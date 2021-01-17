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«Матч ТВ» снова проспал первый гол. К счастью, это была не 707-я шайба Овечкина
17 января 23:16
автор: Виталий Славин

«Матч ТВ» снова проспал первый гол. К счастью, это была не 707-я шайба Овечкина

«Вашингтон» потерпел первое поражение в сезоне, но очко добыл. «Питтсбург» впервые победил – 4:3 по буллитам.

ДО ИГРЫ

Какие могли быть интриги в матче команд старых добрых товарищей Малкина и Овечкина?

Наберет ли первое очко в сезоне Джино?

Забросит ли первую шайбу Ови?

Наберет ли первое очко Кузнецов?

Наберет ли первое очко «Питтсбург»?

Кто выйдет в воротах «Вашингтона» - Ванечек, прекрасно дебютировавший в НХЛ в предыдущем туре в Буффало, или пропустивший на старте чемпионата от тех же «Сейбрз» четыре шайбы Самсонов?

Забьет ли Кросби в третьем матче подряд?

Но лично для меня все меркло по сравнению с одним-единственным вопросом: неужели и в этот раз «Матч ТВ», как при трансляции игры открытия чемпионата НХЛ «Филадельфия» - «Питтсбург», пропустит первые пять с лишним минут, в течение которых «пингвины» открыли счет? Прямой эфир из Парка Легенд ЦСКА – СКА никак не мог закончиться даже в 19.10, а еще надо было и блок рекламы запихнуть.

«Питтсбург» начал новый сезон точно так же, как завершил Кубок Стэнли-2020. Катастрофически! В плей-ин умудрился в четырех матчах продуть «Монреалю», по проценту набранных очков (ровно 50) худшей команде из 24 участников доигровки пандемийного сезона. В обеих встречах в Филадельфии (3:6 и 2:5) гостей хватало лишь на два периода, после которых они просто останавливались, а оборона во главе с вратарями превращалась в решето с огромными дырами. Совсем растворился в этой серой пингвиньей массе Малкин, который в серии с «Канадиенс» ограничился одной передачей.

А вот «Вашингтон» вошел в чемпионат, на удивление, мощно. Сразу проявился почерк маститого нового тренера Питера Лавиолетта: в первой игре с «Баффало» «столичные» преуспели в голевой перестрелке – 6:4, а вторую грамотно засушили – 2:1. Интересно было, какую тактику Лавиолетт изберет в Питтсбурге?

Великолепное впечатление в повторной встрече произвел новобранец «Кэпиталз» суперветеран Хара. В 43 года 20 с лишним минут на льду, в том числе 4:21 в меньшинстве, говорят сами за себя.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Ура! Фантастический прогресс «Матч ТВ»: теперь зрители бесплатного федерального канала не увидели всего лишь трех с хвостиком стартовых минут. Вот только на табло в углу картинки уже было 1:0. Опять первый гол в прямом эфире телеболельщикам не показали.

Лавиолетт все-таки доверил рамку более опытному Самсонову. Илья запустил уже на 19-й секунде с первого же броска хозяев. В очередной раз шайба проникла в сетку после сознательного подправления коньком нападающего. Но в НХЛ на такие лже-голы давно закрывают глаза. «Летчик» Конекны позавчера «Питтсбургу» два таких положил.

Премьеру на домашнем льду «Пингвинз» отметили ударно и вообще доминировали минут десять. Но где тонко, там все равно рано или поздно порвется. На 13-й минуте три «пингвина» смотрели, как Дауд черпает шайбу в сторону ворот, а второй голкипер хозяев Десмит радушно раскрывает домик, куда и запорхнула нелепая бабочка.

Вскоре закрылись еще две интриги. Кузнецов отдал. Есть первое очко в сезоне. Овечкин добил – 1:2 и 707-я шайба в карьере Великой восьмерки. Опять защитники напарили по полной.

Леонид Вайсфельд удивился, почему в паузе показали вратаря Джерри. Объясню заочно уважаемому эксперту: потому что с ним подписали в октябре трехлетний контракт на 10,5 млн долларов и, разумеется, рассчитывали как на основного. Однако он уже во второй игре сезона, пропустив к 12-й минуте от «Филли» три шайбы, угодил в запас. Сменивший его Десмит после двух голов «Вашингтона» заставил телевизионщиков вспомнить о шиле с мылом и вывести на экран… Сами решайте кого из Десмита и Джерри можно соотнести с двумя этими предметами.

