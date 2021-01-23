«Спартак» выдавили из восьмерки. Красно-белых обошел «Витязь»

В Подольске «Витязь» за две с копеечками минуты до конца третьего периода нарушил качельный ход матча с «Барысом». «Студент» Профессора Ларионова Захар Бардаков вывел хозяев вперед – 4:3.

Но уже через 31 секунда намечавшаяся было победа уплыла от красно-белых. Звено легионеров с защитником Даниилом Пыленковым позволила гостям восстановить паритет. А в овертайме Джастин Дэнфорт слишком долго показывал судье, как швед Линус Виделль прихватил рукой его клюшку, которую канадец использовал в качестве гаечного ключа. Свисток промолчал, Джесси Блэкер принес «барсам» победу 5:4ОТ, а «Витязь» остался с одним очком за ничью в основное время и сравнялся в таблице Запада со «Спартаком». Большее число побед в основное время позволило подмосковной команде потеснить красно-белых с восьмого места. Но у москвичей один матч в запасе.

«Йокерит» на «ЦСКА-Арене» еще раз наглядно показал, что встреча с ним в плей-офф не принесет ничего хорошего. «Шуты» победили ЦСКА 3:1, причем с позиции силы. Чемпионы могут посетовать на старую болезнь – беспричинные удаления. Вот и сегодня им выписали 7 минут штрафа. Опытный защитник Богдан Киселевич был изгнан до конца игры. Едва хозяева отбились, как правила нарушил Клас Дальбек. Теперь гости наказали красно-синих голом.

Кстати, «шуты» и счет открыли в большинстве. Прошла их фирменная комбинация, которая дважды поставила армейцев в тупик в последней игре этих соперников, состоявшаяся 3 января на этом же льду. Джордан Шредер завершал розыгрыш броском слева после перевода шайбы Брайаном О’Ниллом с противоположного фланга. Неужели об этой заготовке не знал вратарь Александр Шарыченков?! В третьем периоде Шредера отделили от очередного гола сантиметры – шайба после его выстрела угодила в штангу.

Капитан финских чемпионов мира-2019 Марко Анттила с помощью рикошета закрепил преимущество «шутов» - 3:1. Армейцы же, вернув в состав восемь пропускавших предыдущий матч с «Амуром» игроков, сподобились лишь на один гол. После выигранного Сергеем Андроновым вбрасывания и скидки Максима Соркина неотразимо пальнул по воротам Иван Телегин. Прямо как в питерском матче против СКА (тогда, правда, без посредничества Соркина).