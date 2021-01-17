Владимир Крикунов: Гарипов не виноват, это защитники все время спали

- Мы предупреждали хоккеистов, что «Сибирь» будет играть. У них еще есть минимальные шансы побороться за восьмерку. Тем более, команда приехала в Москву. Было понятно, что они будут стараться. Но у нас получается так, что забиваем первый, а в конце периодов пропускаем. Забиваем снова и опять пропускаем. Все три гола такими получились. При этом, ничего реального мы не создали, для того, чтобы забить в овертайме. Был только один полумомент. А буллиты мы играем не очень хорошо, - рассказал Крикунов.
- Насколько вы довольны игрой Гарипова, и не жалеете, что поставили в ворота его, а не Еременко?
- Нет, не жалею. У вратаря и ошибок-то не было. Это защитники все придумали у наших ворот.
- Несмотря на то, что явных ошибок Гарипов не допустил, вам не показалось, что от него просто веяло неуверенностью после двух неудачных матчей?
- Не думаю, что это чувствовалось. Мы бы почувствовали это сами, в первую очередь. А голы нам забили, потому что оборона у нас спит рядом с игроками соперника.
- Тарасов четыре раза бил буллиты. Он сам вызывался или это было решение тренерского штаба?
- Нет, не сам. Я его поставил на эти буллиты. Он два забил в итоге.
«В каких-то матчах мы недорабатывали или нам не везло, а сегодня доработали»
- Поздравляю ребят и наших болельщиков с победой. Немного отдали инициативу во втором периоде, сыграли больше в обороне. Здорово, что вшестером забили в этом году. Получилось так, что выиграли по буллитам. Нам очень нужны очки, потому что мы продолжаем бороться за плей-офф, - рассказал Заварухин.
- Не кажется ли вам, что если бы в каждом матче ваша команда играла бы с таким желанием, как сегодня, в том числе и в домашней серии, то положение «Сибири» в турнирной таблице было бы намного выше?
- Я хочу, чтобы наша команда каждый матч играла на победу и добивалась ее, но бывают матчи, в которых не удается победить. Сегодня получилось набрать два очка. В домашних матчах с «Салаватом Юлаевым» мы играли даже лучше, но проиграли. Это спорт. Где-то везет сильнейшему, где-то недорабатывали в каких-то моментах. Здорово, что сегодня доработали.