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Шестеркин остался сухим, но проиграл. Бобровский запустил четыре шайбы, но выиграл
20 января 12:48
автор: Виталий Славин

Шестеркин остался сухим, но проиграл. Бобровский запустил четыре шайбы, но выиграл

Самсонов остался в запасе, и его «Вашингтон» повторно уступил «Питтсбургу». Российские вратари на старте сезона угодили в зону турбулентности.

Пожалуй, тяжелее всех в первых турах уникального сезона НХЛ, который начался без единой выставочной встречи, приходится голкиперам. Особенно, разумеется, тех команд, где оборона не выстроена.

Хорошо Варламову в «Айлендерс» с гением защитных построений и в целом баланса между линиями Барри Троца. К тому же в Кубке Стэнли-2020 Семен отменно поработал, и пауза между сезонами получилась относительно небольшой. Но каково его новому одноклубнику Сорокину, который до нынешнего чемпионата последний матч провел 8 марта прошлого года, да еще в другой лиге! Или Георгиеву: «Рейнджерс» в Кубке Стэнли-2020 сделал ставку на Лундквиста и Шестперкина, вот и ржавел Александр с 11 марта.

В воскресенье, когда на раскатке Клаттербак залепил шайбой Варламову в ключицу и отправил партнера в лазарет, а Сорокину внезапно пришлось дебютировать, для Георгиева все сложилось как нельзя лучше. Обескураженные несчастным случаем «островитяне», наверняка узнавшие о себе много нового в раздевалке от взбешенного Троца, просто присутствовали на площадке, позволяя творить «рейнджерам» все, что тем вздумается. В итоге 0:5, а Георгиев открыл сезон первой звездой матча.

Но стоило «айлам» взяться за ум, а Варламову вернуться в ворота, как ньюйоркцы вчера засушили второй матч в чемпионате, одолев «Бостон» - 1:0. Ни один вратарь в истории клуба с Лонг-Айленда не начинал сезон с двух кряду игр на ноль. Семен отразил все 24 броска «Рейнджерс» (4:0) и 27 – «Брюинз».

- Его сила – в спокойствии и уверенности, - комментируют подвиги вратаря Барри Троц. - Это самое главное. Если вы посмотрите на удачно играющих в лиге голкиперов, то увидите, что они все спокойны. Как хиттеры в бейсболе, видят все в замедленном действии. Варламов был важной причиной нашей победы над «Бостоном». Особенно в начале, когда сделал важные сейвы против сильной команды. Он просто успокоил нас и дал шанс.

Вот только есть ли теперь шанс у Сорокина побороться за «Колдер Трофи», приз лучшему новичку? Сомнительно. В укороченный сезон никто рисковать не станет. Отстанешь в начале турнира, потом попробуй еще догони. О том, что пока Илье вряд ли стоит рассчитывать на сколь-нибудь серьезное игровое время, еще в тренировочном лагере косвенно подтвердил Троц:

- Когда Сорокин окунется в игру, почувствует на вкус НХЛ, у тренеров (Митча Корна и Пьеро Греко) будет повод поработать с ним над некоторыми аспектами. Например, над положением ловушки или выработкой терпения, если их можно улучшить. Когда играешь через два дня, то мысли заняты предстоящим матчем. А если знаешь, что следующий выход через два - три матча, то сосредоточен на том, чтобы отшлифовать технику.

Зато в спор за «Колдера» все-таки может включиться Шестеркин. Сегодня игра против «Нью-Джерси» Георгиеву явно не удалась. Первую шайбу в сезоне пропустил на 32-й секунде, а ко второму перерыву вытащил из сетки еще три после 20 бросков. На самом деле – четыре: пятый гол «дьяволов» судьи отменили после запроса тренера хозяев Куинна на нарушение правила «вне игры», который удовлетворили.

