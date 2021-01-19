Сергей Андронов: В меньшинстве забивал максимум четыре раза

– Получился упорный, вязкий матчи, поэтому и счет небольшой. Мы довольны, что выиграли, – сказал Андронов.

– Прокомментируйте решающий момент в игре, когда забили в меньшинстве. Откуда он возник?

– Мы все люди и иногда ошибаемся. Что получилось: я увидел, что шайба летит в зону, где никого нет из соперников, сразу туда пошел. Понимал, что шайба выйдет.

– Решили обыгрывать вратаря, потому что заранее видели, что он вышел?

– Не чувствовал, что на 100 процентов убегу. Я понимал, что защитник будет бежать за мной. Моя задача была бежать и не останавливаться. Я принял решение сразу. У меня была большая скорость, и я не видел смысла выдумывать что-то сложное.

– Ожидали, что матч так завершится?

– Сложно такого ожидать, а же не ясновидящий. Рад, что так получилось. Выиграли хороший матч.

– У вас лучший сезон в КХЛ по голам, матчам и наверняка очкам. Что поменялось?

– Многое поменялось и во мне, и по игре. Сказывается, что много пропустил из-за травм в прошлом сезоне. Стараюсь получать удовольствие и помогаю команде, как могу. Это получается, и я рад.