаря язык не поворачивается. Разве что бросок из обводки Мэтью Барзала (это третий гол) с большой натяжкой можно назвать берущимся. Надо понимать, с каким настроем вышли на повторный матч хозяева и особенно их лидеры Панарин и Мика Зибанежад. Даже не вышли, а вылетели подобно тем самым гориллам, вырвавшимся из клетки в олимпийском четвертьфинале в Ванкувере против сборной России.

Георгиев контролировал отскоки

…На второй минуте Сорокин отбил блином шайбу после первого броска перед собой. На протяжении всей игры складывалось впечатление, что он плохо контролирует отскоки. На третьей минуте тот самый Добсон решил у своей лавки обыграть самого себя, его легко обокрал Зибанежад и бережно выложил шайбу на пятачок под бросок с пяти метров Бучневичу. Все произошло стремительно, так что шансов выручить было мало. И все-таки… Шайба пролетела под мышкой вратаря и оказалась в сетке. Микроскопическая неудача Сорокина.