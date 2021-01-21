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18-летний хоккеист обыграл Дацюка, сделал хет-трик и набрал четыре очка
21 января 20:33
автор: Елена Кузютина

18-летний хоккеист обыграл Дацюка, сделал хет-трик и набрал четыре очка

Никита Гуслистов из «Северстали» зажег в Екатеринбурге. Андрей Разин открывает молодые таланты?

Хоккейный вечер для болельщиков «Автомобилиста» не задался. Приехавшая «Северсталь» почти разгромила хоккеистов из Екатеринбурга. Хозяева смогли собраться с силами и дать отпор лишь в третьем периоде, но было слишком поздно.

Хороший задел в стартовом отрезке позволил желто-черным закончить матч с комфортным преимуществом, без нервов и суматохи. Команда Андрея Разина победила со счетом 6:3, а молодой нападающий Никита Гуслистов, сделавший хет-трик за 11 минут стал самым молодым российским игроком лиги, которому удалось трижды поразить ворота. Кстати, он еще и передачу отдал. Но давайте по порядку.

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Первый период гости начали активно. Хоккеисты «Автомобилиста» словно не были готовы к такому напору соперника – команда Билла Питерса выглядела откровенно уставшей. Острых моментов у ворот Подъяпольского практически не было, чего не скажешь про пятачок Гросса.

Звездой стартового отрезка матча стал 18-летний нападающий «Северстали» Никита Гуслистов, который забросил три шайбы за первую двадцатиминутку встречи. Автором хет-трика в КХЛ, который моложе Гуслистова, стал лишь Эли Толванен, а болельщики череповецкого клуба не видели подобного с сезона 2015/16. Именно тогда игроку «Северстали» удавалось сделать хет-трик, это был Павел Бучневич.

То, что Андрей Разин держит молодого Гуслистова на хорошем счету было понятно еще в начале сезона, когда главный тренер череповчан с завидной регулярностью подтягивал форварда из «Алмаза» в основную команду. И не просто мариновал на лавке, а давал «нюхнуть пороха», доверяя игровое время.

Первую шайбу в КХЛ Гуслистов отправил в ворота одного из главных конкурентов желто-черных, московского «Спартака». Вторую – «Авангарду». И вот в Екатеринбурге улучшил свои показатели, забросив на 4, 6, и 15 минуте встречи.

Открыть счет Никите Гуслистову помог Кирилл Капустин, стянувший на себя защитника Василевского за воротами Гросса и отдавший на открывшегося 90-го номера, которого никто не успел сдержать. 1:0.

Вторую шайбу судьи просматривали, она зашла от ноги звезды этой встречи. Гуслистов выиграл вбрасывание у Дацюка, Гераськин протащил шайбу за воротами и пустил по ленточке. Там она и встретилась с коньком тормозившего форварда череповчан. Умышленного движения не было. 2:0

А в третьем голе Гуслистову ассистенты не потребовались. Он перехватил неточную передачу хозяев в средней зоне и обыграл Гросса. 3:0.

БЕЗ ШАНСОВ

На второй период «Автомобилист» вышел собранным и заряженным. Хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот и создать несколько горячих моментов, но счет изменился ни в их пользу. Свой момент улучил защитник «Северстали» Владислав Провольнев, показатели которого в этом сезоне впечатляют. Это его десятая шайба. 4:0

Начало третьего периода ознаменовала пятая шайба в ворота хозяев. Классный розыгрыш Гуслистова и Петунина. Не пожадничал Никита, отдал на находящегося в более выгодной позиции 31-го номера желто-черных. 5:0

Занавес? Так точно не думали хозяева, уже освистываемые собственными болельщиками. В середине периода удалось-таки распечатать Подъяпольского – сначала Холланд доработал после наброса Мамкина; а спустя минуту и мощно щелкнул от синей Василевский, трафик перед воротами и уже 5:2.

Но вскоре и перестрелка продолжилась – после выигранного Кодолой вбрасывания, шайба отлетает на синюю линию к Макару Хабарову, который делает наброс на пятак, а там уже с ней разбираются Вовченко и Петунин, сделавший дубль. 6:2

Окончательный же счет установил Брукс Мэйсек. После серии передач, партнеры вывели нападающего на бросок и тот отправил шайбу за спину голкиперу желто-черных. 6:3.

Но несмотря на это, победа за гостями. «Северсталь» увозит с Урала два очка.

ЧТО ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ

«Два периода провели отлично, потом, конечно, при счете 5:0 тяжело настроить команду на то, чтобы они не расслаблялись, - подводит итог Андрей Разин, главный тренер «Северстали», - здорово, что много забили, но плохо, что столько пропустили. Подъяпольский не заслуживал этих трех шайб. Но молодцы, победили. Особенно приятно, что в Екатеринбурге. Почему ребята так агрессивно начали? Были ли дополнительные бонусы? Я не могу из своего кармана достать премиальные? Сказал, что не стоит возвращаться домой без очков. У нас уже были хорошие игры, просто залетало сегодня. И 18-летний пацан выстрелил».

- До Гуслистова последний хет-трик за Череповец делал Бучневич. Есть у этих хоккеистов что-то общее в стиле?
- Я с Бучневичем не работал. Знаю, что он ярко выраженный крайний нападающий с хорошим броском. Никиту же держу в руках, вижу его. Надеюсь, что у него большое будущее. Гуслистов обладает хорошим игровым мышлением, функционалка, что надо – сильные ноги и руки. Он еще молодой, должен мясом обрасти. Как я мотивирую и помогаю молодым? Я доверяю тем, кто лучший на данный момент. Делаю ли что-то дополнительно? То, что и любой тренер. Да, вчера мы с Никитой задержались на тренировке – показал ему один финт для обыгрывания «один на один», но он им сегодня не воспользовался, - улыбнулся Андрей Разин.

Главный тренер хозяев пребывал в расстроенных чувствах и был немногословен:

«Не самый удачный вечер для нас, - сказал Билл Питерс, наставник «Автомобилиста», - я мог бы сказать, что у нас было много игр и команда устала физически, но не хочу находить в этом оправданий. Да, ментально были не готовы. Первые шансы попустили со вбрасывания – значит не были настроены. Скажется ли столько пропущенных шайб на молодом Гроссе? Не стал бы вешать вину на голкипера, многие игроки допускали ошибки».

Первая звезда матча, форвард Никита Гуслистов был скромен:

«Хороший матч, мы играли друг за друга. Хет-трик? Я рад, что мои голы помогли победить команде. Пару лет назад я даже не думал потом, что буду стоять на точке против Дацюка. В тот момент выиграл, но сколько же я проиграл – видимо, осталось за кадром. Так что есть куда расти! Почему не воспользовался финтом от Андрея Владимировича? Да меня уже догоняли там, некогда было – бросил и попал. То, что забил уже третью только через пару минут понял. Ребята в раздевалке после матча поздравили», - сказал нападающий желто-черных.

источник: «Советский спорт»
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