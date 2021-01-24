Ждем Дадонова, Зайцева, Анисимова на ЧМ-2021. Только где?

В пяти матчах чемпионата «сенаторы» приобрели три очка и замыкают таблицу дивизиона Север. От границы плей-офф, где на четвертом матче расположился «Калгари», вроде недалеко – всего-то два пункта. Но «Флеймз» провели лишь три игры. У лидирующего «Монреаля» уже 10 очков, у «Виннипега» и «Торонто» - по 8. Выше «Оттавы» еще и «Ванкувер» с «Эдмонтоном», который с Макдэвидом и Драйзайтлем будет цепляться за кубковую пульку до последнего. У «Сенаторз» по классу, увы, близко таких мастеров нет.
Да что там говорить! Сегодня гости с 35-летним ветераном Штястны справиться не смогли. При счете 2:3 три подряд гола «Джетс» организовал сын знаменитого словацкого форварда. Тот самый, кто в полустуденческой сборной США едва ли не в одиночку расплющил команду Билялетдинова (8:3) в Хельсинки в четвертьфинале ЧМ-2013.
Здесь все началось с элементарной ошибки Анисимова, который выбросился на нападающего. Штястны спокойно его обкатил и вложил шайбу в крюк Коппу перед пустым углом – 3:3.
Степан в безобидной ситуации метнул шайбу на трибуну. Удаление. Штястны в большинстве, после того как обессилевший Зайцев не смог выкинуть шайбу из зоны, выводит «Виннипег» вперед – 4:3.
Штястны простреливает на пятак, Копп с лета добивает – 5:3.
Через пару десятков секунд «Оттава» сокращает разрыв до минимума. Как бы ни так! В составе «Сенаторз» нашелся еще один вредитель: при атаке Браун влез в офсайд. После челленджа тренера «Джетс» Пола Мориса судьи гол отменяют.
Три возмутительных просчета трех форвардов, входящих в пятерку самых высокооплачиваемых в клубе, стоили трех шайб! Дерек Степан так вообще получает больше всех среди нападающих столичной команды – 6,5 млн в год. У Артема Анисимова – 4,55 млн, у Коннора Брауна – 3,6 млн.
Но это было бы самое простое – списать позорное поражение на отдельных исполнителей. Вся «Оттава» в заключительной трети вдруг встала. В прямом смысле. Игра почти не выходила из зоны гостей. Если после 40 минут соотношение бросков сложилось почти равное – 18 против 17 в пользу «Виннипега», то затем началось что-то невероятное. За 13 минут после перерыва на 11 бросков хозяев «сенаторы» ответили одним выстрелом Ткачука! После чего и посыпались, ибо силы их окончательно оставили. Степан запустил шайбу за борт, а что было дальше, мы уже обсудили.
В итоге в третьем периоде «Джетс» перебросали оппонентов 20-4! Сложилось впечатление, что встречались коллективы разных лиг. Это при том, что «ракеты» лишись своего финского топ-снайпера Лайне, вчера обменянного в «Коламбус» на Дюбуа, который со всеми этими карантинами совершенно неизвестно, когда вольется в команду экс-тренера «Магнитки».
Отметим, что открыл лицевой счет новичок «Оттавы» Дадонов. Евгений забил после блестящего соло в быстром прорыве. Но то был лишь эпизод. Пока не вижу шансов у «сенаторов» на кубковую весну. Цельной выстроенной игры попросту нет. Последний матч регулярки намечен на 8 мая. Чемпионат мира-2021 стартует 21 мая. Времени для трех россиян достаточно, чтобы завершить все дела в столице Канады и перелететь в Европу. Вопрос – куда? ИИХФ с хозяевами ЧМ-2021 все еще определяется.