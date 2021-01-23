НХЛ наступает на грабли КХЛ, а Радулов, Гурьянов и Худобин подхватили упавшее знамя Ови и Ко

Как показывает опыт КХЛ, лучше переболеть этим китайским вирусом как можно раньше. Тогда образуются антитела, а значит, зараза ни тебе, ни команде больше не страшна. Двигайся по сезону спокойно и равномерно.
Этот тезис уже подтвердила и НХЛ. Как ты не прячься от инфекции, без жестких пузырей рано или поздно она кого-то достанет. При неминуемых близких контактах за одним захворавшим обязательно последует другие. Вот и присела - пока на неделю - «Каролина», не успев начать чемпионат: три матча «Харрикейнс» отложены - с «Нэшвиллом» и два с «Флоридой». Вот и угодили в список отстраненных вашингтонцы Овечкин, Кузнецов, Орлов, так как близко общались с Самсоновым, который сдал положительный тест.
Хотя именно в этом случае к НХЛ масса вопросов. За что наказывать Овечкина и Орлова, если у них есть антитела и оба безопасны с эпидемической точки зрения для окружающих? ИИХФ на молодежном ЧМ-2021 не стала запирать в номерах отеля в Эдмонтоне семь шведских игроков и врача команды, которые переболели ковидом еще на родине. Пройдя положенный для всех сборных четырехдневный карантин по прилете в Канаду, они сразу были допущены в общие зоны и приступили к тренировкам на главной арене.
Исходя из соображений логики и прецедента МЧМ-2021, изоляция на десять дней Овечкина и Орлова – явный косяк НХЛ. Но таковы медицинские протоколы лиги. Как правильно сказал Александр Михайлович, пусть этот инцидент станет для всех российских энхаэловцев уроком.
Худобин, кстати, еще в России, по его словам, тоже переболел вирусом. Вратарь «Далласа» с опозданием в те же десять дней прекрасно начал чемпионат: отразил все 34 броска «Нэшвилла» и заслуженно удостоился второй звезды матча. Третья – у Радулова. К дублю Александр добавил идеальную разрезающую передачу под вантаймер Павелски, когда американец открывал счет. Его и назвали лучшим игроком – 36-летний форвард ознаменовал открытие для «Старз» сезона 4 (2+2) очками. Отличился на старте и Гурьянов, сделавший счет 3:0.
Напомню, в «Далласе» в тренировочном лагере выявили аж 17 инфицированных. Четыре стартовых матча – по два с «Флоридой» и «Тампой» были отложены. Только 16 января, в прошлую субботу, «звездам» разрешили возобновить тренировки. Тем не менее сегодня Радулов, Гурьянов, Павелски и Ко продемонстрировали фантастическую сыгранность и выдали невероятный КПД в большинстве: при 16 минутах штрафа у «Нэшвилла» умудрились реализовать численное преимущество пять раз! Еще один гол хозяева забили в меньшинстве. Причем сделал это финский защитник-тихоход Линделл: сбежал, словно последняя электричка, сразу от трех оппонентов.
Помните, как многие ругались на КХЛ, когда из-за вспышек заболеваемости тут и там приходилось либо отменять матчи, либо задействовать полумолодежные составы: мол, зачем лига все это замутила и не пора ли остановить чемпионат! Однако президент КХЛ Алексей Морозов был неумолим и жестко пресек малейшие поползновения на капитуляцию перед ковидом: сезон, несмотря ни на что, будет доигран – и точка! Алексей Алексеевич, как показала жизнь, оказался прав полностью.
Сейчас в полосу, похожую на наш осенний чертополох, вполне осознанно вошла и героически ее преодолевает НХЛ. Чтобы ощутить наметившуюся пропасть между командами, достаточно взглянуть на таблицу. Если «Даллас» провел лишь первую встречу регулярки, то их уже шесть у «Ванкувера» и «Эдмонтона»!
Что самое удивительное: обе – на данный момент! – помещенные на карантин команды представляют один дивизион - Центральный. У «Далласа» перенесли четыре матча. У «Каролины», где выявили пятерых заболевших – пока три. Поэтому таблица дивизиона выглядит крайне необычно: у «Детройта», «Коламбуса», «Чикаго» - по пять игр, у «Нэшвилла» - 4, у «Тампы» и «Каролины» - по 3, у «Флориды» - 2, у «Далласа» - 1.
Понятно, в самое неприятное положение попали «пантеры» Бобровского. Не по своей воле они пропустили уже четыре матча, которые куда-то придется вклинивать в дальнейшем. А если вирус накроет саму «Флориду»? Минус еще минимум четыре игры? Точнее, плюс четыре к четырем уже отложенным – при таком уплотнении южане весной получат убийственный график!
Но сильно беспокоиться не стоит. Похоже, НХЛ подобный форс-мажор заложила в возможный сценарий сезона. Иначе бы с чего в турнирные таблицы вдруг ввели графу «Процент набранных очков». Видимо, лига не исключает, что каким-то командам так и не удастся отыграть все заложенные в календарь 56 туров. Тогда расстановку и произведут не по набранным очкам, а по их проценту, как сделали в минувшем чемпионате, досрочно остановленном из-за пандемии.