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Даниил Тарасов: У нас какая-то болезнь пропускать шайбы в конце периодов
17 января 21:30
автор: Юлия Григорьевская

Даниил Тарасов: У нас какая-то болезнь пропускать шайбы в конце периодов

После матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Сибирью» (3:4Б), своими впечатлениями поделились Даниил Тарасов, Александр Шаров и Иван Муранов.  

– Чувствуем опустошение, потому что упустили победу, пропустив за минуту до конца матча, – сказал Тарасов. – У нас какая-то болезнь пропускать шайбы в конце периодов. Из-за этого такой итог.

– Буллиты – вечная проблема «Динамо». Почему так получается, что команда практически не выигрывает серии?
– Не знаю почему. На тренировках отрабатываем буллиты. У нас есть мастеровитые ребята, но нам не везет. Все-таки это лотерея. Может, где-то не хватает мастерства. Почему-то чаще проигрываем буллиты, чем выигрываем.

– На одном этапе сезона вы много забивали, но сейчас у вас идет спад по результативности. С чем вы его связываете?
– Даже не знаю. Если бы весь сезон набирал очки в каждом матче, все было бы по-другому. Сейчас стараюсь больше играть на команду, в обороне. У нас много травм, в том числе в нашем звене, оба шведа выбыли надолго. Сейчас один вернулся. Сыграл первый матч. Постоянно приходится играть с новыми партнерами. Только понимание находишь – удирают то одного, то другого партнера. Кто-то снова травмируются. Оскар надеюсь, скоро выйдет и все наладится.

«Верим, что плей-офф достижим»

– С нашей стороны была хорошая игра, хоть и уступали два раза в счете, – сказал Шаров. – Самое главное, что нашли в себе силы и отыграли шайбы. Лезли под ворота. Хорошо, что по буллитам выиграли. Очень важная победа.

– У «Сибири» сложное турнирное положение – «Барыс» не допускает осечек. Вы верите, что плей-офф достижим?
 – Да, конечно. Если бы не верили, то не было бы смысла играть. Пока есть хоть какая-то надежда, будем выходить и биться.

– Показалось, что «Сибирь» была мотивирована и заряжена играть до конца. Чего не хватало команде раньше, в предыдущих матчах, чтобы показывать такое же желание, в первую очередь в игре с «Куньлунь»?
– Сложно сказать. Нельзя ровно пройти все матчи. Мы на многие матчи были заряжены , но нас надламывали пропущенные шайбы. Из-за этого могла показаться, что мы не мотивированы. Но мы всегда стараемся всегда выходить мотивированными на матчи.

«Упустили победу на последних минутах»

– Сначала пропустили, потом забили в меньшинстве, выигрывали матч, и на последних минутах мы упустили победу, – сказал Муранов.

– У вас продолжается удачная серия. Не было желания попробовать себя в серии буллитов?
– Это не от меня зависит. У нас есть тренерский штаб. Они выпустили тех ребят, кто был лучше готов. Буду тренировать буллиты.

– Вы забросили в этом сезоне вторую шайбу в меньшинстве. Становитесь специалистом по убеганиям в отрыв?
– Да нет. Спасибо тренерскому штабу, что выпускают на меньшинство. Я чаще выхожу с Ефремовым. Так получилось, что Тарасов хороший пас отдал, и у меня получилось замкнуть.

– В начале сезона было много матчей, когда вы заканчивали игру с отрицательным показателем полезности. Сейчас все нормализовалось. Вы уделяли дополнительное внимание игре в обороне?
– Поначалу сезона залетало очень много шайб с рикошетов, непонятные голы. По больше части моей вины не было, это просто был не фарт. Надо было переждать эту полосу и просто работать.

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