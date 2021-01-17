Владимир Крикунов: Гарипов не виноват, это защитники все время спали

- Мы предупреждали хоккеистов, что «Сибирь» будет играть. У них еще есть минимальные шансы побороться за восьмерку. Тем более, команда приехала в Москву. Было понятно, что они будут стараться. Но у нас получается так, что забиваем первый, а в конце периодов пропускаем. Забиваем снова и опять пропускаем. Все три гола такими получились. При этом, ничего реального мы не создали, для того, чтобы забить в овертайме. Был только один полумомент. А буллиты мы играем не очень хорошо, - рассказал Крикунов.

- Насколько вы довольны игрой Гарипова, и не жалеете, что поставили в ворота его, а не Еременко?

- Нет, не жалею. У вратаря и ошибок-то не было. Это защитники все придумали у наших ворот.

- Несмотря на то, что явных ошибок Гарипов не допустил, вам не показалось, что от него просто веяло неуверенностью после двух неудачных матчей?

- Не думаю, что это чувствовалось. Мы бы почувствовали это сами, в первую очередь. А голы нам забили, потому что оборона у нас спит рядом с игроками соперника.