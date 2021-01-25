Когда генменеджер в помощь. Жамнов встал на лавку, «Спартаку» победил (видео)

Если в Восточной конференции де-факто уже известны все восемь участников плей-офф, то на Западе объявлен конкурс «три клуба на два места». «Спартак», «Витязь» и «Северсталь» должны определить третьего лишнего. Перед сегодняшним днем этим лишним был «Спартак», потерпевший три поражения подряд. Особенно обидным стало последнее – в дерби от ЦСКА (1:2). На ничью в основное время, дающую минимальную прибавку в турнирной таблице, красно-белые точно наиграли. Но пропустили в концовке контратаку, получив численное преимущество и шанс на победу. Серия неудач отбросила «Спартак» на девятое место, а на восьмое поднялся «Витязь».

В дни сомнений и тягостных раздумий на помощь тренерам иногда приходят руководители клубов. Так, десять лет назад в плей-офф на лавку московского «Динамо» вставал гендир Андрей Сафронов. Его присутствие не помогло бело-голубым пройти рижан.

Что же касается генменеджера «Спартака» Алексея Жамнова, то он по совместительству без малого пять лет работает в сборной России тренером. И успешно! А дебютировал на Кубке мира-2016 в Торонто (еще в должности менеджера по энхаэловцам), где его способности по достоинству оценили звезды Александр Овечкин и Евгений Малкин. А в концовке финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане при счете 3:2 в пользу сборной Германии именно Жамнов предложил выпустить в меньшинстве Кирилла Капризова и Никиту Гусева, специалистов по большинству. Эта пара невероятным образом спасла игру, затащив ее в овертайм.

В «Спартаке» Жамнову не впервой стоять на лавке. Его присутствие неизменно помогало команде. Правда, увольняя главного тренера Вадима Епанчинцева, Алексей Юрьевич признался, что ему надоело быть его «нянькой-поводырем».

Теперь он опять вернулся к этой роли, расположившись за игроками. Главный тренер Олег Знарок стоял на лавке со шпаргалкой в руке.

Алексей Жамнов. Фото: ХК «Спартак»

Хозяева почти вдвое перебросали торпедовцев, но повисли на волоске. Автозаводцы дважды реализовали численное преимущество. Красно-белые ответили точным выстрелом защитника Дмитрия Вишневского, вернувшегося после трехмесячного отсутствия.

Стеной стоял вратарь автозаводцев Андрей Тихомиров, посеяв сомнения у форвардов москвичей в броске. И все-таки красно-белые сравняли счет в большинстве после удаления защитника Зията Пайгина.

Овертайм превратился в комедию ошибок и неиспользованных моментов. Один на один с вратарем выходили капитан хозяев Анатолий Никонцев и лидер атак гостей Дамир Жафяров. Им помешали голкиперы, продемонстрировавшие, что с тяжеленной клюшкой-гитарой они дружат.

Судьбу огненного матча решил дерзкий сольный проход молодого форварда красно-белых Максима Цыплакова. Заложив корпус, он выехал на пятачок и воткнул шайбу в дальний угол.

В утешение «Торпедо» не только одно набранное очко, но и повторение клубного рекорда результативности, принадлежащего знаменитому чемпиону Михаилу Варнакову-старшему. В сезоне-1982/83 он набрал 53 (30+23) очка в 53 играх. Жафяров благодаря передаче покорил заоблачную высоту. И, думается, на этом не остановится.

Однако «Витязь» не пустил «Спартак» в зону плей-офф, победив «Куньлунь» 3:0. Правда, притормозила «Северсталь», уступив в Минске 1:2. «Сталевары» вправе были рассчитывать хотя бы на ничью в основное время, но их подвел вратарь Владислав Подъяпольский – настоящий «мышелов».

В Хельсинки «Авангард» справился с давлением «шутов», обыгравших в субботу лидера Запада ЦСКА (3:1), причем в Москве. «Ястребы» победили 5:2, доставив удовольствие своему главному тренеру Бобу Хартли. Не ушел со льда без баллов за результативность Илья Ковальчук, сделавший две голевые передачи. 11 (3+8) очков в десяти матчах – обнадеживающая статистика звезды за месяц до плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бардаков (Гребенщиков), 17:05 – 1:0. Даугавиньш (Дэнфорт), 32:00 – 2:0 (бол). Ержабек (Дэнфорт), 59:53 – 3:0 (п.в).

Вратари: Ежов – Шикин (58:56 – 59:53).

«Йокерит» (Хельсинки) – «Авангард» (Омск) – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Хохлачев (Чудинов, Толчинский), 13:48 – 0:1. Каблуков (Ковальчук, Зернов), 25:19 – 0:2. Норман (Хаапала), 27:45 – 1:2. Толчинский (Каски), 41:46 – 1:3 (бол). Хаапала (Норман, Юнттила), 46:49 – 2:3. Стась (Готовец, Ковальчук), 50:59 – 2:4. Потапов (Стась), 57:22 – 2:5.

Вратари: Калниньш – Бобков.

«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Уайдмэн (Терри, Жафяров), 33:06 – 0:1 (бол). Вишневский (Зубарев, Широков), 37:20 – 1:1. Терри (Уайдмэн, Жафяров), 54:26 – 1:2 (бол). Федоров (Рылов, Талалуев), 56:59 – 2:2 (бол). Цыплаков (Юсе, Федоров), 62:49 – 3:2.

Вратари: Гудачек – Тихомиров.

«Динамо» (Минск) – «Северсталь» (Череповец) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Демков (Принс, Менелл), 27:39 – 1:0 (бол). Берглунд (Морозов, Гераськин), 42:26 – 1:1 (бол). Принс (Фальковский, Митчелл), 49:49 – 2:1.

Вратари: Фурх – Подъяпольский.