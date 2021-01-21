Дубль Мозякина, рабона Кемпе, засуха Яшкина. Самые интересные моменты четверга в КХЛ

Однако не одним его подвигом ограничились события большого четверга (9 матчей).

В Казани лидер регулярного чемпионата «Ак Барс» не сумел сломить сопротивление второй команды Западной конференции «Локомотива». После двух тяжелых поражений подряд железнодорожники ушли от поражения на последних секундах основного времени благодаря добиванию Владимира Ткачева, передавшему привет своей бывшей команде. А в серии буллитов счастье улыбнулось гостям – 3:4Б. Казанцы потеряли одно очко, чем воспользовались их преследователи – московские армейцы.

ЦСКА без доброй трети основного состава не без приключений одолел в родных стенах «Амур», расставшийся с мечтой о плей-офф (3:2). Отличился пропустивший несколько предыдущих матчей Марио Кемпе. Швед начинал в бенди, но гол они забил вовсе не из этой оперы. На последней минуте первого периода он исполнил хоккейную рабону – поразил ворота броском из-под ноги. Кемпе вышел с буковкой «А» на джерси, а капитанскую литеру в отсутствие Сергея Андронова примерил Антон Слепышев, набирающий кондиции после полуторамесячного отсутствия. На счету и.о. капитана гол и передача.

Победа в основное время, оказавшаяся для Игоря Никитина 250-й на посту главного тренера, позволила чемпиону обойти «Ак Барс» по потерянным очкам в борьбе за Кубок континента для сильнейшей команды регулярного чемпионата.

Не менее жарко в сражении за путевки в плей-офф. На Востоке, правда, все в этом плане более или менее прозрачно – заскочить в кубковую восьмерку «Сибири», уступившей в Сочи 0:3, поможет разве что чудо. Но на Западе «Витязь» не желает терять прошлогодние позиции. Команда Михаила Кравеца была достояна очков в битве против СКА, но уступила неудобного для себя сопернику 1:3. Несмотря на волшебный гол в меньшинстве молодогвардейца Захара Бардакова, убежавшего от превосходного скейтера Антона Бурдасова. В Эдмонтоне на МЧМ-2021 «витязь» столь же эффектно поразил ворота будущих чемпионов мира американцев в стартовом матче турнира (5:3), однако в полуфинале с канадцами (0:5) облажался (на его совести первый и третий голы).