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Андрей Миронов: После первого периода покричали в раздевалке
21 января 23:07
автор: Юлия Григорьевская

Андрей Миронов: После первого периода покричали в раздевалке

После матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Барысом» (0:2), своими впечатлениями поделились Андрей Миронов и Павел Акользин.

- Провалили первый период. Бездарно играли. Нельзя так играть - начинать матчи во втором и в третьем периоде. Когда спохватились, стали давить соперника, держать в зоне. Были моменты, но на табло ноль заброшенных шайб. Сегодня не зашло, хотя были моменты, но мы их не реализовали. У них вратарь хорошо сыграл, - рассказал Миронов.

- Старт второго и третьего периода ознаменовался натиском на ворота соперника. Чего не хватило?
- Реализации и голов. После первого периода в раздевалке все покричали, и тренерский штаб, и мы, потому что надо было исправлять ситуацию. Игра была почти без удалений, поэтому надо было больше лезть на ворота, забивать пять на пять, агрессии нужно было больше.

- Что скажете о своей физической готовности?
- Нормально все готовы. Больше психологически проиграли первый период. Потом-то забегали. Физика есть, просто нужно больше головой настраиваться и выполнять свою работу, выходить и играть от простого.

- Что думали о шайбе, которая была заброшена сбоку, когда судьи просматривали этот эпизод?
- Еременко сразу сказал, что под воротами шайба прошла. Все, что можно было, у них зашло. Больше не помню опасных моментов. Две шайбы, которые не засчитали, правильно были незасчитаны. А больше у них моментов не было. Только те две шайбы, которые мы пропустили. А у нас было на прядок больше возможностей, которые надо было реализовывать и выравнивать ход матча, а потом выигрывать.

- При игре с «Барысом» последние пять встреч заканчивались в овертайме, а сейчас поражение. Можете выделить какие-то конкретные аспекты игры с этим соперником?
- Мы до этого у них игрывали и дожали в овертайме, победили. У нас задача - забрать два очка. Впереди плей-офф. Осталось мало матчей. Задача – за счет этих игр, подойти к плей-офф максимально готовыми.

«Карлссон подтащил нас в игре с «Динамо»

- Был трудный матч, хорошо, что забросили две шайбы в первом периоде и додержали счет до конца, - сказал Акользин.- Карлссон «подтащил» нас сегодня, молодец.

- Вы забросили вторую шайбу в сезоне. Бросали с намерением попасть в ворота или прицеливались и видели, что есть возможность бросить?
- Увидел пространство, вошел в зону постарался бросить из-под защитника, что и получилось. Хорошо попал.

- Сегодня было 40 бросков за игру, и девятнадцать заблокированных. «Динамо» очень мощно прессинговало. Что стало залогом успеха в матче?
- Наш вратарь. Он много играл, был постоянно в игре и во многих моментах нас выручил.

- В матче было много перекладин и ситуаций, когда игроки «Динамо» промахивались. Это везение или надежная игра в защите?
- Везет сильнейшему. Мы выиграли, а победителей не судят.

- Как команда реагировала на видеопросмотры, сначала засчитанную шайбу, а потом отмененную?
- Спокойно. Ничего такого не было, не спорили. Это решение судей. Все нормально. Наверное, все было по делу.

- Это была одна из игр, когда вы не переходили на три звена, а играли в четыре. Вы в третьем периоде полностью контролировали ход матча?
- Контролировали. Мы не первый сезон играем и понимаем, как играть в конце: где-то активно, а где-то и пассивно. Все ребята, с кем мы выходили, старались. Хорошо, что нам доверяют. Будем оправдывать надежды.

- Сегодня Шевченко был очень заряженным. Вы играли с ним в одной тройке. Что скажете?
- Он молодец. Но не только он был заряжен, но и вся команда. Тройка забросила шайбу, принесла пользу, хорошо отыграла.

- У вас вторая победа подряд на выезде и вообще, в этом сезоне в гостях вы играете намного лучше, чем дома. Не шутили о том, чтобы переехать куда-то и играть за пределами своей страны?
- Нет, не шутили. На выезде есть болельщики, а это уже по-другому воспринимается. Дома родные стены, это да, но трудно играть без зрителей. Не те эмоции.

- Игра с «Витязем» уже через два дня. Восстановитесь эмоционально после такого соперника?
- Конечно. Все знают, как восстановится. До этого играли через день.

источник: «Советский спорт»
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