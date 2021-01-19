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Олег Знарок: С пропущенными голами в большинстве надо что-то делать
19 января 23:00
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Спартак»

Олег Знарок: С пропущенными голами в большинстве надо что-то делать

После матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Игорь Никитин и Олег Знарок.

– Почему в третьем матче подряд «Спартак» пропускает в большинстве?
– Вы хотите услышать, что нельзя так играть? Нельзя, – ответил Знарок.

– Радил забросил две шайбы в 18 матчах. С чем связана такая низкая результативность?
– Я не знаю, с чем это связано. Он должен забивать.

– С чем связана низкая результативность в последних трех матчах?
– Давайте говорить о сегодняшнем матче. Сегодня мы неплохо играли. Движение было, и моментов много создавали. Третью игру подряд мы получаем в большинстве. С этим что-то надо делать.

– Как вы сказали, в этом матче «Спартак» по игре был достоин победы, но ошибка в концовке удивительна тем, что «Спартак» играл в первом большинстве и контролировал шайбу. Как получается, что в решающий момент, когда уже некогда отыгрываться такое происходит?
– Я тоже задаюсь этим вопросом. Не понимаю, что творится в головах игроков. Мы проигрываем третий матч в большинстве.

– При этом «Спартак» играет в большинстве неплохо. Вот что поразительно.
– Согласен.

– К следующему матчу Вишневский и Лехтеря будут готовы?
Лехтеря еще нет. Вишневский, наверное, будет готов.

ГОЛ В КОНЦОВКЕ? ПОСЛЕ ПХЕНЧХАНА ВСЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ

– Трудная игра, – признался Никитин. – «Спартак» здорово играл, у него вязкая оборона. Нам не хватало свежести, чтобы ее взломать. Парни дотерпели, дождались своего шанса, молодцы.

– Ожидали такой концовки, что получится забить в меньшинстве? Почему именно со «Спартаком» в этом сезоне матчи складываются так тяжело?
– После Пхенчхана всего можно ожидать. У «Спартака» организованная, характерная команда. Они за плей-офф сражаются. Здесь все закономерно.

– В третьем периоде Коростелев и Рыков сыграли на двоих 19 секунд. Это тактические соображения или травмы игроков?
– Нет. Мы играли в четыре тройки. Афанасьев играл вместо Коростелева. Также решили перейти на шесть защитников, чтобы не дергать.

– Телегина и Карнаухова снова не было в заявке. Когда они выйдут?
– В следующем матче, надеемся, кто-то выйдет. Они на подходе.

– Юханссон сыграл в третьем матче подряд. Почему его ставите?
– Был определен план подготовки, по которому Шарыченков занимается по индивидуальной программе. Мы так и планировали дать Юханссону сыграть хорошие матчи. В следующих будет играть Шарыченков.

Готовите Юханссона к роли первого вратаря в плеф-офф или нет такой задачи?
– Самый главный посыл в том, что Юханссон много пропустил, а вратарю нужна уверенность. Мы не можем пока градировать вратарей, потому что Шарыченков заслужил игровое время. Он получит его в следующем матче.

источник: «Советский спорт»
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