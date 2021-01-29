Юбилей ветерана, хет-трик защитника, камбэк в Ярославле. Яркие моменты игрового дня в КХЛ

Хозяевам удалось отыграть две шайбы у «Авангарда» и одержать победу в овертайме 3:2 ОТ. В Москве защитник бело-голубых Михал Чайковски оформил хет-трик в матче с «Сочи». А в Минске 40-летний форвард ЦСКА Александр Попов покорил высоту «400 результативных очков в КХЛ».

«Третьяк против «Динамо» - красочная афиша. Кто из динамовских ветеранов может похвастать тремя заброшенными шайбами в ворота знаменитого вратаря? Александр Мальцев в 1973-м, накануне своей свадьбы, на которой его свидетелем был Валерий Харламов, сделал хет-трик в дерби с ЦСКА, но Третьяку он забил две, а еще одну – его сменщику Николаю Адонину. Матч завершился огненной ничьей 7:7. А рижский динамовец Хельмут Балдерис забивал лучшему вратарю XX века даже четыре гола.

Сегодня вечером трижды поразил ворота Третьяка защитник бело-голубых Михал Чайковски. Правда, их защищал внук легенды. Словак забросил сочинцам первые три шайбы из четырех, сделав первый для себя хет-трик в КХЛ. «Леопардам» ответить было нечем – 4:0. Дмитрий Яшкин опять промолчал. Русский чех притормозил на отметке «31 гол». Ждем 32-й и личный снайперский рекорд.

В Минске проигравший два предыдущих матча ЦСКА одержал волевую победу 4:2 над местным «Динамо». После блеклого первого периода и пропущенной шайбы, армейцы резко прибавили, во втором – сравняли счет, а в третьем добились перевеса. Волшебный гол забил вернувшийся после лечения Андрей Светлаков, в комбинации поучаствовали Брендэн Лайпсик и Александр Попов. Для ветерана этот результативный балл оказался 400-м, юбилейным, в КХЛ.

В Ярославле железнодорожники и «ястребы» провели репетицию плей-офф. Уже к девятой минуте гости дважды уязвили одного из сильнейших вратарей лиги Эдди Паскуале. Без участия Ильи Ковальчука.

Шайба из раздевалки, которую забил в свои ворота капитан «Авангарда» Алексей Емелин, вернула железнодорожникам уверенность. В третьем периоде Тему Пулккинен сравнял счет, а в орветайме Егор Коршков вывел на разящий бросок защитника Атте Охтамаа. 3:2ОТ – суперволевая победа «Локомотива». Уже в воскресенье в Балашихе матч-реванш. То ли еще будет…

А завтра следим за «Спартаком» и СКА. Невские армейцы на «ЦСКА Арене» постараются взять реванш за осеннее поражение от красно-белых 1:4 в родных стенах. Правда, перед этим команда Валерия Брагина в Москве переиграла хозяев 2:0. Тот матч стал бенефисом вратаря-юниора Ярослава Аскарова. Интересно, доверят ли ему ворота опять?