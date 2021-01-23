Пришел, увидел, проиграл. Первый матч Шестеркина против Малкина закончился поражением

Игру из Питтсбурга показал «Матч ТВ». Через неделю (31 января) главный спортивный канал страны предложит трансляцию встречи этих же соперников, только из Нью-Йорка. А 25-го они еще раз схлестнуться на поле «Пенс». Так что с выводами повременим. Памятуя о 0:4 и 5:0 в спаренных сшибках «Рейнджерс» и «Айлендерс».

Форвард синерубашечников Артемий Панарин начал матч в звене с Райаном Строумом и своим соотечественником Павлом Бучневичем и получил максимальное среди нападающих и второе в своей команде игровое время – 22 минуты 57 секунд. У Буча – 22:12, у их центра – 20:21.

Евгений Малкин (18:52) и капитан «Пенс» Сидни Кросби (19:36) отдыхают.

Показалось, Хлебушку не хватало мобильности, тем не менее он вполне мог стать автором победного гола и героем всего матча. В конце третьего периода Бучневич на чужом пятачке обокрал Малкина и выложил шайбу под бросок Панарину с пяти метров. Но на пути шайбы выросла нога Джино. Малыч сыграл, как вратарь из далекого прошлого, невероятным образом отразив шайбу в полушпагате. Евгений, ты – гений! Так что 100-й результативный балл (ассист) за «Рейнджерс» вряд ли порадовал Панарина.

В овертайме Малкин едва не огорчил своего соотечественника еще раз. Обогнув ворота, Джино на амплитуде ушел от «десятки» гостей, однако на хлесткий бросок с бэкхенда среагировал Игорь Шестеркин, впервые в карьере сыгравший против «Питтсбурга».