Олег Знарок: С пропущенными голами в большинстве надо что-то делать

– Почему в третьем матче подряд «Спартак» пропускает в большинстве?

– Вы хотите услышать, что нельзя так играть? Нельзя, – ответил Знарок.

– Радил забросил две шайбы в 18 матчах. С чем связана такая низкая результативность?

– Я не знаю, с чем это связано. Он должен забивать.

– С чем связана низкая результативность в последних трех матчах?

– Давайте говорить о сегодняшнем матче. Сегодня мы неплохо играли. Движение было, и моментов много создавали. Третью игру подряд мы получаем в большинстве. С этим что-то надо делать.

– Как вы сказали, в этом матче «Спартак» по игре был достоин победы, но ошибка в концовке удивительна тем, что «Спартак» играл в первом большинстве и контролировал шайбу. Как получается, что в решающий момент, когда уже некогда отыгрываться такое происходит?

– Я тоже задаюсь этим вопросом. Не понимаю, что творится в головах игроков. Мы проигрываем третий матч в большинстве.

– При этом «Спартак» играет в большинстве неплохо. Вот что поразительно.

– Согласен.