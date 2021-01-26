«Повесил его на борт сушиться». Уэйну Гретцки – 60!

Но речь о другом. О Гретцки. Его коллега Славин считает фигурой дутой. А Касатонов в интервью автору этих строк заметил: «Гретцки для нас не был такой уж проблемой, он играл в советском стиле, и мы его просчитывали, в отличие от Марио Лемье».

Оставим за скобками работу тандема олдскульных комментаторов, не подготовившихся к столь ответственной миссии. А также попытку свалить вину за поражение (от них никто не застрахован) на канадского рефери Дона Кохарски, которого «футболист» из Питера называл Дэном. Он ошибался в обе стороны. Так, он засчитал четвертый гол от Андрея Хомутова в матче номер 3, забитый после того, как Сергей Макаров клюшкой зацепил защитника Рэя Бурка и лишил того шайбы. Тогда в хоккее процветала «грязь», современные хоккеисты не верят своим глазам, когда им показывают ретро-матчи.

Те три матча в студии назвали лучшими в XX веке. У нас, правда, таковыми принято считать встречи ЦСКА – «Монреаль Канадиенс» (3:3, 31 декабря 1975 года), сборная СССР – сборная НХЛ в Кубке вызова-79 (6:0 в «Мэдисон Сквер Гарден») и финал Кубка Канады-81 (8:1). Не будем придираться, тем более что сам капитан «Кленовых листьев» Гретцки, много чего повидавший-навыигрывавший на своем веку искренне утверждает, что ни до ни после того трехсерийного финала в такой классный хоккей не играл.

О Гретцки меня заставил вспомнить телепроект на канале «Звезда» - «Легендарные матчи». В прошлые пятницу, субботу и воскресенье нам показали три игры финала Кубка Канады-1987 между сборными СССР и Канады. С приглашением в студию участников тех ярчайших событий – капитана «Красной машины» Вячеслава Фетисова, его знаменитого партнера Алексея Касатонова, героя Рандеву-87 (два матча в Квебеке против сборной НХЛ) Валерия Каменского, автора победного гола в матче номер один финала-87 Александра Семака, члена «Тройного золотого клуба» Алексея Гусарова, первой советской ласточки в НХЛ Сергея Пряхина, малоизвестного широкому кругу болельщиков защитника Анатолия Федотова, которого питерский футбольный комментатор называл Сергеем.

За океаном его назвали Великий. Однако «Красная машина» в целом успешно ему противостояла.

Однако еще раз освежив в памяти тот финал, должен признать: Гретцки играл блестяще. Особенно в решающем матче. Хотя он начался для него с конфуза: уже на первой минуте Касатонов припечатал канадского капитана к борту за воротами хозяев, отделил его от шайбы, которую Макаров и Владимир Крутов в два быстрых хода доставили в сетку.

- Повесил его на борт сушиться, - так образно Фетисов описал силовой прием своего друга и партнера.

В дальнейшем Гретцки взял реванш, организовав два гола из шести (все три матча завершились со счетом 6:5). В их числе и решающий, забитый Марио Лемье за 1 минуту 26 секунд до конца третьего периода. Чуть раньше капитан Канады искусным пасом вывел к воротам Пола Коффи, но выручил вратарь Сергей Мыльников. К тому времени хозяева доминировали и должны были дожать советскую команду раньше гола СуперМарио.

Я не стану акцентировать внимание на энхаэловской карьере Гретцки, его рекордах-достижениях. Скажу лишь, что он очень уважал советский хоккей и хорошо относился к нашей стране, даже в гости со всем своим многочисленными родственниками приезжал, а во время Кубка Канады-84 приглашал игроков «Красной машины» в дом своего отца.

О Гретцки советские болельщики впервые услышали (но не увидели) на МЧМ-1978, который прошел в Канаде. В финал хозяева не вышли, а золотые медали уехали в СССР. 16-летний Гретцки забил 8 голов, тогда как наш Виктор Шкурдюк – 10.

Следующее свидание с Великим – Кубок Канады-81. В матче группового этапа он открыл счет, а хозяева победили 7:3. Но это вспомнит на фоне разгрома «Кленовых листьев» в финале (8:1). Гретцки не забил, а отдал… Крутову, который окончательно похоронил надежду канадцев на камбэк.

Весной 1982-го Гретцки, установив нетленный снайперский рекорд (92 гола в регулярном чемпионате) и успев с «Эдмонтоном» вылететь из Кубка Стэнли, примчался в Финляндию на ЧМ. Чтобы взять реванш за монреальский позор в КК-81. Не вышло – наши дважды обыграли канадцев и оставили их с бронзой. Великий довольствовался победой в гонке бомбардиров, не получив титул лучшего нападающего турнира, который организаторы отдали нашему Виктору Шалимову. А «Ваня» подарил советским хоккеистом целую охапку своих клюшек, хотя Ирек Гимаев просил одну.

В двух матчах Кубка Канады-84 против советской сборной Гретцки был в тени. На первый план вышли Майк Босси и особенно Джон Тонелли из «Айлендерс». Последнего назвали MVP турнира.

Мало кто вспоминает новогоднюю серию команд НХЛ против сборной клубов СССР в 1982/83. Гретцки поразил ворота Владимира Мышкина, заменившего подхватившего ангину Владислава Третьяка, и «Эдмонтон» победил 4:3. Но через три года в одну калитку уступил ЦСКА 3:6.

На «Рандеву-87» Великий не забил, но отдал четыре передачи. Его затмил 20-летний Валерий Каменский, признанный самым ценным игроком серии.

В финале Кубка Канады-91 Гретцки попал под силовой прием американца Гэри Сутера, сошел с дистанции, а героем турнира стал Марк Мессьер. Через пять лет на Кубке мира-96 звездно-полосатые с их блистательным вратарем Майком Рихтером взяли реванш. О Гретцки мало кто вспоминал, его фамилия не значилась в топе рейтинга бомбардиров, ни в сборной звезд турнира.

На первую большую Олимпиаду-98 в Нагано Гретцки приехал уже не капитаном сборной Канады, литера «С» досталась Эрику Линдросу. Канадцы остались за пьедесталом. После проигранного полуфинала чехам и их Доминатору Великий отказался ответить на вопросы спецкора НТВ-Плюс Василия Уткина. А после поражения в утешительном финале от финнов икона НХЛ, по словам обиженного Уткина, осталась невостребованной.

И все-таки золотую олимпийскую мечту Гретцки сделал явью в Солт-Лейк-Сити-2002. Но не как игрок, а как генеральный менеджер. Канадцы, хромавшие на все клюшки, но получившие легкую турнирную сетку в плей-офф, в финале преобразились и обыграли американцев 5:2.

Через четыре года в олимпийском Турине Великого и всю Канаду ждало разочарование. В четвертьфинале отцы-основатели хоккея по делу уступили сборной России 0:2. Победный гол забил 20-летний Александр Овечкин, второй – наш капитан Алексей Ковалев. После финальной сирены Гретцки сложил с себя полномочия. Получается, его зачехлил Ови.

Успехи игрока Гретцки на турнирах ИИХФ весьма скромные – бронза МЧМ-78, бронза ЧМ-82, «дерево» ОИ-98. Тем не менее журналисты под гипнозом энхаэловских достижений Великого включили его в сборную звезд столетия - вместе с Третьяком, защитниками Берье Салмингом из Швеции и Фетисовым, нападающими Макаровым и Валерием Харламовым.

В России Гретцки уважают, а зомбированные НХЛ считают игроком номер один в истории хоккея. Его, кстати, приглашали в Минск на Матч звезд КХЛ.