А что Малкин? Старался. Раздавал передачи. Таскал шайбу сам. Увы, с нулевым КПД. Отклика у партнеров не находил.

Ха-ха. Первый период четко продемонстрировал, чем НХЛ отличается от КХЛ. Если сегодня в стартовой трети матча олигархов нашей лиги ЦСКА – СКА зафиксировали аж три силовых приема (ноль у ЦСКА), то в Питтсбурге после 20 минут соперники хитанули друг друга 34 (!) раза – 16 у «пингвинов», 18 у «столичных». Вот так.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Но и у «Кэпиталз» после расставания с Холтби возникли нехилые проблемы с постом номер 1. Сразу после перерыва Самсонов неосмотрительно выкатил из ворот, неточно отпасовал и не успел вернуться в рамку. Гол? Или перекладина? Судьи почему-то подозрительно долго смотрели кино. Хотя на телеповторе было видно однозначно: шайба попала в камеру, закрепленную внутри ворот.

Короче, гол из ничего «благодаря» магнитогорцу. 2:2. Может, все же Ванечеку следовало предоставить второй шанс после прекрасной игры в Буффало? Уверен, об этом в тот момент подумал не только я, но и Лавиолетт.

Россияне оперативно пришли на помощь соотечественнику. В большинстве четыре на три Овечкин и Кузнецов сделали все для Бекстрема, которому оставалось с метра не промахнуться по пустому углу.

Гости, однако, и трех минут не вели в счете, как он вновь стал ничейным и остался таковым до конца трети. «Пингвины» опять управились без Кросби и Малкина. 3:3. К Самсонову претензий нет. Швед Петтерссон – не тот, кто играл в КХЛ! - зарядил с убойной позиции в самую девятину.

Спрашиваете, что по силовым приемам во втором периоде? Докладываю: 10 – 19. В сумме после 40 минут: 26 – 37. Никогда не догадаетесь, на каких цифрах к концу матча остановились гранды КХЛ: у ЦСКА – 3 хита, у СКА – 9. В Парке Легенд секретный Матч всех звезд-2021 – читай, шоу балерин – сегодня, что ли, организовали?!

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

В заключительном отрезке основного времени «пингвины» сегодня не сдулись. Дважды играли в большинстве. Но даже лишний игрок никак не помог Малкину и Кросби что-то скреативить. Хара в эти минуты своей длиннющей клюшкой перекрывал все пространство у ворот Самсонова, а издалека хозяева почему-то не стреляли.

К середине периода сформировалось стойкое ощущение, что игра идет до гола. Обе команды, не сговариваясь – или сговорились? – решили сосредоточиться на обороне.

Кто точно сговорились, так это штанги ворот Десмита. В большинстве гостей ему пришла весточка из офиса №8, но рикошетом от левой штанги, а потом правой, к всеобщему сожалению, по назначению не дошла. Непонятно только, почему Овечкин за весь матч лишь однажды зарядил со своей коронной точки!

Как это заведено и к чему все привыкли, мы с нашими предположениями, естественно, не ошиблись. Только для этой единственной шайбы потребовалось дополнительное время. Есть первое очко «Питтсбурга» в сезоне.

ОВЕРТАЙМ

Малкин мог добавить «Пингвинз» еще одно, когда выскочил один на Самсонова. Однако даже толком не бросил. За десять секунд до конца у Евгения был еще один верный шанс. И снова неудача. Что с тобой, Джино?

БУЛЛИТЫ

Летанг. Самсонов парирует.

Оши. Мимо.

Кросби. В щиток Самсонову.

Бекстрем. Опять в молоко.

Малкин. Тоже мимо.

Кузнецов. Браво, Десмит.

Гюнцель. Точно в домик Самсонову. 1:0.

Овечкин. Прямо в ноги Десмиту.

«Питтсбург» вымучил первую победу в чемпионате, хотя Кросби и Малкин не набрали ни одного очка. Сухая серия россиянина что-то неприлично затянулась.

И для любителей статистики: итоговый счет по силовым приемам 33 – 46. Миролюбие обеих сторон в третьем периоде сразу отразилось на цифрах.

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