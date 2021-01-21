Дубль Мозякина, рабона Кемпе, засуха Яшкина. Самые интересные моменты четверга в КХЛ

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Трактор 2 Салават Юлаев 1
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Автомобилист 3 Северсталь 6
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Металлург Мг 5 Динамо Р 3
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Куньлунь Ред Стар 5 Нефтехимик 6
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Ак Барс 3 Локомотив 4
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Витязь 1 СКА 3
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Динамо М 0 Барыс 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен ХК Сочи 3 Сибирь 0
КХЛ - регулярный чемпионат окончен ЦСКА 3 Амур 2
Кубок Испании окончен Ивиса 1 Атлетик Б 2
Испания - Примера окончен Валенсия 1 Осасуна 1
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 22' Ливерпуль 0 Бёрнли 0
Кубок Испании 1-й тайм, 21' Корнелья 0 Барселона 0 9.9 4.9 1.35
Кубок Италии 1-й тайм, 5' Лацио 0 Парма 0 1.33 6.2 7.2
Испания - Примера 23:30 Эйбар 0 Атлетико М 0
Бразилия - Серия А 01:00 Форталеза 0 Сантос 0
Бразилия - Серия А 01:00 Фламенго 0 Палмейрас 0
Бразилия - Серия А 01:00 Гояс 0 Сеара 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Виннипег Джетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Бостон Брюинз 0 Филадельфия Флайерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Йорк Айлендерс 0 Нью-Джерси Дэвилз 0
Бразилия - Серия А 03:00 Коринтианс 0 Спорт Ресифи 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Милуоки Бакс 0 Лос-Анджелес Лейкерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Ванкувер Кэнакс 0 Монреаль Канадиенс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Кингз 0 Колорадо Эвеланш 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Голден Стэйт Уорриорз 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Юта Джаз 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
Дубль Мозякина, рабона Кемпе, засуха Яшкина. Самые интересные моменты четверга в КХЛ
21 января 22:53
автор: Владислав Домрачев

Дубль Мозякина, рабона Кемпе, засуха Яшкина. Самые интересные моменты четверга в КХЛ

О самом молодом хет-трике в КХЛ (юниора Никиты Гуслистова из «Северстали» в Екатеринбурге) «Советский спорт» уже рассказал.

Однако не одним его подвигом ограничились события большого четверга (9 матчей).

В Казани лидер регулярного чемпионата «Ак Барс» не сумел сломить сопротивление второй команды Западной конференции «Локомотива». После двух тяжелых поражений подряд железнодорожники ушли от поражения на последних секундах основного времени благодаря добиванию Владимира Ткачева, передавшему привет своей бывшей команде. А в серии буллитов счастье улыбнулось гостям – 3:4Б. Казанцы потеряли одно очко, чем воспользовались их преследователи – московские армейцы.

ЦСКА без доброй трети основного состава не без приключений одолел в родных стенах «Амур», расставшийся с мечтой о плей-офф (3:2). Отличился пропустивший несколько предыдущих матчей Марио Кемпе. Швед начинал в бенди, но гол они забил вовсе не из этой оперы. На последней минуте первого периода он исполнил хоккейную рабону – поразил ворота броском из-под ноги. Кемпе вышел с буковкой «А» на джерси, а капитанскую литеру в отсутствие Сергея Андронова примерил Антон Слепышев, набирающий кондиции после полуторамесячного отсутствия. На счету и.о. капитана гол и передача.

Победа в основное время, оказавшаяся для Игоря Никитина 250-й на посту главного тренера, позволила чемпиону обойти «Ак Барс» по потерянным очкам в борьбе за Кубок континента для сильнейшей команды регулярного чемпионата.

Не менее жарко в сражении за путевки в плей-офф. На Востоке, правда, все в этом плане более или менее прозрачно – заскочить в кубковую восьмерку «Сибири», уступившей в Сочи 0:3, поможет разве что чудо. Но на Западе «Витязь» не желает терять прошлогодние позиции. Команда Михаила Кравеца была достояна очков в битве против СКА, но уступила неудобного для себя сопернику 1:3. Несмотря на волшебный гол в меньшинстве молодогвардейца Захара Бардакова, убежавшего от превосходного скейтера Антона Бурдасова. В Эдмонтоне на МЧМ-2021 «витязь» столь же эффектно поразил ворота будущих чемпионов мира американцев в стартовом матче турнира (5:3), однако в полуфинале с канадцами (0:5) облажался (на его совести первый и третий голы).

