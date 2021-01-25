Вслед за Сергачевым худший матч провел Малкин. Да и Панарин с Шестеркиным (видео)

К несчастью для «Рейнджерс», Георгиев тоже стартовал слабовато. После сухаря с «Айлендерс» продержался против «Нью-Джерси» только 40 минут и был заменен. Разумеется, игроки все это видят и начинают действовать с оглядкой на тылы, излишне осторожничать, перестраховываться, что только усугубляет положение. Дошло до того, что североамериканские корреспонденты уже с укором вспоминают списанного из клуба Лундквиста , у которого осенью выкупили контракт.

Однако в этом январе у олимпийского чемпиона пока ничего не ладится. А ведь в прошлом чемпионате бросалась в глаза прежде всего уверенность Шестеркина буквально во всем – в стойке, в перемещениях, в игре на выходах, в манипуляциях клюшкой, в отражении шайбы… Россиянин работал как машина, как робот. Это сразу передалось полевым игрокам. После Нового года ньюйоркцы заметно прибавили и вплотную приблизились к зоне плей-офф. Но пауза из-за пандемии сломала все. К тому же Игорь еще и травму получил.

Смотрел третий период и кожей чувствовал: «рейнджеры» вот-вот пропустят и проиграют. Через океан, через тысячи миль ощущал, как Шестеркин нервничает. Это было отчетливо видно по его движениям – дерганым, неловким. Таким он предстал в дебютном матче в НХЛ против «Колорадо» 7 января 2020 года. Но тогда команда поддержала новичка и укатала-таки «лавин». Это так сильно вдохновило москвича, что он поймал невероятный кураж и выиграл в дальнейшем девять матчей из 11!

Что важно: гораздо надежнее стала действовать оборона, а вратарь Джерри принялся отрабатывать щедрый аванс в виде подписанного в октябре трехлетнего контракта на 10,5 млн долларов. Сегодня он полностью переиграл Шестеркина , который мог отразить все три шайбы. Если не сказать, что вторая и третья – на совести Игоря. При том, что в заключительной трети хозяева и бросили-то всего четыре раза. Тем не менее этого хватило, чтобы счет 1:2 перевернуть в 3:2.

Начав чемпионат с двух бездарных поражений в Филадельфии, «пингвины» на домашнем льду, похоже, нашли свою игру – дважды одолели «Вашингтон» – 4:3 (Б) и 5:4 (ОТ), а теперь и «Рейнджерс» – 4:3 (Б) и 3:2. Причем все эти виктории – волевые, по ходу каждой игры «Питтсбург» уступал в одну, а то и две шайбы.

– Вот вы спрашиваете, что у нас теперь нет подстраховки в лице Хенрика, а я помню, как долго разговаривал с Хэнком в Каролине в феврале прошлого года, – рассказывает на зум-конференции тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. – Он тогда мало играл, и мы просто обсуждали ситуацию. Потом Лундквист начал говорить о нашей команде и о молодых вратарях – он сам коснулся этой темы. Теперь, когда мы смотрим работе в лицо, это уже другое чувство. Тем не менее наши два парня играют раскованно и уверенно. И я знаю, что у нас будут действительно хорошие вратари.

Вы поняли, что хотел сказать Куинн? Ясно, он старается поддержать обоих россиян. Но не намекает ли тренер на то, что расстаться со шведским ветераном было не его решение?

В любом случае дело это прошлое, а выбираться из кризиса – а он точно есть – надо здесь и сейчас. Понятно, послезавтра в Буффало пост номер один отдадут Георгиеву. Но ему обязаны помочь полевые игроки. Хотя бы тем, чтоб забивать больше двух голов. Тут огромные вопросы к ведущим нападающим да и к лидерам драфта Какко и Лафреньеру. Смотрите, что творит в «Нью-Джерси» их ровесник Хьюз! Истинный вожак «дьяволов». На его счету сегодня победный гол в матче с «Айлендерс». И нулевая отдача от юных стволов «синих рубашек»…

Но больше всего лично меня огорчает наш горячо любимый Хлебушек. Ну да, он подарил «пингвинам» первый гол, когда в простейшем эпизоде не смог перебросить клюшку соперника. Да, за пять секунд до финальной сирены после диагонали Зибанежада на пустой угол промахнулся по шайбе. Хотя обязан был врезать в касание, ибо для настоящего мастера нет плохих передач. В том-то и дело, что в игре Панарина исчезла магия, чем Артемий покорил меня в прошлом сезоне. Потому старался не пропускать ни одного матча «Рейнджерс», который для меня затмил даже «Вашингтон» Овечкина. С нетерпением ждал продолжения роскошного банкета. Однако в каждой игре нового чемпионата под номером 10 с привычной фамилией на спине вместо инопланетянина выходит простой рабочий парень из города Коркино.

Впрочем, если уральца хоть иногда видно на поле – сегодня еще один ассистентский балл заработал, то его земляк из Магнитки к третьему периоду вообще куда-то испарился. Мало того, что Малкин ни разу ни бросил и ни хитанул, проиграв восемь вбрасываний из 11. Евгений еще и присутствовал при обоих голах гостей. В итоге Джино откатал лишь 14 минут 56 секунд – 11-е время в команде?! Но кто самый высокооплачиваемый в «Питтсбурге»? Верно. Малкин. 9,5 млн долларов за сезон. Контракт завершается в следующем году. Делайте выводы.

Малыш Сид, между прочим, получает почти на миллион меньше – 8,7 млн. За эти крохи Кросби тянуть еще лямку аж до 2025 года. Но капитан уровень держит и едва ли не в одиночку тащит «пингвинов». Сегодня отметился двумя классными передачами – организовал второй и третий голы хозяев. Браво, Сидни!