Олег Знарок: Жамнов на скамейке – только в помощь (видео)

– Как Жамнов на лавке мотивировал команду, и как с ним работалось?
– Это наше решение, – сказал Знарок. – Мы не в первый раз работаем: на Олимпиаде и Кубке мира были вместе. Не стоит заострять на этом внимание. Мы думаем и работаем в одном направлении. Нет никаких проблем.
– В следующем матче Жамнов будет на скамейке?
– Почему нет?
– Это не кратковременное появление?
– Мы сейчас так решили, а что будет дальше… Он только в помощь нам.
– В последних матчах «Спартак» не может навязать свою игру в начале матча и постоянно отыгрывается. В чем причины?
– Мы свою игру навязали. Единственное, не можем реализовать свои моменты. Игра-то наша была.
– Ваш лучший бомбардир Лехтеря может вернуться в строй в ближайших матчах?
– Надеемся, что на СКА он выйдет, но скорее всего это произойдет в матче с «Куньлунь Ред Стар».
– Видно, что первое звено заряжено, но не может забить. Не планируете поставить в него игроков, которые прогрессируют?
– Первое звено у нас всегда варьируется. Когда-то Широков там играет, когда-то Бакош, Талалуев, даже Федоров там играл.
– Какое самочувствие у Медведева, и насколько серьезная у него травма?
– Сказали, что очень серьезная. Он уже в институте Склифосовского.
– В очередной раз при игре в большинстве соперник убегает один на один. Как прокомментируете?
– Не только у нас убегают. Тенденция такая, что все команды КХЛ играют с одним защитником, и возникает проблема в подстраховке. Нас это не устраивает, мы уделяем этому много внимания и перестраиваемся. Но опять так получилось.
ХК «Спартак»
«Мы правильно играли после гола, а было ли удаление в конце, я не видел»
– Хорошая, интересная игра, – сказал Немировски. – Оба соперника здорово играли. Все перешло в овертайм. У нас было пара моментов, но не забили, а соперник в конце реализовал. Ничего страшного: у нас еще две игры на выезде осталось.
– При счете 2:1, может быть, стоило сыграть проще и выбрасывать шайбу из зоны?
– Мы хорошо и правильно играли после второго гола. Там удаление было, но я не просматривал его.
– Брэди Остин сказал что-то в свое оправдание в эпизоде, когда получил 5+20 за толчок соперника на борт?
– Я не видел до конца этот момент. Если судья дал 5+20, значит, так и было.
– Говорили, что Денис Паршин хотел прийти к вам в команду. Что помешало?
– Первый раз слышу.
– По какой причине отсутствовал Варнаков?
– Заболел.
– Когда появится на льду пропустивший два месяца Дер-Аргучинцев?
– Может быть после поездки.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Уайдмэн (Терри, Жафяров), 33:06 – 0:1 (бол). Вишневский (Зубарев, Широков), 37:20 – 1:1. Терри (Уайдмэн, Жафяров), 54:26 – 1:2 (бол). Федоров (Рылов, Талалуев), 56:59 – 2:2 (бол). Цыплаков (Юсе, Федоров), 62:49 – 3:2.
Вратари: Гудачек – Тихомиров.