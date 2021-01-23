Пришел, увидел, проиграл. Первый матч Шестеркина против Малкина закончился поражением

Игру из Питтсбурга показал «Матч ТВ». Через неделю (31 января) главный спортивный канал страны предложит трансляцию встречи этих же соперников, только из Нью-Йорка. А 25-го они еще раз схлестнуться на поле «Пенс». Так что с выводами повременим. Памятуя о 0:4 и 5:0 в спаренных сшибках «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Форвард синерубашечников Артемий Панарин начал матч в звене с Райаном Строумом и своим соотечественником Павлом Бучневичем и получил максимальное среди нападающих и второе в своей команде игровое время – 22 минуты 57 секунд. У Буча – 22:12, у их центра – 20:21.
Евгений Малкин (18:52) и капитан «Пенс» Сидни Кросби (19:36) отдыхают.
Показалось, Хлебушку не хватало мобильности, тем не менее он вполне мог стать автором победного гола и героем всего матча. В конце третьего периода Бучневич на чужом пятачке обокрал Малкина и выложил шайбу под бросок Панарину с пяти метров. Но на пути шайбы выросла нога Джино. Малыч сыграл, как вратарь из далекого прошлого, невероятным образом отразив шайбу в полушпагате. Евгений, ты – гений! Так что 100-й результативный балл (ассист) за «Рейнджерс» вряд ли порадовал Панарина.
В овертайме Малкин едва не огорчил своего соотечественника еще раз. Обогнув ворота, Джино на амплитуде ушел от «десятки» гостей, однако на хлесткий бросок с бэкхенда среагировал Игорь Шестеркин, впервые в карьере сыгравший против «Питтсбурга».
В серии буллитов (в НХЛ пробивают по три, а не по пять, как в КХЛ и ИИХФ) Хлебушек отчасти реабилитировался, аккуратно и расчетливо запустив шайбу в домик вратарю Тристану Джерри. Но россиянина затмили рукастые и головастые Джаред Макканн рукастый и Крис Летанг, забившие Шестеркину не менее эфеектно. К слову, в серии бросков российский вратарь выиграл ближний бой у Кросби, но это не спасло «рейнджеров» от неудачи, .
Во втором периоде они трижды поразили ворота, затратив на второй и третий голы какие-то 24 секунды. Однако Шестеркина подкосила курьезная шайба, забитая защитником Райаном Линдгреном в свои ворота. Американец, лежа на льду буквально под носом вратаря, в безобидной ситуации решил перчаткой подвинуть шайбу ему под щитки, но перестарался - та прошмыгнула в сетку.
А в третьем периоде Шестеркин выкатился далеко из «краски» под бросок от синей линии и не успел вернуться в рамку. Лицевому борту впору было записывать голевую передачу. Отскочившую от него шайбу с противоположной стороны ворот добил латвиец Теодор Блюгерс.
26 сэйвов не помогли олимпийскому чемпиону победить. А ведь в овертайме наш вратарь героически выручил после выхода «1 в 0». Его оппонент в противоположных воротах справился с 31 броском. И быть ему на щите, не попади в том же овертайме Филип Хитил в штангу. Во второй 20-минутке он принял подарок соперников и на носовом платке изящно расправился с вратарем, второй раз – не получилось.