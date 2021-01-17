Вот так денек: в НХЛ внезапно заболели корью «Айлендерс», «Каролина» и… официальный сайт лиги

- Все проблемы в головах. Старт матча получился очень тяжелым для нас. Мы вышли на лед и оказались совсем никакими. Особенно я. Я был не готов к этому матчу.

- Травмировать вратаря на раскатке просто неприемлемо! Это несправедливо по отношению к Варламову и Сорокину. В дальнейшем мы были просто мусором и бросили Илью на произвол судьбы.

- Я скажу, что мы провели очень плохой матч. Это был совсем не тот хоккей, в который хочет играть наша команда. Слишком много удалений, масса необязательных ошибок, обилие потерь шайбы. Соперник просто выглядел намного лучше. Оценить Сорокина? Он заслужил гораздо большего.

- Соперник работал на льду на протяжении всего матча, в отличие от нас. Сегодня мы просто не играли в наш хоккей. Я вообще не знаю, что смотрел 40 минут. К третьему периоду характер матча был предопределен. В этой лиге так играть нельзя.

В таких случаях говорят: команда забыла выйти на игру. По окончании которой всегда можно услышать:

Не правда ли, очень похоже. Одно и то же разными словами. Кто сказал? Да какая разница!

Впрочем, по порядку: тренер «Каролины» Род Бриндамор, капитан «Айлендерс» Андерс Ли, тренер «Айлендерс» Барри Троц, форвард «Каролины» Андрей Свечников, набравший 2 (1+1) очка.

Вчера после поражения в стартовой встрече чемпионата от «Айлендерс» (0:4) я, возможно, опрометчиво приписал «Рейнджерс» к безнадежным аутсайдерам. Но с меня-то какой спрос? Мне сотни тысяч долларов не платят. Куда хуже, что точно такая же мысль поселилась в головах – привет, Андрей! – всех «островитян». Троц назвал то, что они изобразили на льду «Медисон Сквер Гарден», мусором. Хотя мог выбрать выражения и высказаться в духе Бриндамора:

- Я вообще не знаю, что смотрел 40 минут. К третьему периоду все было ясно.

Лично я не помню столь раздолбайской игры «Айлендерс» при Троце. В Кубке Стэнли – точно! Невероятно, при 26 минутах штрафа, сложилось впечатление, все удаления гости заработали в чужой зоне?! Равно как все четыре первые шайбы привезли себе сами после вопиющих ошибок. Даже одной похожей оплошности за весь Кубкок Стэнли-2020 я у «айлов» не видел.

Так что, болельщикам «рейнджеров» не стоит обольщаться. Хотя какой-никакой повод для оптимизма появился. Георгиев в полном порядке. Благодаря Бучневичу (дубль и передача) заработало ударное звено. Две классные шайбы в разные углы положил Панарин.

Конечно, Сорокину можно только посочувствовать. Но важно, что при всей безалаберности полевых игроков и двух быстро пропущенных шайбах Илья не развалился. Особых претензий к нему нет. А два гола после контратак с переводом шайбы с фланга на фланг я объясняю тем, что экс-армеец еще не привык к зауженным коробкам НХЛ, где совсем другие углы бросков. Все-таки это был дебют вратаря.

Еще по шесть матчей предстоит провести «Айлендерс» с «Рейнджерс», а «Каролине» - с «Детройтом». Уверен, из сегодняшнего фиаско оба фаворита извлекут уроки и впредь подобного не допустят.

Ведь почему подобное почти исключено в плей-офф? Там нет обязательных семи игр, как восьми в регулярке. Потому все хотят со слабачками побыстрее расправиться в четырех матчах и получить дополнительное время для отдыха перед следующим противником. Потому головы работают правильно, никто и мысли не допускает – не настроиться или забыть выйти на лед.

В любом случае команда Панарина/Бучневича/Георгиева/Шестеркина здорово заинтриговала. Приглашаю всех посмотреть следующий матч ньюйоркцев, который состоится в ночь со вторника на среду. Тем более что и оппонент подходящий – «Нью-Джерси» Гусева/Куликова. И обязательно теперь надо добавить – белоруса Шаранговича, который забил гол в ворота «Бостона» за две секунды до конца овертайма и получил первую звезду игры.

Кстати, невероятный прокол официального сайта НХЛ! В протоколе матча «Нью-Джерси» - «Бостон» (2:1 ОТ) на 11.00 по московскому времени указаны лишь семь форвардов «Девилз»?! Нет ни Гусева, ни Шаранговича. Кто же забросил победную шайбу?..