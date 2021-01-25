Олег Знарок: Жамнов на скамейке – только в помощь (видео)

– Как Жамнов на лавке мотивировал команду, и как с ним работалось?

– Это наше решение, – сказал Знарок. – Мы не в первый раз работаем: на Олимпиаде и Кубке мира были вместе. Не стоит заострять на этом внимание. Мы думаем и работаем в одном направлении. Нет никаких проблем.

– В следующем матче Жамнов будет на скамейке?

– Почему нет?

– Это не кратковременное появление?

– Мы сейчас так решили, а что будет дальше… Он только в помощь нам.

– В последних матчах «Спартак» не может навязать свою игру в начале матча и постоянно отыгрывается. В чем причины?

– Мы свою игру навязали. Единственное, не можем реализовать свои моменты. Игра-то наша была.

– Ваш лучший бомбардир Лехтеря может вернуться в строй в ближайших матчах?

– Надеемся, что на СКА он выйдет, но скорее всего это произойдет в матче с «Куньлунь Ред Стар».