НХЛ наступает на грабли КХЛ, а Радулов, Гурьянов и Худобин подхватили упавшее знамя Ови и Ко

Как показывает опыт КХЛ, лучше переболеть этим китайским вирусом как можно раньше. Тогда образуются антитела, а значит, зараза ни тебе, ни команде больше не страшна. Двигайся по сезону спокойно и равномерно.

Этот тезис уже подтвердила и НХЛ. Как ты не прячься от инфекции, без жестких пузырей рано или поздно она кого-то достанет. При неминуемых близких контактах за одним захворавшим обязательно последует другие. Вот и присела - пока на неделю - «Каролина», не успев начать чемпионат: три матча «Харрикейнс» отложены - с «Нэшвиллом» и два с «Флоридой». Вот и угодили в список отстраненных вашингтонцы Овечкин, Кузнецов, Орлов, так как близко общались с Самсоновым, который сдал положительный тест.

Хотя именно в этом случае к НХЛ масса вопросов. За что наказывать Овечкина и Орлова, если у них есть антитела и оба безопасны с эпидемической точки зрения для окружающих? ИИХФ на молодежном ЧМ-2021 не стала запирать в номерах отеля в Эдмонтоне семь шведских игроков и врача команды, которые переболели ковидом еще на родине. Пройдя положенный для всех сборных четырехдневный карантин по прилете в Канаду, они сразу были допущены в общие зоны и приступили к тренировкам на главной арене.

Исходя из соображений логики и прецедента МЧМ-2021, изоляция на десять дней Овечкина и Орлова – явный косяк НХЛ. Но таковы медицинские протоколы лиги. Как правильно сказал Александр Михайлович, пусть этот инцидент станет для всех российских энхаэловцев уроком.

Худобин, кстати, еще в России, по его словам, тоже переболел вирусом. Вратарь «Далласа» с опозданием в те же десять дней прекрасно начал чемпионат: отразил все 34 броска «Нэшвилла» и заслуженно удостоился второй звезды матча. Третья – у Радулова. К дублю Александр добавил идеальную разрезающую передачу под вантаймер Павелски, когда американец открывал счет. Его и назвали лучшим игроком – 36-летний форвард ознаменовал открытие для «Старз» сезона 4 (2+2) очками. Отличился на старте и Гурьянов, сделавший счет 3:0.