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Урок чемпионов Аскарову. ЦСКА победил СКА и его вратаря-юниора
17 января 21:45
автор: Владислав Домрачев

Урок чемпионов Аскарову. ЦСКА победил СКА и его вратаря-юниора

Четвертая и последняя встреча армейцев в регулярном чемпионате принес победу чемпиону 3:1. Не помог команде Валерия Брагина вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров.   

Признаемся, в этот вечер принципиальные соперники искру не высекали. Дерби прошло как-то буднично. Хотя его могла украсить афиша: «Аскаров против чемпиона». Молодой голкипер СКА впервые сыграл с ЦСКА. Для неосведомленных напомню: шведский голкипер Магнус Хелльберг ни разу московских армейцев не побеждал. Вообще! А кандидат в сборную России Александр Самонов уступил неделю назад в Санкт-Петербурге (2:3ОТ), пропустив необязательные шайбы от Ивана Телегина в третьем периоде и Константина Окулова в овертайме.

Первого из них в составе хозяев не оказалось. А второй в конце второго периода забил победный гол в большинстве. В толчее на пятачке Аскаров отбросил клюшку и накрыл было шайбу ловушкой, как на его беду рядом нарисовалась клюшка форварда СКА Йоонаса Кемппайнена, которая помешала вратарю остановить игру. В результате Окулов поразил пустые ворота. Футбольный прыжок Аскарова не помог. Брагин на всякий пожарный взял челленж, но тщетно. Пришлось тренеру срывать злость на покинувшем штрафной бокс Андрее Кузьменко. Герой предыдущего матча с ЦСКА, оформивший дубль, молча принял к сведению критику. Сегодня он так и не вышел из тени. В отличие от Окулова, уязвивший ворота СКА пятый раз за сезон.

А сфолил Кузьменко (зацепил клюшкой перчатку) на 40-летнем Александре Попове, показавшем проворство юноши в чужой зоне. Для Сан Саныча – так уважительно зовут ветерана в команде – этот матч стал 400-м в КХЛ. Юбилей он отпраздновал чудо-передачей, с которой Брендэн Лайпсик открыл счет, и заработанным численным преимуществом, воплотившемся в победный гол.

Этот же рубеж покорил и капитан СКА Евгений Кетов, отметивший в этот день свой 35-й день рождения. Однако матч вряд ли доставил ему удовольствие. Его затмил капитан ЦСКА – Сергей Андронов, забросив третью шайбу и сняв почти все вопросы о победителе.

Случилось это через две минуты после результативной контратаки гостей. Кемппайнен вложил шайбу в клюшку набравшего крейсерскую скорость Эмиля Галимова. Тот объехал защитника Егора Рыкова, которого словно магнитом притянуло к своему одноклубнику Класу Дальбеку. Форвард гостей воспользовался открытым коридором, выкатил один на один с Ларсом Юханссоном и легко поразил цель. И зачем шведский вратарь, напускавший пенок в Ярославле (там ЦСКА уступил 0:3), открыл половину ворот? От неожиданности?

В концовке Ларса затрясло, он ронял шайбу из ловушки, прозевал дальний бросок 18-летнего защитника Кирилла Кирсанова – выручила крестовина. К слову, участник МЧМ-2021 открыл личный бомбардирский счет, став вторым ассистентом голеадора Галимова.

Хозяева заслужили победу, хотя во втором периоде им обедню мог испортить Антон Белов. Но защитник-ветеран запустил шайбу с близкого расстояния в живот Юханссону. Это был, пожалуй, самый жирный голевой момент гостей.

За Аскарова немного обидно. Он выручал – справился с двумя сложнейшими бросками Лайпсика, контролировал отскоки. В пропущенных шайбах вратарской вины нет. Как нет и победы его команды.

Мы любим сравнивать-сопоставлять – Василевского с Бобровским, Сорокина с Шестеркинам, Аскарова с Третьяком. Первый полный матч в чемпионате страны Владислав Третьяк провел в 17 лет. Это была стартовая игра сезона-1969/70 против «Спартака». Армейцы деклассировали действующих чемпионов 8:2, все восемь голов забило молодое звено Михайлов – Петров – Харламов. Особенно лютовал центрфорвард Петров, отгрузив Виктору Зингеру пять (!) шайб – суровая месть за его незасчитанный гол в золотом матче чемпионата-1968/69. Но это другая история.

ЦСКА оторвался от своего обидчика «Локомотива», всухую уступившего в Челябинске (0:4). Видно, эффектная победа над чемпионами (3:0) в Ярославле отобрала у железнодорожников слишком много сил.

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