«Тампа» провела худший матч с марта прошлого года: «молнии» без Кучерова ни на что не годны?

- Столь беспомощно мы давно не выглядели, - констатировал тренер «Лайтнинг» Джон Купер после сегодняшней оплеухи в Колумбусе. – Пожалуй, с момента первой паузы (в марте 2020-го) мы не играли так плохо. В наших действиях совсем не было синхронности. Никто толком не отдавался игре. Мы совершали грубейшие потери, чего не допускали во время победного плей-офф.

- «Колумбы» играли точно так же, как в предыдущем матче («молнии» взяли верх в овертайме 3:2. – Прим. ред.). Против них всегда трудно играть. Они не поменялись. Дело в нас. Мы сами виноваты - допускали слишком много потерь. Нам не хватало концентрации, действовали небрежно. В том числе я. Пожалуй, это худшая игра в моей карьере. Надо извлечь уроки и в следующем матче сыграть лучше, - самокритично подвел итог Михаил Сергачев, присутствовавший при трех голах «Блю Джекетс».

Вчера мы подробно поговорили о влиянии пандемии на нынешний чемпионат НХЛ, вспомнили чертополох с отменами игр и матчами в полумолодежных составах в нашей КХЛ минувшей осенью и сделали вывод, что больше всех сейчас пострадала «Флорида». У нее отложили уже четыре матча – по два с «Далласом» и «Каролиной».

Но в такую же историю, похоже, угодила и «Тампа». Две игры с тем же «Далласом» она пропустила и почти наверняка не сыграет 26 и 28 января в Роли с «Каролиной», в которой в стоп-лист по ковиду угодили шесть игроков. По крайней мере, НХЛ приказала «Лайтнинг» из Колумбуса лететь не в гости к «Харрикейнз», а домой, где ждать дополнительного извещения от лиги.

Если «Каролина» к середине наступающей недели не выйдет из карантина, то следующий матч обладатели Кубка Стэнли-2020 проведут только 30 января. И это будет лишь пятая игра в чемпионате. Причем между стартовыми двумя с «Чикаго» и визитом в Колумбус прошло шесть суток, а теперь пауза может затянуться вовсе почти на восемь дней. Если учесть, что отчетный поединок с «Блю Джекетс» был дневным – начался в 12:00 по местному времени.