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«Тампа» провела худший матч с марта прошлого года: «молнии» без Кучерова ни на что не годны?
24 января 14:21
автор: Виталий Славин

«Тампа» провела худший матч с марта прошлого года: «молнии» без Кучерова ни на что не годны?

Действующие чемпионы в одну калитку проиграли «Коламбусу» - 2:5. С такой игрой «Тампа» никогда не взяла бы Кубок Стэнли-2020.

- Столь беспомощно мы давно не выглядели, - констатировал тренер «Лайтнинг» Джон Купер после сегодняшней оплеухи в Колумбусе. – Пожалуй, с момента первой паузы (в марте 2020-го) мы не играли так плохо. В наших действиях совсем не было синхронности. Никто толком не отдавался игре. Мы совершали грубейшие потери, чего не допускали во время победного плей-офф.

- «Колумбы» играли точно так же, как в предыдущем матче («молнии» взяли верх в овертайме 3:2. – Прим. ред.). Против них всегда трудно играть. Они не поменялись. Дело в нас. Мы сами виноваты - допускали слишком много потерь. Нам не хватало концентрации, действовали небрежно. В том числе я. Пожалуй, это худшая игра в моей карьере. Надо извлечь уроки и в следующем матче сыграть лучше, - самокритично подвел итог Михаил Сергачев, присутствовавший при трех голах «Блю Джекетс».

Вчера мы подробно поговорили о влиянии пандемии на нынешний чемпионат НХЛ, вспомнили чертополох с отменами игр и матчами в полумолодежных составах в нашей КХЛ минувшей осенью и сделали вывод, что больше всех сейчас пострадала «Флорида». У нее отложили уже четыре матча – по два с «Далласом» и «Каролиной».

Но в такую же историю, похоже, угодила и «Тампа». Две игры с тем же «Далласом» она пропустила и почти наверняка не сыграет 26 и 28 января в Роли с «Каролиной», в которой в стоп-лист по ковиду угодили шесть игроков. По крайней мере, НХЛ приказала «Лайтнинг» из Колумбуса лететь не в гости к «Харрикейнз», а домой, где ждать дополнительного извещения от лиги.

Если «Каролина» к середине наступающей недели не выйдет из карантина, то следующий матч обладатели Кубка Стэнли-2020 проведут только 30 января. И это будет лишь пятая игра в чемпионате. Причем между стартовыми двумя с «Чикаго» и визитом в Колумбус прошло шесть суток, а теперь пауза может затянуться вовсе почти на восемь дней. Если учесть, что отчетный поединок с «Блю Джекетс» был дневным – начался в 12:00 по местному времени.

Впрочем, это угроза будущая. Предстоящая неделя расслабухи никак не может служить оправданием фиаско в сражении с принципиальным противником. Именно Торторелле и Ко чемпионы регулярки-2019 всухую влетели в первом раунде плей-офф, что позволило Панарину и Бобровскому заключить рекордные контракты. В прошлом году «Тампе» удалось реваншироваться, но какой ценой! Стартовая кубковая встреча на той же стадии уже вошла в анналы истории: «молнии» одолели «колумбов» в пятом овертайме?! Перетерпели все-таки! Это, кстати, на заметку Игорю Ларионову по поводу ставки на советский атакующий стиль – гибче, Профессор, надо быть, гибче! Та героическая виктория предрешила исход противостояния. Хотя один матч «Коламбус» все-таки зацепил, а в остальных трех будущие чемпионы побеждали с минимальным перевесом.

И вот такой облом… Прекрасно понимаю озабоченность Купера. Провалились все его лидеры – особенно Сергачев (полезность «минус 3»), капитан Стэмкос («минус 2»), MVP Кубка Стэнли-2020 Хедман («минус 3»). Да и Василевский, мягко сказать, не выручил. Палат, Пойнт, Киллорн, который еле таскал ноги, тоже схватили по «минус 2».

Самое тревожное: «Тампа» не смогла сделать волевое усилие, когда это было жизненно необходимо. Наоборот, уступив в целом в равной игре в первом периоде – 2:3, гости в дальнейшем только сбавляли. Заключительную треть отдали и вовсе безропотно: 8 – 11 по броскам и 0:2 по счету.

Попутно разладилась бытовая дисциплина. Коулман проспал командное собрание перед матчем – игроки теперь по медицинским протоколам на выезде всегда живут в одноместных номерах. Купер подобные вещи никогда не прощает. Один из героев Кубка Стэнли-2020 тут же был отправлен в запас. Положение усугубили травмы нападающего Стивенса и защитника Чернака, полученные по ходу сегодняшней игры.

Как тут не вспомнить о лучшем бомбардире «Тампы» Кучерове! Без тонких передач и хлестких вантаймеров Никиты игра чемпионов явно поблекла. Лично я до сих пор не верю, что генменеджер Брисбуа не смухлевал с травмой россиянина, чтоб в последний момент впихнуться под потолок зарплат. Хотя на сайте клуба в конце декабря известили, что Кучерову в специальной клинике в Нью-Йорке доктор Брайан Келли успешно прооперировал правое бедро.

Так или иначе, но будет крайне интересно наблюдать, как «молнии» пройдут через пандемийную и постчемпионскую турбулентность. Тем более что впереди аж шесть поединков с «Коламбусом» великого и ужасного Тортореллы. Правда, ждать их до конца первого месяца весны. Но, может, к 31 марта Кучеров поправится? При этом Брисбуа наконец избавится от Джонсона или Киллорна, а лучше – обоих.

источник: «Советский спорт»
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