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«Спартак» выдавили из восьмерки. Красно-белых обошел «Витязь»
23 января 21:03
автор: Владислав Домрачев

«Спартак» выдавили из восьмерки. Красно-белых обошел «Витязь»

Первоначально на эту субботу было запланировано мастер-шоу на Матче звезд КХЛ в Риге. Однако звездный уикенд давным-давно отменили. И образовавшуюся паузу заполнили отложенные из-за пандемии и карантина игры.

В Подольске «Витязь» за две с копеечками минуты до конца третьего периода нарушил качельный ход матча с «Барысом». «Студент» Профессора Ларионова Захар Бардаков вывел хозяев вперед – 4:3.

Но уже через 31 секунда намечавшаяся было победа уплыла от красно-белых. Звено легионеров с защитником Даниилом Пыленковым позволила гостям восстановить паритет. А в овертайме Джастин Дэнфорт слишком долго показывал судье, как швед Линус Виделль прихватил рукой его клюшку, которую канадец использовал в качестве гаечного ключа. Свисток промолчал, Джесси Блэкер принес «барсам» победу 5:4ОТ, а «Витязь» остался с одним очком за ничью в основное время и сравнялся в таблице Запада со «Спартаком». Большее число побед в основное время позволило подмосковной команде потеснить красно-белых с восьмого места. Но у москвичей один матч в запасе.

«Йокерит» на «ЦСКА-Арене» еще раз наглядно показал, что встреча с ним в плей-офф не принесет ничего хорошего. «Шуты» победили ЦСКА 3:1, причем с позиции силы. Чемпионы могут посетовать на старую болезнь – беспричинные удаления. Вот и сегодня им выписали 7 минут штрафа. Опытный защитник Богдан Киселевич был изгнан до конца игры. Едва хозяева отбились, как правила нарушил Клас Дальбек. Теперь гости наказали красно-синих голом.

Кстати, «шуты» и счет открыли в большинстве. Прошла их фирменная комбинация, которая дважды поставила армейцев в тупик в последней игре этих соперников, состоявшаяся 3 января на этом же льду. Джордан Шредер завершал розыгрыш броском слева после перевода шайбы Брайаном О’Ниллом с противоположного фланга. Неужели об этой заготовке не знал вратарь Александр Шарыченков?! В третьем периоде Шредера отделили от очередного гола сантиметры – шайба после его выстрела угодила в штангу.

Капитан финских чемпионов мира-2019 Марко Анттила с помощью рикошета закрепил преимущество «шутов» - 3:1. Армейцы же, вернув в состав восемь пропускавших предыдущий матч с «Амуром» игроков, сподобились лишь на один гол. После выигранного Сергеем Андроновым вбрасывания и скидки Максима Соркина неотразимо пальнул по воротам Иван Телегин. Прямо как в питерском матче против СКА (тогда, правда, без посредничества Соркина).

Не впечатляют бригады большинства красно-синих. Комбинацию с переводом шайбы на правый борт Максиму Шалунову соперники давным-давно изучили, ничего другого чемпионы предложить не могут (или не хотят?).

Еще в начале первого периода повреждение получил Антон Слепышев, который едва восстановился от травмы, пропустив полтора месяца. Его хлесткого броска армейской атаке очень не хватало.

В противостоянии «Динамо» - московского и рижского (5:2) ждали голов от лидера снайперской гонки чемпионата Дмитрия Яшкина. Однако он не сумел пополнить личный голевой счет и установить личное достижение. Однако русский чех организовал два гола, которые забил капитан команды Вадим Шипачев. В конце второго периода он сравнял счет (1:1), а в третьем забросил победную шайбу (3:2) при посредничестве Дмитрия Кагарлицкого.

В матче с рижанами вернулись в состав бело-голубых залечившие повреждения форварды Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин. Швед одержал победу в кулачном поединке над Мэтью Майоне, а россиянин забил четвертый гол, выцарапав в сутолоке шайбу и успев нанести бросок.

Волевая победа над латвийцами далась команде Владимира Крикунова вовсе не малой кровью. В этом сезоне рижане выигрывали в Санкт-Петербурге и Казани, а также брали верх над московскими одноклубниками в родных стенах.

В среду, 27 января, нас ждет последнее в регулярном чемпионате столичное дерби – «Динамо» против ЦСКА. Команде Крикунова очками разбрасываться не стоит, иначе она рискует уступить четвертое место «Йокериту», своему вероятному сопернику по первому раунду в плей-офф.

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