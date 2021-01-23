НХЛ наступает на грабли КХЛ, а Радулов, Гурьянов и Худобин подхватили упавшее знамя Ови и Ко

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Франция - Лига 1 окончен ПСЖ 4 Монпелье 0
Испания - Примера окончен Леванте 2 Вальядолид 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Индиана Пэйсерс 120 Орландо Мэджик 118
НБА - регулярный чемпионат окончен Шарлотт Хорнетс 110 Чикаго Буллз 123
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вашингтон Кэпиталз 4 Баффало Сэйбрз 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Детройт Пистонс 102 Хьюстон Рокетс 103
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Торонто Мэйпл Лифс 4 Эдмонтон Ойлерз 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Питтсбург Пингвинз 4 Нью-Йорк Рейнджерс 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 101 Майами Хит 81
НБА - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Сиксерс 122 Бостон Селтикс 110
НБА - регулярный чемпионат окончен Кливленд Кавальерс 125 Бруклин Нетс 113
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Чикаго Блэкхоукс 4 Детройт Ред Уингз 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Миннесота Уайлд 4 Сан-Хосе Шаркс 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Миннесота Тимбервулвз 98 Атланта Хоукс 116
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Даллас Старз 7 Нэшвилл Предаторз 0
НБА - регулярный чемпионат окончен Сан-Антонио Спёрс 117 Даллас Маверикс 122
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Аризона Койотс 5 Вегас Голден Найтс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Сакраменто Кингз 103 Нью-Йорк Никс 94
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Анахайм Дакс 2 Колорадо Эвеланш 3
НБА - регулярный чемпионат окончен Финикс Санз 126 Денвер Наггетс 130
НБА - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Клипперс 120 Оклахома-Сити Тандер 106
Кубок Англии 15:15 Саутгемптон 0 Арсенал 0 3.3 3.3 2.24
Испания - Примера 16:00 Уэска 0 Вильярреал 0 4.5 3.7 1.85
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Витязь 0 Барыс 0 2.44 4.1 2.5
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Динамо М 0 Динамо Р 0 1.33 6.1 7.3
Италия - Серия А 17:00 Рома 0 Специя 0 1.49 4.7 6.6
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 ЦСКА 0 Йокерит 0 1.64 4.7 4.4
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 ХК Сочи 0 Локомотив 0 5.8 5.1 1.46
Германия - Бундеслига 17:30 Фрайбург 0 Штутгарт 0 2.7 3.7 2.55
Германия - Бундеслига 17:30 Аугсбург 0 Унион 0 3.7 3.4 2.12
НХЛ наступает на грабли КХЛ, а Радулов, Гурьянов и Худобин подхватили упавшее знамя Ови и Ко
23 января 11:00
автор: Виталий Славин

НХЛ наступает на грабли КХЛ, а Радулов, Гурьянов и Худобин подхватили упавшее знамя Ови и Ко

Отправили на карантин русских «столичных»? Не беда! Открыло сезон наше трио «Далласа» - и как: финалисты Кубка Стэнли-2020 порвали «Нэшвилл» - 7:0!

Как показывает опыт КХЛ, лучше переболеть этим китайским вирусом как можно раньше. Тогда образуются антитела, а значит, зараза ни тебе, ни команде больше не страшна. Двигайся по сезону спокойно и равномерно.

Этот тезис уже подтвердила и НХЛ. Как ты не прячься от инфекции, без жестких пузырей рано или поздно она кого-то достанет. При неминуемых близких контактах за одним захворавшим обязательно последует другие. Вот и присела - пока на неделю - «Каролина», не успев начать чемпионат: три матча «Харрикейнс» отложены - с «Нэшвиллом» и два с «Флоридой». Вот и угодили в список отстраненных вашингтонцы Овечкин, Кузнецов, Орлов, так как близко общались с Самсоновым, который сдал положительный тест.

Хотя именно в этом случае к НХЛ масса вопросов. За что наказывать Овечкина и Орлова, если у них есть антитела и оба безопасны с эпидемической точки зрения для окружающих? ИИХФ на молодежном ЧМ-2021 не стала запирать в номерах отеля в Эдмонтоне семь шведских игроков и врача команды, которые переболели ковидом еще на родине. Пройдя положенный для всех сборных четырехдневный карантин по прилете в Канаду, они сразу были допущены в общие зоны и приступили к тренировкам на главной арене.

Исходя из соображений логики и прецедента МЧМ-2021, изоляция на десять дней Овечкина и Орлова – явный косяк НХЛ. Но таковы медицинские протоколы лиги. Как правильно сказал Александр Михайлович, пусть этот инцидент станет для всех российских энхаэловцев уроком.

