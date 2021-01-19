Сергей Андронов: В меньшинстве забивал максимум четыре раза

– Получился упорный, вязкий матчи, поэтому и счет небольшой. Мы довольны, что выиграли, – сказал Андронов.
– Прокомментируйте решающий момент в игре, когда забили в меньшинстве. Откуда он возник?
– Мы все люди и иногда ошибаемся. Что получилось: я увидел, что шайба летит в зону, где никого нет из соперников, сразу туда пошел. Понимал, что шайба выйдет.
– Решили обыгрывать вратаря, потому что заранее видели, что он вышел?
– Не чувствовал, что на 100 процентов убегу. Я понимал, что защитник будет бежать за мной. Моя задача была бежать и не останавливаться. Я принял решение сразу. У меня была большая скорость, и я не видел смысла выдумывать что-то сложное.
– Ожидали, что матч так завершится?
– Сложно такого ожидать, а же не ясновидящий. Рад, что так получилось. Выиграли хороший матч.
– У вас лучший сезон в КХЛ по голам, матчам и наверняка очкам. Что поменялось?
– Многое поменялось и во мне, и по игре. Сказывается, что много пропустил из-за травм в прошлом сезоне. Стараюсь получать удовольствие и помогаю команде, как могу. Это получается, и я рад.
– Сколько голов забивали в меньшинстве?
– Если не считать голы в пустые ворота, не думаю, что их много. Максимум четыре.
– Как со стороны смотрелся первый гол: это индивидуальное мастерство Лайпсика, или вы такие штуки отрабатываете на тренировках?
– Это невозможно наигрывать. Тут только мастерство и умение Брендана двигаться с шайбой. Он красиво завершил момент, разобрался мастерски. Это его владение коньками и шайбой.
– ЦСКА побеждает, несмотря на отсутствие ключевых игроков. Насколько это психологически важно перед плей-офф?
– Плохо, что нет многих ребят. Но это хорошая тренировка для молодых. Они должны в любой момент войти в игру и помогать. Не могу сказать, что травмы – это позитивная ситуации, но и в ней можно найти плюсы. Ребята понимают, что надо делать в трудные моменты. Опыт – это хорошо.
«Мы играли неплохо и могил забросить четыре-пять шайб»
– Мы неплохо играли за исключением большинства в конце матча, – сказал Торченюк. – Не знаю, что сказать. Мы находимся в неприятной ситуации. Хотелось бы попросить прощения у болельщиков и поблагодарить их за поддержку. Они гнали нас вперед, верили в нас. Мы обязательно постараемся все исправить.
– Игра в большинстве не идет у «Спартака» уже не в первом матче. Наверняка пытались разобраться с этим. Что происходит?
– Сложно сказать. Мы каждый день разговариваем об этом в команде, тренируем, рисуем, пытаемся выйти из ситуации, чтобы нас прорвало в большинстве. Надеюсь, скоро все исправим.
– С чем связана низкая результативность в последних трех матчах?
– Все команды разбирают друг друга. Где-то шайба не идет, и соперники хорошо обороняются. ЦСКА – это опытная, мастеровитая команда. Мы в целом играли неплохо, имели моменты, чтобы забросить четыре-пять шайб.