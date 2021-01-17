ЦСКА победил в армейском дерби

Морозным, воскресным вечером на «ЦСКА-Арене» было отнюдь не холодно. Одно из знаковых противостояний лиги, армейское дерби порадовало любителей хоккея ярким противостоянием.

Встречи фаворитов чемпионата всегда получаются интересными. И в этот раз было также - быстро, напряжённо, мощно. Такой темп москвичей в начале немного вывел из себя гостей - СКА схватили командный штраф уже на первой минуте, но выдержали натиск и игра пошла на встречных курсах. И те, и другие, не желая подпускать соперника к воротам, начинали встречать оппонента уже в средней зоне. Прорваться на пятачок ЦСКА или СКА было довольно проблематичной. И лишь нетривиальные решения могли стать отправной точкой в изменении счёта. Нашёл такое опытный Александр Попов, который сегодня проводил 700-й матч в КХЛ. Он отдал идеальный пас на Брендэна Лайпсика, которому лишь оставалось переиграть Аскарова. 1:0.

Во втором периоде хозяева смогли удвоить преимущество, воспользовавшись удалением Андрея Кузьменко. При розыгрыше лишнего, во время настоящей кучи-малы у ворот Аскарова, самым расторопным оказался Константин Окулов. Тренерский штаб питерцев взял запрос на помеху вратарю, но судья ничего криминального не обнаружил. 2:0

На третий отрезок встречи гости вышли максимально заряженные, им необходимо было забрасывать быструю шайбу. Сделать это удалось Эмилю Галимову. Классный проход, бросок. 2:1

Но московские армейцы не растерялись и уже через пару минут организовали ответ - Робинсон отправил Андросова на рандеву с голкипером СКА, и капитан сплоховал. 3:1