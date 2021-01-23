Владимир Крикунов: Шипачев вернулся после болезни и сделал свое дело, поэтому победили

- У нас сегодня все больные были строю, кроме Брюквина, Шипова и Григорьева, - сказал Крикунов. - Составили звенья, как они играли до получения травмы. Кучерявенко появился в составе. Но пока не хватает той сыгранности, которая была при Тарасове и Линдберге. Шипачев вернулся на место. Он пропустил из-за болезни одну игру, и звено сделало свое дело. Остальные поддержали. За счет этого и победили.

- Шайба Миронова стала ключевой, потому что быстро удалось отыграться? На этой неделе у вашей команды были проблемы с реализацией голов, а после шайбы Андрея вашу команду прорвало.

- Может, быть. Там настраивались ребята, не скажу, что они так и хотели забить. Шайба не шла, но когда-то должна были зайти. После двух поражения надо было забивать.

- Кучерявенко провел первый матч за «Динамо» после перерыва. Довольны тем, как он сыграл?

- Он нормально сыграл. Пока они все только вышли: Кучерявенко, Линдберг… Это первая их игра. Тяжело после такого перерыва, хотя игроки опытные.

- Бойцов неплохо себя проявил. Удивлены?

- Нет. Человек десять лет играл в НХЛ. Чему удивляться? Мы сами его вызвали. Они думали, что он, может, испугается, но человек десять лет отыграл в НХЛ.

«В третьем периоде позволили «Динамо» больше, чем хотели»