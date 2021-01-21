Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов подставили себя и российских болельщиков

Неважно, кто сдал наших ребят. Возможно, никто их и не закладывал. Наверняка в коридорах отеля установлены видеокамеры, которые в дни бушующей в США пандемии, разумеется, регулярно отсматриваются охраной гостиницы.

Где-то на выезде – в Буффало или Питтсбурге, где «Кэпиталз» провели по два матча выездного турне на старте сезона, российская диаспора столичного клуба собралась в одном гостиничном номере – нарушение №1.

Запрещено собираться вне командных зон на арене или на базе? Обязаны постоянно носить маски и соблюдать дистанцию вне хоккея? Все вы подписались на это? Не отказались от участия в сезоне? Значит, однозначно виноваты. Что Ови, собственно, и признал, покаявшись:

- Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося.

НХЛ запретила всем четырем нарушившим протоколы игрокам вчера тренироваться, а на клуб наложила штраф в 100 тысяч долларов. На что «Вашингтон» отреагировал заявлением:

- Сотрудники нашего клуба приложили массу усилий для создания безопасного окружения для наших хоккеистов и всех членов команды, чтобы мы смогли завершить сезон. Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать. Все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать.

На среду у «Кэпиталз» был запланирован выходной. Так что, формально четыре россиянина еще не выпали из тренировочного графика команды. Ближайшая раскатка - сегодня вечером по московскому времени. Следующие шесть матчей «столичные» проведут дома, начиная с матча против «Баффало» в 3:00 (мск) в ночь с пятницы на субботу.

В соответствии с регламентом лига не уточняет сроки дисквалификации. Но, судя по опыту «Далласа», где перед открытием сезона выявили 17 инфицированных, отстранение может продлиться до десяти дней. Тогда лидеры «Кэпиталз» пропустят сразу пять матчей – по два против «Баффало» с «Айлендерс» и против «Бостона». Это огромная потеря для клуба в укороченном до 56 туров регулярном чемпионате. О погоне «Нашего все» за пресловутым рекордом сами знаете кого я вообще промолчу.

Что тут сказать? Лично меня случившееся нисколько не удивляет. Больше того: нечто подобного я ждал еще с осени. Думаю, многим сразу вспомнилась иная гостиничная история в номере на выезде, обернувшаяся отстранением Кузнецова от Олимпиады-2022 и трех чемпионатов мира.

Но я о другом. Моему возмущению не было предела. Но я сдержался. Не стал ничего писать. Тем более что в СМИ не просочилась информация, что кто-то из родителей или дедушек с бабушками заразились. Я о бесконечных посиделках-пирушках наших энхаэловцев на родине во время отпуска. Спасибо их женам и подругам за видео в соцсетях. Больше всего меня потрясли клипы с грандиозного чествования Александра Михайловича по случаю его 35-летия.

Никто, повторяю, никто даже не думал надеть маску. Никто, повторяю, никто не соблюдал социальную дистанцию.

Ладно - молодежь, тем более накачанные спортсмены – им китайская зараза не страшна. Переболеют – сами не заметят. О чем позже в интервью признался Овечкин, сообщивший, что у него обнаружены антитела, хотя даже малейшего повышения температуры не было. Но ведь он на этом вечере танцевал с мамой, а Татьяна Николаевна в зоне риска. В ее возрасте всем москвичам давным-давно заблокировали соцкарты, чтоб дома сидели и никуда не ездили. То же касается и Михаила Викторовича, который во время Олимпиады-2014 перенес инфаркт. А ведь Александр после дня рождения и других подобных массовых вечеринок регулярно навещал родителей. Неужели он не опасался за здоровье самых близких?

Переболел в Москве и Евгений Малкин, который в интервью «Матч ТВ» то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что подхватил инфекцию как раз на именинах Ови. А ведь весной, когда НХЛ взяла паузу, а Джино с семьей уехал жить в Майами, он рассказал, что после каждого выхода на улицу стирает все одежду. Вот как тогда боялись вируса!

Да, русский авось может прокатить только на родине. Наши парни сами себя наказали. Но почему они не подумали о многочисленных болельщиках? «Вашингтон» - самый популярный клуб в России. Кому он тут нужен без обожаемых страной героев!

Я понимаю, когда оступился Самсонов. Илье всего 23 года. Но Александр, Евгений, Дмитрий – уже аксакалы НХЛ, главы семейств. Должны осознавать, что делают. Ведь что главное в любой спортивной команде – дисциплина на всех одна.

Как тут не вспомнить Виктора Тихонова и Владислава Третьяка. Лучший хоккеист мира ХХ века вынужден был уйти на пике карьеры в 32 года, потому что тренер ЦСКА и сборной СССР не разрешил жить дома и приезжать на базу только на тренировки или перед играми. Никто не сомневался, что великий вратарь, не пропустивший за карьеру ни одной тренировки, никогда не нарушит режим и всегда вернется в срок. Но…

- Как я мог его отпустить? – говорил мне много позже Виктор Васильевич. – Сделал бы исключение для одного, на следующий день ко мне с такой же просьбой пришел бы другой заслуженный игрок. Например, Фетисов или Макаров и спросил бы: «Почему ему можно, а мне нельзя?»