Худобин, кстати, еще в России, по его словам, тоже переболел вирусом. Вратарь «Далласа» с опозданием в те же десять дней прекрасно начал чемпионат: отразил все 34 броска «Нэшвилла» и заслуженно удостоился второй звезды матча. Третья – у Радулова. К дублю Александр добавил идеальную разрезающую передачу под вантаймер Павелски, когда американец открывал счет. Его и назвали лучшим игроком – 36-летний форвард ознаменовал открытие для «Старз» сезона 4 (2+2) очками. Отличился на старте и Гурьянов, сделавший счет 3:0.

Напомню, в «Далласе» в тренировочном лагере выявили аж 17 инфицированных. Четыре стартовых матча – по два с «Флоридой» и «Тампой» были отложены. Только 16 января, в прошлую субботу, «звездам» разрешили возобновить тренировки. Тем не менее сегодня Радулов, Гурьянов, Павелски и Ко продемонстрировали фантастическую сыгранность и выдали невероятный КПД в большинстве: при 16 минутах штрафа у «Нэшвилла» умудрились реализовать численное преимущество пять раз! Еще один гол хозяева забили в меньшинстве. Причем сделал это финский защитник-тихоход Линделл: сбежал, словно последняя электричка, сразу от трех оппонентов.

Помните, как многие ругались на КХЛ, когда из-за вспышек заболеваемости тут и там приходилось либо отменять матчи, либо задействовать полумолодежные составы: мол, зачем лига все это замутила и не пора ли остановить чемпионат! Однако президент КХЛ Алексей Морозов был неумолим и жестко пресек малейшие поползновения на капитуляцию перед ковидом: сезон, несмотря ни на что, будет доигран – и точка! Алексей Алексеевич, как показала жизнь, оказался прав полностью.

Сейчас в полосу, похожую на наш осенний чертополох, вполне осознанно вошла и героически ее преодолевает НХЛ. Чтобы ощутить наметившуюся пропасть между командами, достаточно взглянуть на таблицу. Если «Даллас» провел лишь первую встречу регулярки, то их уже шесть у «Ванкувера» и «Эдмонтона»!

Что самое удивительное: обе – на данный момент! – помещенные на карантин команды представляют один дивизион - Центральный. У «Далласа» перенесли четыре матча. У «Каролины», где выявили пятерых заболевших – пока три. Поэтому таблица дивизиона выглядит крайне необычно: у «Детройта», «Коламбуса», «Чикаго» - по пять игр, у «Нэшвилла» - 4, у «Тампы» и «Каролины» - по 3, у «Флориды» - 2, у «Далласа» - 1.

Понятно, в самое неприятное положение попали «пантеры» Бобровского. Не по своей воле они пропустили уже четыре матча, которые куда-то придется вклинивать в дальнейшем. А если вирус накроет саму «Флориду»? Минус еще минимум четыре игры? Точнее, плюс четыре к четырем уже отложенным – при таком уплотнении южане весной получат убийственный график!

Но сильно беспокоиться не стоит. Похоже, НХЛ подобный форс-мажор заложила в возможный сценарий сезона. Иначе бы с чего в турнирные таблицы вдруг ввели графу «Процент набранных очков». Видимо, лига не исключает, что каким-то командам так и не удастся отыграть все заложенные в календарь 56 туров. Тогда расстановку и произведут не по набранным очкам, а по их проценту, как сделали в минувшем чемпионате, досрочно остановленном из-за пандемии.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские гандболисты разгромили Северную Македонию"Трактор" одолел "Салават Юлаев"Австралийская биатлонистка взяла золото на этапе Кубка мира в АнтхольцеВергара предстала полностью обнаженнойУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести"Конечно, это риск": Черданцев о назначении Овчинникова
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».
Пять грехов Конора Макгрегора по прозвищу Дурная Слава
В преддверии реванша с Дастином Порье ирландский супербоец Конор Макгрегор очередной раз угодил в историю. «Плеймейкер» вспомнил пятерку его проделок.
Порье – Макгрегор – 2:1 по реваншам. Но у Конора есть одно преимущество
«Плеймейкер» изучил карьеры Дастина Порье и Конора Макгрегора, которые в ближайший уик-энд встретятся в бою-реванше в рамках турнира UFC 257, и обнаружил лишь три случая, когда эти бойцы встречались с одним и тем же соперником повторно. Статистика оказалась любопытной.
Варламов приручил «дьяволов», Василевский выиграл в овертайме. День русского вратаря в НХЛ
«Айлендерс» и «Тампа-Бэй» с российскими голкиперами сломили сопротивление «Нью-Джерси»» (4:1) и «Коламбуса» (3:2ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
За кем следить, где смотреть. Календарь и трансляции спортивных событий 22 января 2021 года
«Племейкер» предлагает вашему вниманию расписание матчей и соревнований, запланированных на 22 января 2021 года. С прогнозами на самые интересные из них.
«И тут Василий Сталин говорит: «Я поклялся прахом матери, что ты будешь в моей команде…»
Легендарный Никита Симонян в рамках проекта "Легенды спорта" рассказал о том, как отказал Василию Сталину перейти в футбольный клуб ВВС.

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика