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Что будет с чемпионатом мира? Взгляд из Латвии
19 января 22:00
автор: Николай Яременко
автор фото: На фото: «Арена Рига»

Что будет с чемпионатом мира? Взгляд из Латвии

«Советский спорт» выступил в понедельничном номере провидцем. Еще до решения ИИХФ мы анонсировали: «Минус Минск». Произошло это после отказа спонсоров чемпионата давать деньги турниру, если его половина пройдет в Минске.

Чемпионат точно пройдет в одном из трех форматов: только в Латвии или же в Латвии и одной из двух стран – Словакии или Дании. Более предпочтительным сегодня кажется чисто латвийский вариант. Латвия принимала чемпионат 15 лет назад, две другие страны – в последние три года. Несмотря на претензии, что в Риге нет двух современных арен, именно в этот – ковидный – год это не является определяющей проблемой. Кто мешает по четыре-пять матчей проводить каждый день подряд? Зрителей нет, потоки разводить не надо.

Не слишком информированные источники вбрасывают, что хорошо было бы привлечь вместо Минска Санкт-Петербург, да только забывают, что после введения на два года декабрьских санкций Россия лишена шансов подавать заявки на новые турниры. Будь «друг России» Рене Фазель порасторопнее, он бы принял совершенно очевидное решение много раньше. Но теперь обсуждать это уже бессмысленно.

Да, в Латвии сейчас действует режим ЧС. Самолеты почти не летают (из Москвы точно не прилетите), поезда не ходят. Доехать на автобусе нельзя даже в соседние Эстонию и Литву. Два дня в неделю (в ночь на субботу и воскресенье) действует режим комендантского часа, но не как во Франции, где он теперь с 18 часов, а с 22:00 до пяти часов утра. Полиция и даже армия патрулирует улицы в ночное время, но об эксцессах и инцидентах не слышно.

Автору этих строк – чтобы выехать после рождественско-новогодних каникул из Латвии в Россию – пришлось несколько дней ждать специальную бумагу от местной погранслужбы. Это было чисто формальное разрешение на выезд, но без этой формальности страну не покинуть.

Но в стране с 28 декабря идет массовая вакцинация. Причем, вакцины поступили в страну от разных зарубежных производителей, так что нет оснований считать, что к маю ситуация будет оставаться столь же тяжелой.

Так что ничто чемпионату в Латвии помешать не должно, а после его окончания участники разъедутся домой с сувенирами в виде бутылочек с конопляным маслом и памятью о вкусных латышских скландраусисах, чем-то напоминающих по форме хоккейную шайбу.

Так выглядят настоящие латвийские скландраусисы, напоминающие, по мнению автора, хоккейную шайбу

источник: «Советский спорт»
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