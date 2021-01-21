Владимир Крикунов: Мы атаковали, но без голов, а без них матч не выиграть

- Мы проспали начало этого матча, пропустили два гола в первом периоде, потом со второго периода пришлось поставить на игру Брызгалова, потому что Панкратову сломали палец. Мы боролись, боролись, много атаковали, но все это без голов. А без них нельзя выиграть матч. Нападающие, к сожалению, у нас ничего не смогли сделать, к сожалению, - рассказал Крикунов.

- Шипачев вернется к следующему матчу?

- Будем надеяться. Хотя точно не могу сказать.

- «Динамо» с Шипачевым и без него это разные команды, судя по сегодняшнему матчу?

- Вы сами понимаете, что это совеем другое. Но не только в Шипачеве дело. У нас из центральных остался один Зайцев. Нет Шипачева, Линдберга, Панкратов сломался. Панкратов не особо центральный, но хотя бы они играли в центре. Пришлось Круглова поставить, который давно не играет в центре, а играет на краю. Надеюсь, скоро все поправятся и встанут в строй.

«Настрой сегодня был ключевым фактором победы над «Динамо»

- Хорошая игра с нашей стороны. Мы дисциплинированно сыграли в обороне, в средней зоне, в зоне атаки у нас были моменты, когда мы могли еще увеличить счет, - рассказал Михайлис. - Начало второго периода получилось таким, что минут шесть у наших ворот было очень жарко. Соперник взвинтил темп, запер пару смен нас в зоне, но благодаря нашему вратарю и обороне команда очень здорово сыграла. Выстояли шесть минут и выровняли игру во втором периоде. В третьем отрезке играли уже по счету, надежно и дисциплинировано.

- Эпизод с незащитанной шайбой как прокомментируете?

- Не знаю. Мы смотрели видео, но не было атаки вратаря с нашей стороны. Но раз арбитры так решили, значит так должно было быть.