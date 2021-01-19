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Лайпсик и Яшкин: в НХЛ – изгои, в КХЛ – герои. В нашей лиге совсем разучились играть?
19 января 23:18
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК ЦСКА. На фото: Брендан Лайпсик (в центре)

Лайпсик и Яшкин: в НХЛ – изгои, в КХЛ – герои. В нашей лиге совсем разучились играть?

Виталий Славин – о том, почему те, кто не проходит в состав команд НХЛ, становятся ведущими игроками в КХЛ.

Видели, какой гол сегодня забил в ворота «Спартака» Лайпсик? И этот чудо-форвард получал жалкие крохи игрового времени в четвертом звене «Вашингтона»!

Ничего не понимаю! Неужели уровень игры в КХЛ настолько ниже, чем в НХЛ? Или дело в чем-то другом? Может быть, этим двум нападающим элементарно не повезло с клубами в заокеанской лиге?

Я о Лайпсике и Яшкине. Оба приехали в столицу России из столицы США. И оба, особенно канадец, в «Кэпиталз» исполняли в основном стандартную роль с двумя словами: «Кушать подано!» Причем в плей-офф за «Вашингтон» так ни разу и не сыграли.

Помните, за что выгнали перед Кубком Стэнли-2020 Лайпсика? За слишком откровенную переписку в интернете, попавшую в общее пользование. Среди прочего, он поливал партнеров и возмущался тем, как его использовали в «Вашингтоне», а ранее в «Ванкувере».

Я с недавних пор слежу за командой Овечкина особенно пристально, потому полностью понимал и разделял возмущение 26-летнего канадца. Хотя в позапрошлом году он заключил со «столичными» контракт только на сезон и минимальные 700 тысяч долларов, мне он как-то сразу приглянулся. Прежде всего боевитостью. Брендан готов был хитовать любого, пусть даже потенциального тафгая.

Но это понятное дело для игрока четвертой смены. Их главная задача – сдерживать и изматывать противника, а забивать должны Ови и Кузи с остальными нападающими двух первых троек. Однако я присмотрелся и увидел, что Лайпсик техничен и на все руки мастер непосредственно в игре – может накрутить один в один и сам исполнить. Правда, за весь прошлый сезон он забросил лишь три шайбы.

Тогда я изучил его портфолио. Хотелось понять, почему он сам считает, что способен на большее. И выяснилось: в юниорах в Западной лиге Брендан за сезон забрасывал и 49, и 39 шайб, набирая 120 и 91 очко. То есть отдавал еще больше. А в плей-офф и вовсе доминировал: в 2013 году – 24 (10+14) очка в 21 матче, в 2014-м – 33 (14+19) в 20. Задатки, иначе говоря, были великолепные. Но при переходе во взрослый хоккей что-то нарушилось.

«Нэшвилл» его задрафтовал лишь в третьем раунде. В столицу кантри так и не попал, дебютировав в НХЛ в «Торонто». Где долго не задержался и транзитом через «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» приземлился в том самом «Вашингтоне». Больше семи шайб за регулярку не забивал. Только в «Кэпиталз» вышел из отрицательной полезности.

Шайба в ворота «Спартака» для Лайпсика стала 10-й в сезоне в 30 матчах. Уже сейчас атаку действующего чемпиона трудно представить без шустрого канадца, по комплекции здорово напоминающего в прошлом капитана ЦСКА Сергея Макарова.

Еще более внушительные цифры выдает 27-летний динамовец Яшкин. «Сент-Луис» выбрал сына забивного защитника воскресенского «Химика» во втором раунде. Более или менее Дмитрию удался в «Блюз» сезон-2014/15 – в 54 матчах набрал 18 (13+5) очков. Далее результативность стала падать. К концу единственного чемпионата в «Вашингтоне» русский чех – его отец завершал карьеру в Чехии, где неоднократно становился чемпионом страны – выпал из основного состава (в 37 матчах - два гола) и в плей-офф-2019 вообще не играл.

Тут и подоспело предложение от бело-голубых – и обе стороны теперь нарадоваться не могут сотрудничеству. Второй сезон кряду Яшкин выбивает в регулярке 31 гол и лидирует среди снайперов КХЛ! Только если в прошлом чемпионате динамовцу для этого понадобилось 58 игр, то сейчас – 46. Такими темпами да в связке с Шипачевым он и четвертый десяток закроет!

Вот я и никак не могу взять в толк: почему там пусто, а здесь густо? И не спишешь ведь на «не повезло с командой». Лайпсик через пять клубов НХЛ прошел. Яшкин – через два, но в «Сент-Луисе» от него ждали отдачи целых шесть сезонов! Повышали контракт до миллиона долларов. В «Вашингтоне» дали еще больше – 1,1 млн. Причем, в отличие от Лайпсика, его даже во второе звено иногда подпускали и выделяли приличное игровое время.

В любом случае именно в КХЛ канадец и русский чех нашли себя и раскрылись. Я искренне рад за обоих. Вот какие легионеры нам нужны. Они реально украшают КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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