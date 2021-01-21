Андрей Миронов: После первого периода покричали в раздевалке

- Провалили первый период. Бездарно играли. Нельзя так играть - начинать матчи во втором и в третьем периоде. Когда спохватились, стали давить соперника, держать в зоне. Были моменты, но на табло ноль заброшенных шайб. Сегодня не зашло, хотя были моменты, но мы их не реализовали. У них вратарь хорошо сыграл, - рассказал Миронов.

- Старт второго и третьего периода ознаменовался натиском на ворота соперника. Чего не хватило?

- Реализации и голов. После первого периода в раздевалке все покричали, и тренерский штаб, и мы, потому что надо было исправлять ситуацию. Игра была почти без удалений, поэтому надо было больше лезть на ворота, забивать пять на пять, агрессии нужно было больше.

- Что скажете о своей физической готовности?

- Нормально все готовы. Больше психологически проиграли первый период. Потом-то забегали. Физика есть, просто нужно больше головой настраиваться и выполнять свою работу, выходить и играть от простого.

- Что думали о шайбе, которая была заброшена сбоку, когда судьи просматривали этот эпизод?

- Еременко сразу сказал, что под воротами шайба прошла. Все, что можно было, у них зашло. Больше не помню опасных моментов. Две шайбы, которые не засчитали, правильно были незасчитаны. А больше у них моментов не было. Только те две шайбы, которые мы пропустили. А у нас было на прядок больше возможностей, которые надо было реализовывать и выравнивать ход матча, а потом выигрывать.

- При игре с «Барысом» последние пять встреч заканчивались в овертайме, а сейчас поражение. Можете выделить какие-то конкретные аспекты игры с этим соперником?

- Мы до этого у них игрывали и дожали в овертайме, победили. У нас задача - забрать два очка. Впереди плей-офф. Осталось мало матчей. Задача – за счет этих игр, подойти к плей-офф максимально готовыми.