Урок чемпионов Аскарову. ЦСКА победил СКА и его вратаря-юниора

Признаемся, в этот вечер принципиальные соперники искру не высекали. Дерби прошло как-то буднично. Хотя его могла украсить афиша: «Аскаров против чемпиона». Молодой голкипер СКА впервые сыграл с ЦСКА. Для неосведомленных напомню: шведский голкипер Магнус Хелльберг ни разу московских армейцев не побеждал. Вообще! А кандидат в сборную России Александр Самонов уступил неделю назад в Санкт-Петербурге (2:3ОТ), пропустив необязательные шайбы от Ивана Телегина в третьем периоде и Константина Окулова в овертайме.

Первого из них в составе хозяев не оказалось. А второй в конце второго периода забил победный гол в большинстве. В толчее на пятачке Аскаров отбросил клюшку и накрыл было шайбу ловушкой, как на его беду рядом нарисовалась клюшка форварда СКА Йоонаса Кемппайнена, которая помешала вратарю остановить игру. В результате Окулов поразил пустые ворота. Футбольный прыжок Аскарова не помог. Брагин на всякий пожарный взял челленж, но тщетно. Пришлось тренеру срывать злость на покинувшем штрафной бокс Андрее Кузьменко. Герой предыдущего матча с ЦСКА, оформивший дубль, молча принял к сведению критику. Сегодня он так и не вышел из тени. В отличие от Окулова, уязвивший ворота СКА пятый раз за сезон.

А сфолил Кузьменко (зацепил клюшкой перчатку) на 40-летнем Александре Попове, показавшем проворство юноши в чужой зоне. Для Сан Саныча – так уважительно зовут ветерана в команде – этот матч стал 400-м в КХЛ. Юбилей он отпраздновал чудо-передачей, с которой Брендэн Лайпсик открыл счет, и заработанным численным преимуществом, воплотившемся в победный гол.

Этот же рубеж покорил и капитан СКА Евгений Кетов, отметивший в этот день свой 35-й день рождения. Однако матч вряд ли доставил ему удовольствие. Его затмил капитан ЦСКА – Сергей Андронов, забросив третью шайбу и сняв почти все вопросы о победителе.

Случилось это через две минуты после результативной контратаки гостей. Кемппайнен вложил шайбу в клюшку набравшего крейсерскую скорость Эмиля Галимова. Тот объехал защитника Егора Рыкова, которого словно магнитом притянуло к своему одноклубнику Класу Дальбеку. Форвард гостей воспользовался открытым коридором, выкатил один на один с Ларсом Юханссоном и легко поразил цель. И зачем шведский вратарь, напускавший пенок в Ярославле (там ЦСКА уступил 0:3), открыл половину ворот? От неожиданности?