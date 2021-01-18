У Минска отобрали ЧМ-2021. Отправим туда молодежную сборную

Спорт вне политики. Эти слова, увы, оказались словами. Несколько европейских стран – в их числе Чехия, Дания, Финляндия, Швеция – решительно выступили против проведения планетарного первенства в столице Белоруссии. Визит на прошлой неделе президента ИИХФ Рене Фазеля в Минск и его встреча с президентом республики Александром Лукашенко ничего не изменили. Глава международной федерации хоккея под давлением спонсоров чемпионата мира пошел на попятную.

До конца текущей недели он обещал определиться с местом проведения турнира, одним организатором которого является Латвия. Сейчас в качестве альтернативы Минску называют Братиславу и Копенгаген. Вряд ли Рига в одиночку вытянет такое мероприятие.

Коллега Славин завтра обещал дать оценку действиям главы ИИХФ, который и мысли не допускает об отмене ЧМ-2021. Его готовы провести даже без зрителей.

Когда игнор Минска стал свершившимся фактом, интересна позиция, которую займет Россия. Бойкот – дело последнее. Доказано ЧМ-1957, 1962, 1970-1976, Белой Олимпиадой-1976, летними Играми-1980, 1984.

Канада и США не приехали в Москву в 1957-м. СССР и Чехословакия – в американский Колорадо-Спрингс в 1961-м. Это была реакция на отказ американских властей в выдаче въездных виз сборной Германской демократической республике (ГДР). Над США нависла тень возведенной в считанные дни Берлинской стены по указанию лидера Советского Союза Никиты Хрущева.