Владимир Крикунов: Шипачев вернулся после болезни и сделал свое дело, поэтому победили

- У нас сегодня все больные были строю, кроме Брюквина, Шипова и Григорьева, - сказал Крикунов. - Составили звенья, как они играли до получения травмы. Кучерявенко появился в составе. Но пока не хватает той сыгранности, которая была при Тарасове и Линдберге. Шипачев вернулся на место. Он пропустил из-за болезни одну игру, и звено сделало свое дело. Остальные поддержали. За счет этого и победили.
- Шайба Миронова стала ключевой, потому что быстро удалось отыграться? На этой неделе у вашей команды были проблемы с реализацией голов, а после шайбы Андрея вашу команду прорвало.
- Может, быть. Там настраивались ребята, не скажу, что они так и хотели забить. Шайба не шла, но когда-то должна были зайти. После двух поражения надо было забивать.
- Кучерявенко провел первый матч за «Динамо» после перерыва. Довольны тем, как он сыграл?
- Он нормально сыграл. Пока они все только вышли: Кучерявенко, Линдберг… Это первая их игра. Тяжело после такого перерыва, хотя игроки опытные.
- Бойцов неплохо себя проявил. Удивлены?
- Нет. Человек десять лет играл в НХЛ. Чему удивляться? Мы сами его вызвали. Они думали, что он, может, испугается, но человек десять лет отыграл в НХЛ.
«В третьем периоде позволили «Динамо» больше, чем хотели»
- Хорошее начало, первый период для нас получился неплохой, - сказал Скудра, - Потом нам было сложно. «Динамо» добавляло. Несмотря на то, что второй период завершили 1:1, но было тяжело. Силенки закончились, и качество игры сразу немного ушло. У нас еще первая тройка вылетела, развалилась, поэтому пришлось делать перестановки. Это тоже немного выбило нас из колеи. Когда «Динамо» добавило в третьем периоде, мы не смогли сыграть мощно и качественно, поэтому такой результат. Но надо отдать должное ребятам, выезд сложный, пять матчей, поэтому что смогли, сегодня отдали.
- Что с Лайпоном?
- Он получил травму голеностопа, и не смог доиграть матч. Пока не знаю, насколько повреждение серьезное.
- Третий период тяжело дался вашей команде. Это потому что сил не хватило на пятый матч или есть другие причины?
- Это одна из причин. «Динамо» мощно двигалось. Как я сказал, когда соперник нас немного поддавил, пропало качество паса. Нам сложно было выходить из-под давления и потерь стало больше. Немного под усталостью пропало качество паса. Сложно было выходить из-под давления. Поэтому мы позволили в третьем периоде чуть больше, чем планировали и хотели. «Динамо» – очень мощная команда, в которой собраны хорошие исполнители и они наказали нас за эти вещи.