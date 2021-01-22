Овечкин, Капризов, Романов, Василевский взорвут этот сезон НХЛ. Мы обещаем

Первый номер последнего драфта Алекси Лафреньер отбегал три серых матча за «Рейнджерс», не набрав очков. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин получил пять голов в дебютной игре в лиге, его оппонент из другого нью-йоркского клуба Игорь Шестеркин тоже стартовал не очень уверенно.

После этого Капризов был признан первой звездой недели НХЛ и отдал еще несколько передач, которые приносили «Уайлд» итоговый успех в матчах. Это мощнейшая заявка на приз лучшему новичку по итогам регулярки – «Колдер Трофи». Никого и близко рядом с россиянином сейчас нет.

«Миннесота» наконец дождалась Капризова, который отработал контракт с ЦСКА. В НХЛ он приехал в статусе звезды: лучший снайпер КХЛ, автор победного гола на Олимпиаде-2018, имеющий гору международного опыта. Он моментально адаптировался в команде, своим мастерством и пахотой на тренировках заслужил респект партнеров, а потом покорил болельщиков ураганным дебютом: 3 (1+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом, включая победный гол в овертайме.

Эта регулярка в НХЛ будет укороченной: команды проведут всего по 56 матчей вместо 82 и будут биться внутри новых дивизионов. Трансграничные перелеты во время пандемии невозможны, поэтому канадские клубы объединены в один пул. Другие дивизионы тоже полностью видоизменились, но на крутизну русских хоккеистов это никак не влияет.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Северной Америке, сезон НХЛ стартовал. Да, без зрителей на трибунах, да, с жестким ковид-протоколом, но процесс пошел. Мы вновь наблюдаем крутейший хоккей, капперы советуют, как выбрать букмекерскую контору , а русские игроки уже делают заявки на индивидуальные призы.

Тим Штюцле пока сыграл за «Оттаву» слишком мало: два матча, в которых отметился голом и неплохим движением. Судя по всему, тренерский штаб «Сенаторз» планирует постепенно вводить его в состав. Лучший снайпер последнего МЧМ Дилан Козенс из «Баффало» с трудом адаптируется к НХЛ.

БОРЬБУ КАПРИЗОВУ МОЖЕТ НАВЯЗАТЬ ТОЛЬКО РОМАНОВ

21-летний защитник, приехавший в НХЛ из ЦСКА, стал еще одним русским, который заставил восхищаться своим дебютом. У Романова пять матчей за «Монреаль», 2 (1+1) очка, полезность «+5» и средний айстайм – 18:48. Минувшей ночью он сыграл больше всех в команде в победном матче против «Ванкувера» - 22:31.

Клод Жюльен доверяет Александру во всех игровых ситуациях: равные составы, большинство, меньшинство. Романов полностью оправдывает доверие – классно защищается на ногах, не проигрывает в силовой, принимает взвешенные решения и раздает шикарные фетисовские пасы, с одного из которых уже забили.

В команде он уже заслужил прозвище «Царь». Партнеры в восторге от его мастерства и хладнокровия, а журналисты и болельщики с нетерпением ждут, когда Романов начнет давать интервью. Александр – обаятельный раскованный парень, который рушит все стереотипы об угрюмых русских.

Прямо сейчас он – единственный конкурент для Капризова в битве за «Колдер». Обойтись без перепадов в дебютном сезоне Романову будет сложно, однако Саша – очень грамотный парень, у которого есть, кому подсказать. Дедушка Зинэтула Хайдарович всегда на связи – он подскажет. А букмекерские конторы могут смело включать Романова в список претендентов на приз лучшему новичку.

ОВЕЧКИН ПОБЬЕТСЯ ЗА 10-Й «МОРИС РИШАР»

В НХЛ с каждым годом все больше молодых киборгов, которые носятся на нереальных скоростях и забивают тонны голов, но они все равно проигрывают гениальному щелчку Овечкина в битве лучших снайперов. У Александра Великого уже девять статуэток «Морис Ришар Трофи», и даже в этом укороченном сезоне он сможет побороться за юбилейную – десятую.

Да, Ови после четырех матчей забил один гол, а сейчас получил еще и четырехматчевый бан за нарушение ковид-протокола, но его бросок по-прежнему при нем, а «Вашингтон» под руководством Питера Лавиолетта должен уверенно зайти в плей-офф.

Тем более, что главные конкуренты Овечкина пока тоже только начинают раскачиваться. У Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» два гола, у скорера «Эдмонтона» Леона Драйзайтля – один, а снайпер «Бостона» Давид Пастрняк пропускает старт сезона из-за травмы.

Да, в гонку за «Морис Ришаром» могут также включиться Митч Марнер, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос или Остон Мэттьюс, но Ови – это межгалактический уровень даже в 35 лет. Плюс, хочется верить, что он все еще не расстался с мечтой догнать по забитым голам Уэйна Гретцки, у которого их 894. У Александра сейчас 707.

ВАСИЛЕВСКИЙ ЗАБЕРЕТ ОЧЕРЕДНУЮ «ВЕЗИНУ»

Наши вратари плотно осадили НХЛ. Дошло до того, что в клубах из Нью-Йорка по два вратаря из России. При этом у Сорокина и Шестеркина в будущем отличные шансы побороться за «Везина Трофи» - приз лучшему вратарю. Но пока парням нужно набираться опыта в НХЛ и подвинуть с трона Андрея Василевского они не смогут.

Это в принципе сейчас практически нереально. Единственный человек, который способен постоять рядом с кипером «Тампы», это вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Он отыграл на пределе человеческих возможностей прошлый сезон, дотащив команду до плей-офф.

Это было невыносимо трудно, поскольку «Джетс» допускали больше всего бросков по своим воротам из всех коллективов лиги. Хеллебайк держал великолепные цифры (92,2% отраженных бросков, 2.57 коэффициент надежности), но все равно уступил Василевскому, у которого показатели были даже чуть хуже (91,7%, 2.56).

Как бы парадоксально это ни звучало, русскому вратарю в «Тампе» играть тяжелее. Стоять под градом броском в каждой игре непросто, но делать суперсэйвы на заказ после того, как ты отыграл пять минут без единой угрозы своим воротам, это требует высшей степени мастерства. Василевский как раз из таких парней. Уникальный вратарь без слабых мест, а теперь еще и обладатель Кубка Стэнли. Трудно представить, что кто-то может его обойти.