Скучно, девушки! – сказал бы Остап, глядя из Васюков на финальные десять лет карьеры Великого…  

Вот и считайте – 11 очков в левых, ничего нерешавших матчах. Когда же пришла пора главных сражений, королек превратился в тыкву.

Самое главное – как эти 17 (8+9) очков он набирал? С юношами для битья из ФРГ – 3 гола и 2 передачи. С провалившей МЧМ Чехословакией – 3 гола, 3 передачи. Чехи к той встрече уже обеспечили себе место в финальной пульке, которая начиналась с нуля, и бросили играть еще в первом периоде при счете 1:4. После чего канадцы забили еще пять никому ненужных голов, к четырем из которых приложил клюшку наш лжегерой.

Да, он стал первым бомбардиром МЧМ-1978. Но какое место заняли Кленовые? Правильно – третье. Тем не менее организаторы назвали этого начинающего лузера лучшим нападающим турнира и включили в символическую сборную.

Узнал я о нем впервые зимой 1977 года. Перед молодежным ЧМ, который второй раз принимала Канада, «Советский спорт» поведал, что в составе хозяев выступит некий невероятный 16-летний уникум, побивший массу рекордов местных молодежных лиг. Именно тогда с подачи ИИХФ и стартовал маразм, который сопровождал всю карьеру скромного форварда с белорусскими корнями. И что самое грустное – продолжается и поныне. Из неплохого в принципе игрока, но нулевого вожака, благодаря его статистике дилетанты с мазохистским упоением принялись лепить икону.

Вся его карьера прошла перед моими глазами. Конечно, в 80-е годы НХЛ по советскому ТВ никому и в голову не пришло бы показывать. Но «Советский спорт» информировал о подвигах канадца на 4-й полосе регулярно. До сих пор помню, с каким огромным интересом следил за его гонкой – выбить 50 голов за 50 матчей: каждое утро бежал к почтовому ящику за любимой газетой и сразу на лестнице впивался глазами в последнюю страницу.

Канада – СССР – 2:3. Суперпупермегабомбардир – 0 очков.

Канада – Чехословакия – 6:3. На сей раз разгуляться не получилось – 1 (1+0).

Канада – Швеция – 5:6. По факту в бронзовом матче набрал аж 3 (0+3) очка. Зато у будущего чемпиона Олимпиады-1994 и чемпиона мира-1991 Матса Нэслунда – гол и три передачи. Вот это я понимаю – лидер! Кстати, у шведа Херманссона вообще хет-трик. Кто это? Зато заваливший финальный раунд местный тинейджер заполнил своей худенькой фигурой все списки лауреатов МЧМ-1978.

Остановился столь подробно на его старте в международном хоккее, потому что и для меня все эти цифры стали откровением. И еще раз подтвердили массовое помешательство вокруг хоккеиста, который в рамках ИИХФ – читай, при равных условиях – не выиграл ни-че-го! Тем не менее Международная федерация в 2008 году включила его в символическую сборную всех времен к столетию организации. Третьяк, Фетисов, Сальминг (опять кивок в сторону НХЛ, швед стал первой европейской звездой заокеанской лиги, хотя с Тре Крунур ничего не выиграл), Харламов, Макаров. Нет вопросов!

Но центром-то в этом списке самых-самых должен был стать исключительно Анатолий Фирсов – Эверест по сравнению с канадской сопкой. Позор тебе, ИИХФ! Даже Скотти Боумен назвал Анатолия Васильевича – сильнейшим из русских хоккеистов, каких он когда-либо видел. Я с ним полностью согласен. При Фирсове сборная СССР с 1963 года по Олимпиаду-1972 выиграла все турниры. Не ушел бы после Саппоро из национальной команды Тарасов, а вместе с ним и Фирсов, вполне возможно, у Суперсерии-1972 был бы другой победитель.

Что было после МЧМ-1978, как пропагандистская машина НХЛ после уничтожения ВХА и «Чуда на льду», дабы захватить новые рынки - особенно в США, принялась виртуозно раскручивать фаната Горди Хоу, всем хорошо известно.

Равно как все прекрасно помнят: стоило двум девяткам уйти из монструозного «Эдмонтона», как его песенка была мгновенно спета. Больше его команды – клубы и сборная при непосредственном участии погасшей звезды не выиграли ни-че-го! Как все знают, Кубок Канады-1991 он не доиграл, после того как американский защитник Гари Сутер с особо охраняемой всей мощью НХЛ персоной в кои-то веки разобрался у борта по-мужски.

При этом в НХЛ в постнефтяную эру семь из 12 сезонов он увенчал отрицательным «плюс/минусом». Истинно бесполезный игрок, но чудовищно распиаренный, которого денежные мешки-барыги, нагло считая всех за безнадежных недотеп, нарекли Великим. С чем лизоблюды, слепцы, профаны радостно согласились и до сих пор поддерживают, культивирует эту немыслимую ересь.

Черт возьми, Штирлица на всех их нет! Вот кто быстренько разоблачил бы и вывел на прозрачную воду Мистера Минус бесконечность, припомнив ему фиаско в качестве капитана на Кубке мира-1996 и абсолютное бессилие на деревянной Олимпиаде в Нагано. Взяли бы канадцы вместо него в Японию Мессье, как мы Фирсова на Супересерию-1972, не исключаю, Игры-1998 сложились бы совершенно иначе. По крайней мере по-настоящему великий капитан Марк без проблем заменил нашего юбиляра в «Эдмонтоне», взяв с «нефтяниками» Кубок Стэнли-1990, а также в Кленовых листьях в финале Кубка Канады-1991, обеспечив хозяевам третий кряду триумф.

С днем рождения, Уэйн!