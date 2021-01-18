У Минска отобрали ЧМ-2021. Отправим туда молодежную сборную

Спорт вне политики. Эти слова, увы, оказались словами. Несколько европейских стран – в их числе Чехия, Дания, Финляндия, Швеция – решительно выступили против проведения планетарного первенства в столице Белоруссии. Визит на прошлой неделе президента ИИХФ Рене Фазеля в Минск и его встреча с президентом республики Александром Лукашенко ничего не изменили. Глава международной федерации хоккея под давлением спонсоров чемпионата мира пошел на попятную.
До конца текущей недели он обещал определиться с местом проведения турнира, одним организатором которого является Латвия. Сейчас в качестве альтернативы Минску называют Братиславу и Копенгаген. Вряд ли Рига в одиночку вытянет такое мероприятие.
Коллега Славин завтра обещал дать оценку действиям главы ИИХФ, который и мысли не допускает об отмене ЧМ-2021. Его готовы провести даже без зрителей.
Когда игнор Минска стал свершившимся фактом, интересна позиция, которую займет Россия. Бойкот – дело последнее. Доказано ЧМ-1957, 1962, 1970-1976, Белой Олимпиадой-1976, летними Играми-1980, 1984.
Канада и США не приехали в Москву в 1957-м. СССР и Чехословакия – в американский Колорадо-Спрингс в 1961-м. Это была реакция на отказ американских властей в выдаче въездных виз сборной Германской демократической республике (ГДР). Над США нависла тень возведенной в считанные дни Берлинской стены по указанию лидера Советского Союза Никиты Хрущева.
В сложившейся ситуации очень пригодится наш опыт Кубка «Карьяла»-2020, блистательно выигранного нашей командой, сформированной из игроков молодежной сборной под руководством Игоря Ларионова. Как же критиковали в ноябре решение ФХР отправить в Хельсинки «детский сад». После неудачи в «пузыре» Эдмонтона молодежь закалилась-заматерела, эти парни уже засветились в КХЛ.
Так почему бы не отправить их в Ригу/Братиславу/Копенгаген? Вместо того, чтобы дергать в мае энхаэловцев, не пробившихся в Кубок Стэнли. Или комплектовать команду игроками КХЛ, многие из которых после изнурительного плей-офф вряд ли сумеют показать свой лучший хоккей на ЧМ.
Пусть в тренерский штаб войдут Ларионов и Брагин. Можно проверить в серьезном деле и молодежную тройку из СКА Василий Подколзин – Иван Морозов – Кирилл Марченко. В последнее время они играют в разных сочетаниях, однако после свежего поражения от ЦСКА (1:3) Брагин признался, что хочет их опять соединить.
Думается, вряд ли вызывает сомнения кандидатура Ярослава Аскарова. Такого вратаря на молодежном уровне у России не было.
И не надо стесняться общественного мнения. Как не стеснялись в СССР, отправив на первый Кубок Канады-1976 экспериментальную сборную, которая не пробилась в финал. А ведь коммерческий успех супертурнира зависел от финала. В нем – а это была серия до двух побед – организаторы видели сборные Канады и Советского Союза. Остальные участники приглашались «для мебели».