Даниил Тарасов: У нас какая-то болезнь пропускать шайбы в конце периодов

– Чувствуем опустошение, потому что упустили победу, пропустив за минуту до конца матча, – сказал Тарасов. – У нас какая-то болезнь пропускать шайбы в конце периодов. Из-за этого такой итог.

– Буллиты – вечная проблема «Динамо». Почему так получается, что команда практически не выигрывает серии?

– Не знаю почему. На тренировках отрабатываем буллиты. У нас есть мастеровитые ребята, но нам не везет. Все-таки это лотерея. Может, где-то не хватает мастерства. Почему-то чаще проигрываем буллиты, чем выигрываем.



– На одном этапе сезона вы много забивали, но сейчас у вас идет спад по результативности. С чем вы его связываете?

– Даже не знаю. Если бы весь сезон набирал очки в каждом матче, все было бы по-другому. Сейчас стараюсь больше играть на команду, в обороне. У нас много травм, в том числе в нашем звене, оба шведа выбыли надолго. Сейчас один вернулся. Сыграл первый матч. Постоянно приходится играть с новыми партнерами. Только понимание находишь – удирают то одного, то другого партнера. Кто-то снова травмируются. Оскар надеюсь, скоро выйдет и все наладится.

«Верим, что плей-офф достижим»

– С нашей стороны была хорошая игра, хоть и уступали два раза в счете, – сказал Шаров. – Самое главное, что нашли в себе силы и отыграли шайбы. Лезли под ворота. Хорошо, что по буллитам выиграли. Очень важная победа.