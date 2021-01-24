Ждем Дадонова, Зайцева, Анисимова на ЧМ-2021. Только где?

В пяти матчах чемпионата «сенаторы» приобрели три очка и замыкают таблицу дивизиона Север. От границы плей-офф, где на четвертом матче расположился «Калгари», вроде недалеко – всего-то два пункта. Но «Флеймз» провели лишь три игры. У лидирующего «Монреаля» уже 10 очков, у «Виннипега» и «Торонто» - по 8. Выше «Оттавы» еще и «Ванкувер» с «Эдмонтоном», который с Макдэвидом и Драйзайтлем будет цепляться за кубковую пульку до последнего. У «Сенаторз» по классу, увы, близко таких мастеров нет.

Да что там говорить! Сегодня гости с 35-летним ветераном Штястны справиться не смогли. При счете 2:3 три подряд гола «Джетс» организовал сын знаменитого словацкого форварда. Тот самый, кто в полустуденческой сборной США едва ли не в одиночку расплющил команду Билялетдинова (8:3) в Хельсинки в четвертьфинале ЧМ-2013.

Здесь все началось с элементарной ошибки Анисимова, который выбросился на нападающего. Штястны спокойно его обкатил и вложил шайбу в крюк Коппу перед пустым углом – 3:3.

Степан в безобидной ситуации метнул шайбу на трибуну. Удаление. Штястны в большинстве, после того как обессилевший Зайцев не смог выкинуть шайбу из зоны, выводит «Виннипег» вперед – 4:3.

Штястны простреливает на пятак, Копп с лета добивает – 5:3.