Бросилось в глаза, что Георгиев не очень-то уверен в себе. Затянувшаяся пауза между сезонами не могла не сказаться. Тем более что «Нью-Джерси», в отличие от «Айлендерс», действовали на редкость агрессивно и загрузили россиянина с самого начала. Особенно выделялся Хьюз – дубль, передача и первая звезда матча. Вот кому длинный перерыв точно пошел на пользу. Первый номер драфта-2019 за лето и осень здорово подчакался и уже не выглядит тростинкой, готовой свалиться от малейшего сквозняка, каким американец предстал в прошлом сезоне.

В отличие от второго номера того же драфта Какко. Финн и на сей раз был абсолютно незаметен. Равно как распиаренный номер 1 драфта-2020 Лафреньер. Видно, что парню элементарно недостает силенок, хотя его поставили в тройку к самому Панарину. Вместо Какко. Но звено все равно не задышало, а оба своих ассистентских очка Артемий набрал в большинстве. Кстати, крайне слабый матч провел и Гусев. В третьем периоде Никита вообще куда-то исчез.

Однако вернемся к российскому дуэту вратарей «синих рубашек». Я бы снял Георгиева еще после третьей шайбы, которую на 29-й минуте очень легко, если – не издевательски, после выхода один на один броском в домик забил Хьюз. После этого Александр, сложилось впечатление, попросту задрожал. Однако Куинн дотянул до перерыва, видимо, для того чтобы Шестеркин мог размяться.

Игорь вышел при счете 2:4 и отразил все 8 бросков гостей. Но было уже поздно. «Рейнджеры» лишь свели отставание до минимума – 3:4. Пока в команде с Манхэттена слишком много пассажиров. Вся надежда впереди только на Хлебушка, Зибанежада, Бучневича и Крайдера, а в защите – вовсе бардак. Но других писателей для Шестеркина и Георгиева не будет. Надо справляться. Чем они в конце концов хуже «дьявола» Блеквуда, который в «Медисон Сквер Гарден» отбил 47 бросков из 50!

Бобровский последний матч за «Флориду» провел 7 августа. Но вот к ледовым тренировкам приступил только в прошлую среду. Тем не менее в целом достойно открыл чемпионат, хотя и капитулировал четырежды после 34 бросков «Чикаго». При счете 3:2 в пользу «пантер» в конце второго периода парировал буллит в исполнении Кейна. Правда, за 50 секунд до перерыва американец реабилитировался: в одиночку обыграл всю пятерку хозяев и с неудобной руки с острого угла вогнал шайбу под планку над плечом Боба. Гол из разряда ультра-си! На 47-й минуте Сергей зевнул бабочку от русского швейцарца Курашева – 3:4. В отличие от «рейнджеров», полевые игроки «Флориды» помогли своему вратарю, вырвав два очка в овертайме – 5:4.

Очевидно, что с уходом Холтби в состояние вратарской неопределенности угодил и «Вашингтон». В повторном поединке в Питтсбурге «столичные» вели и 3:1, и 4:2. Но опять уступили в дополнительное время – 4:5. Самсонов в воскресенье пропустил три шайбы после 27 бросков плюс решающую - в серии буллитов. Чех Ванечек сегодня не справился с пятью бросками из 30. С такими показателями вратарей никакие Ови (передача) с Кузи (первый гол в чемпионате) и Уилсоном (дубль) не спасут.

«Кэпиталз» могли все решить на 35-й минуте, когда, ведя 4:2, имели двух лишних почти минуту. Но Кузнецов вместо входа в зону с контролем шайбы зачем-то метнул ее в голкипера «пингвинов». Десмит не растерялся и парашютиком катапультировал снаряд под дальнюю синюю латышу Блюгерсу. Овечкин догнать его не сумел, а Ванечек не выручил. Спустя пару минут Малкин в большинстве вколотил фамильный гвоздь в девятку, а Кросби в овертайме поставил точку.

Ясно, что 23 января в матче против «Баффало» в ворота вернется Самсонов, а в Питтсбурге продолжит вахту Шестеркин. Вот только сколько этот круговорот вратарей в «Вашингтоне» и «Рейнджерс» будет продолжаться? До конца месяца, надеюсь, узнаем.

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