Победу гостям (1:3) принес капитан нашей молодежки Василий Подколзин. А главный тренер СКА и сборной Валерий Брагин не спешит восстанавливать молодежную тройку. Кирилл Марченко пока вне игры, а центрфорвард Иван Морозов цементирует Бурдасова и Андрея Кузьменко.

«Витязю» не удалось даже настичь «Спартак», сегодня отдыхавший. Между красно-белыми соперниками сохранилась дистанция в одно очко.

Московское «Динамо» без своего капитана и лидера Вадима Шипачева не сподобилось на голы в домашнем матче с «Барысом» (0:2). Можно, конечно, обвинить опытного вратаря бело-голубых Александра Еременко во второй пропущенной шайбе. Но когда команда ничего не забила, нанеся 40 (!) бросков в створ, никакие претензии к голкиперу не принимаются.

Без Вологодского Кросби промолчал главный снайпер чемпионата Дмитрий Яшкин. Русский чех уже повторил свое прошлогоднее достижение в КХЛ – 31 гол. На повестке дня личный рекорд. Ближайший матч как никакой другой подходит для рекордов. Напомню, легенды Вячеслав Старшинов из «Спартака» и Борис Михайлов из ЦСКА забросили свои 400-е шайбы в чемпионатах страны именно рижскому «Динамо».

Эта давнишняя история, а современную - пишет Сергей Мозякин. Капитан «Магнитки» оформил дубль в домашнем матче с теми же рижанами (5:3) и довел личный голевой счет в КХЛ до 412. Пусть кто-нибудь попробует посягнуть на его результат! Впрочем, отечественный хоккей не ограничивается одной лишь КХЛ. В сумме у Мозякина 551 шайба в отечественных чемпионатах.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские гандболисты проиграли Египту на чемпионате мираСлова Умара Нурмагомедова после победного дебюта на турнире UFC (видео)Философия ФФКР: Медведева и Загитова не выступят на командном турнире, что не исключает их появления на льдуФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
«И тут Василий Сталин говорит: «Я поклялся прахом матери, что ты будешь в моей команде…»
Легендарный Никита Симонян в рамках проекта "Легенды спорта" рассказал о том, как отказал Василию Сталину перейти в футбольный клуб ВВС.
Госдепу США – дисквал, Боярскому и Аршавину – предупреждения. На грани фола#3
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск третий.
«Корнелья» – «Барселона»: возможна ли вторая сенсация подряд? Прогноз на матч Кубка Испании
«Плеймейкер» представляет матч Кубка Испании по футболу, в котором «Корнелья» примет на своем поле 21 января 2021 года «Барселону».
Миранчук показал пример Кокорину. Его первый «старт» в Серии А не вышел комом
«Аталанта» с Алексеем Миранчуком в стартовом составе завершила вничью выездной матч против «Удинезе» (1:1).
С Кокориным получится целая команда. Александр станет 11-м российским легионером в Италии
С высокой вероятностью в ближайшее время Александр Кокорин перейдет из "Спартака" в "Фиорентину". До него в итальянскую Серию А заглядывали десять россиян. И не сказать, что с большим успехом.
«Конор и Порье вряд ли смогут чем-то удивить Хабиба». Интервью Эдуарда Трояновского
Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO, также побеждавший на чемпионатах Европы и России по кикбоксингу, в интервью «Плеймейкеру» затронул не только близкую ему тему бокса, но и высказал свое мнение по самым актуальным событиям в мире смешанных единоборств.
Кто хуже бьет пенальти – правши или левши? Вечный футбольный спор обернулся в России аномалией
«Плеймейкер» изучил статистику 11-метровых в ведущих европейских чемпионатах и Российской Премьер-Лиге и пришел к неожиданным выводам.
Виолетта Грачева – горячая ростовчанка, которой так не хватает норвежцу Норманну на зимних сборах. Ставка на красоту#6
Пока лидер "Ростова" Матиас Норманн готовится к возобновлению российского футбольного сезона в Марбелье, популярность набирает Инстаграм его русской возлюбленной. Там есть на что посмотреть.
Малкин забил и снова победил Овечкина. Теперь в матче с 9 голами (видео)
Наконец-то первые шайбы в НХЛ-2021 забросили два Евгения – Малкин и Кузнецов, но весомее оказался гол форварда "Питтсбурга".
«Порье нужен Конору, чтобы восстановить имя. Хабиб расправился с ним, как с цыпленком»
Президент M-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился с "Плеймейкером" ожиданиями от субботнего супербоя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Футбол. «Лестер» vs «Челси». «Вольфсбург» vs «Майнц». «Севилья» vs «Алавес».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика